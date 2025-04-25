BİR ZAMANLAR İSTANBUL 11. BÖLÜM FRAGMANI GÜNDEMDE: TRT 1 ile Bir Zamanlar İstanbul yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

SON BÖLÜM ÖZETİ

Ali, F-16 projesine dair karanlık sırların tek canlı tanığı olan mühendis Muzaffer Tekin'i yakalamayı başarmıştır. Onu adalete teslim etmeye hazırlanırken ağabeyi Emin'in kaçırıldığını öğrenmesi her şeyi değiştirir. Ali ve arkadaşları hem Emin'i kurtarmak hem de büyük planları boşa çıkarmak için sessizce harekete geçer ancak Ogün de kendini kurtarmak için Emin'i pazarlık konusu yapar. Bu durum işleri daha da karıştırır. Muzaffer Tekin'i yakalamak için elinde çok imkân olmadığını fark eden Mithat, Çetin'i devreye sokar ama Çetin'in önüne ansızın gelen bir belge, denklemi değiştirir. Bu belge hayat mı kurtaracak yoksa dengeleri yeniden mi kuracaktır?