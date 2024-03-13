Haberler
Yaşam
Bir şehri alarma geçirdi! Yetkililerden "Bu kediye sakın dokunmayın" uyarısı: Kimyasal bomba gibi...
Giriş Tarihi: 13.03.2024 12:07
Güncelleme Tarihi: 13.03.2024
12:44
Bir şehri alarma geçirdi! Yetkililerden "Bu kediye sakın dokunmayın" uyarısı: Kimyasal bomba gibi...
Japonya'da yetkililer, bir kedinin, ciltte tahrişe, nefes alma güçlüklerine ve körlüğe neden olabilen oldukça asidik ve kanserojen bir kimyasal olan Hekzavalent Krom dolu bir fıçıya düştüğünü düşünüyor. Bu şehirdeki insanlar ise bu "kediye dokunmamaları" konusunda uyarılıyor.