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Haberler Yaşam BİR ZAMANLAR İSTANBUL 11. BÖLÜM FRAGMANI GÜNDEMDE: TRT 1 ile Bir Zamanlar İstanbul yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Giriş Tarihi: 25.04.2025 23:27 Güncelleme Tarihi: 25.04.2025 23:27

BİR ZAMANLAR İSTANBUL 11. BÖLÜM FRAGMANI GÜNDEMDE: TRT 1 ile Bir Zamanlar İstanbul yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Bir Zamanlar İstanbul'un 11. bölüm fragmanı için izleyiciler TRT 1'e gözünü çevirdi. Başrollerde Cihangir Ceyhan ve Alina Boz'un yer aldığı dizide, bu hafta yaşanan gelişmeler sonrası yeni bölüm merakı arttı. Hikâyede tansiyon yükselirken, takipçiler gelecek haftaya dair ilk ipuçlarını öğrenmek için fragman araştırmalarını yoğunlaştırdı. Peki, Bir Zamanlar İstanbul yeni fragman yayımlandı mı, yeni bölümde izleyicileri neler bekliyor?

BİR ZAMANLAR İSTANBUL 11. BÖLÜM FRAGMANI GÜNDEMDE: TRT 1 ile Bir Zamanlar İstanbul yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

TRT 1'in dikkat çeken yapımlarından Bir Zamanlar İstanbul, 11. bölüm fragmanıyla izleyicilerin gündeminde. Cihangir Ceyhan ve Alina Boz'un başrollerini üstlendiği dizi, son bölümüyle gelişmeleri takip edenleri ekran başına kilitledi. Yeni haftaya dair ilk detayları öğrenmek isteyen izleyiciler, fragmanla ilgili arayışlarını sürdürüyor. Peki, Bir Zamanlar İstanbul yeni bölüm tanıtımı yayınlandı mı, sıradaki bölümde neler yaşanacak?

BİR ZAMANLAR İSTANBUL 11. BÖLÜM FRAGMANI GÜNDEMDE: TRT 1 ile Bir Zamanlar İstanbul yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

BİR ZAMANLAR İSTANBUL YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Dizinin yeni bölüm fragmanlarını aşağıdaki linkten takip edebilirsiniz:

https://www.trt1.com.tr/diziler/bir-zamanlar-istanbul

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BİR ZAMANLAR İSTANBUL 11. BÖLÜM FRAGMANI GÜNDEMDE: TRT 1 ile Bir Zamanlar İstanbul yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

SON BÖLÜM ÖZETİ

Ali, F-16 projesine dair karanlık sırların tek canlı tanığı olan mühendis Muzaffer Tekin'i yakalamayı başarmıştır. Onu adalete teslim etmeye hazırlanırken ağabeyi Emin'in kaçırıldığını öğrenmesi her şeyi değiştirir. Ali ve arkadaşları hem Emin'i kurtarmak hem de büyük planları boşa çıkarmak için sessizce harekete geçer ancak Ogün de kendini kurtarmak için Emin'i pazarlık konusu yapar. Bu durum işleri daha da karıştırır. Muzaffer Tekin'i yakalamak için elinde çok imkân olmadığını fark eden Mithat, Çetin'i devreye sokar ama Çetin'in önüne ansızın gelen bir belge, denklemi değiştirir. Bu belge hayat mı kurtaracak yoksa dengeleri yeniden mi kuracaktır?

BİR ZAMANLAR İSTANBUL 11. BÖLÜM FRAGMANI GÜNDEMDE: TRT 1 ile Bir Zamanlar İstanbul yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Ali tüm bu mücadelenin arasında arkadaşlarıyla yeni kurdukları derneğin hazırlığı içindedir. Bosna'nın simge ismi Aliya İzzetbegoviç'in Türkiye'ye geleceği haberi onu derneklerinde ağırlamak isteyen Ali ve arkadaşlarını hazırlıkları hızlandırmaya iter. Alilerin dışında İzzetbegoviç için hazırlık yapan iki isim daha vardır: Külhan ve Mithat. Onların planı Türkiye siyasetini değiştirmeye yöneliktir.

BİR ZAMANLAR İSTANBUL 11. BÖLÜM FRAGMANI GÜNDEMDE: TRT 1 ile Bir Zamanlar İstanbul yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Seher ise Ali'den geldiğini sandığı mektup nedeniyle Ali ile arasına mesafe koymak ister. Ali aralarındaki uzaklığı annesi Serpil'in sözlerine bağlarken, asıl kopuşun başka bir yerden beslendiğinden habersizdir. Mektup ve Serpil'in sözleri Ali ile Seher'i ayırmaya yetecek midir yoksa kaderin onları yeniden bir araya getirecek başka planları mı vardır?