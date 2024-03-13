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Haberler Yaşam Bir şehri alarma geçirdi! Yetkililerden "Bu kediye sakın dokunmayın" uyarısı: Kimyasal bomba gibi...
Giriş Tarihi: 13.03.2024 12:07 Güncelleme Tarihi: 13.03.2024 12:44

Bir şehri alarma geçirdi! Yetkililerden "Bu kediye sakın dokunmayın" uyarısı: Kimyasal bomba gibi...

Japonya'da yetkililer, bir kedinin, ciltte tahrişe, nefes alma güçlüklerine ve körlüğe neden olabilen oldukça asidik ve kanserojen bir kimyasal olan Hekzavalent Krom dolu bir fıçıya düştüğünü düşünüyor. Bu şehirdeki insanlar ise bu "kediye dokunmamaları" konusunda uyarılıyor.

Bir şehri alarma geçirdi! Yetkililerden Bu kediye sakın dokunmayın uyarısı: Kimyasal bomba gibi...

Japonya'nın bir şehrinde insanlara, zehirli kimyasallarla dolu bir fıçıya düşen bir kediden uzak durmaları söylendi.

Bir şehri alarma geçirdi! Yetkililerden Bu kediye sakın dokunmayın uyarısı: Kimyasal bomba gibi...

Haber, bir fabrika işçisinin yerde konteynırdan uzaklaşan küçük sarı pati izlerini keşfetmesinin ardından geldi.

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Bir şehri alarma geçirdi! Yetkililerden Bu kediye sakın dokunmayın uyarısı: Kimyasal bomba gibi...

Güvenlik görüntülerinde, bir kedinin fabrika zemininde hızla koştuğu görülüyor. Yetkililer durumun fark edilmesinin ardından ne olursa olsun halktan kediden uzak durmalarını ve görüldüğü takdirde polise başvurmasını istedi.

Bir şehri alarma geçirdi! Yetkililerden Bu kediye sakın dokunmayın uyarısı: Kimyasal bomba gibi...

Kedinin meraklanıp, yüksek asitli, turuncumsu bir sıvı olan kanserojen kimyasal Hekzavalent Krom bulunduğu bir fıçıya düştüğü anlaşıldı.

Bir şehri alarma geçirdi! Yetkililerden Bu kediye sakın dokunmayın uyarısı: Kimyasal bomba gibi...

Yerel haber ajansı Asahi'nin haberine göre pati izleri, fabrikaya iş için gelen bir personel tarafından keşfedildi.

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