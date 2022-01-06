Bir Zamanlar Çukurova bugün var mı, yeni bölüm yayınlanacak mı? 6 Ocak Bir Zamanlar Çukurova neden yok, BZÇ 120. yeni bölüm ne zaman?

ATV ekranlarında yayınlanan Bir Zamanlar Çukurova yeni bölüm merakla bekleniyor. Dizilerin bu hafta yılbaşı sebebiyle yayınlanmadığı biliniyor. Normalde 6 Ocak Perşembe akşamı 120. bölümün yayınlanması gereken yapım ATV yayın akışında görünmüyor. Dizinin hayranları Bir Zamanlar Çukurova neden yok, bu akşam yeni bölüm ne zaman sorusuna yanıt aranıyor. Peki Bir Zamanlar Çukurova bu akşam var mı, bugün var mı ve yayınlanacak mı, neden yok, bitti mi? Bir Zamanlar Çukurova yeni bölüm ne zaman? ATV yayın akışı 6 Ocak 2022 Perşembe ve güncel detaylar…