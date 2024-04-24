Bir Sevdadır 13. bölüm fragmanı || TRT1 ile Bir Sevdadır dizisi yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, ne zaman yayınlanacak?

BİR SEVDADIR SON BÖLÜM ÖZETİ

Yasin; Yeşil ve çocukları hakkındaki gerçekleri öğrenir ancak annesi Gülender ve babası İshak Ali'nin, çocuklara olan bağlarını gördüğünde ikileme düşer. Rukiye, Yasin'e gerçekleri açıklaması için baskı kurar fakat gerçeklerin ailesini bir kez daha üzeceğini bilen Yasin zor bir karar verme aşamasındadır.