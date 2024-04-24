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Bir Sevdadır 13. bölüm fragmanı || TRT1 ile Bir Sevdadır dizisi yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, ne zaman yayınlanacak?
Giriş Tarihi: 24.04.2024 22:28
Güncelleme Tarihi: 24.04.2024
22:28
Bir Sevdadır 13. bölüm fragmanı || TRT1 ile Bir Sevdadır dizisi yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, ne zaman yayınlanacak?
Bir Sevdadır 13. Bölüm fragmanı izle ekranında yerler alındı. 12.bölümüyle TRT 1 ekranlarında yayınlanan yapımda gelecek hafta yaşanacaklar merak ediliyor. Başrollerinde Feyyaz Şerifoğlu ve Sude Zülal Güler'in yer aldığı yapımın son bölümüne Yasin'in Yeşil ve çocukları hakkındaki gerçeği öğrenmesi damga vurdu. Peki, Bir Sevdadır yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, gelecek hafta neler olacak? Bir Sevdadır 13. bölüm fragmanı izle