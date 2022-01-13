Bir Zamanlar Çukurova bu akşam var mı, yok mu? 13 Ocak Atv yayın akışı ile Bir Zamanlar Çukurova neden yok, yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

Atv ekranlarında her hafta Perşembe günü yayınlanmakta olan Bir Zamanlar Çukurova dizisinin bugün yeni bölümünü yayınlamayacak olması nedeniyle araştırmalar hız kazandı. Sabah saatlerinden itibaren binlerce dizisever konuyla ilgili olarak "Bir Zamanlar Çukurova bu akşam var mı, yok mu, neden yok, yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?" sorularına yanıt aramaya başladı. Atv yayın akışı içerisinde bu akşam dizinin yayın saatinde Aman Reis Duymasın isimli film yer alıyor. Peki, Bir Zamanlar Çukurova bu akşam var mı, yok mu, neden yok, yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? İşte 13 Ocak 2022 Atv yayın akışı ve detaylar...