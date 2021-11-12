Bir Türk’ün havaalanında unuttuğu bavulun açıldığı görüntüler sosyal medyayı salladı

Havaalanında unutulan bavullar eğer uzun süre ortaya çıkmazsa açık artırmayla satılabiliyor. Ünlü Youtuberlar yine ilginç bir işe girişti. YouTube üzerinden eğlenceli videolar paylaşan fenomenler, bir deneye imza attı. Uçakta unutulan bavulların satıldığı bir açık artırmaya katılan fenomen adamlar, bin dolarlık bütçeyle 10 tane bavul satın aldı. Bu bavulları milyonların gözleri önünde açan iki ünlü Youtuber'ın bavullarından birinin ise Türklere ait olduğu ilginç detaylarla anlaşıldı. Üstelik bir Türk'e ait olduğu düşünülen o bavuldan bakın neler çıktı...