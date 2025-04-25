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BİR ZAMANLAR İSTANBUL 11. BÖLÜM FRAGMANI GÜNDEMDE: TRT 1 ile Bir Zamanlar İstanbul yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Giriş Tarihi: 25.04.2025 23:27
Güncelleme Tarihi: 25.04.2025
23:27
BİR ZAMANLAR İSTANBUL 11. BÖLÜM FRAGMANI GÜNDEMDE: TRT 1 ile Bir Zamanlar İstanbul yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Bir Zamanlar İstanbul'un 11. bölüm fragmanı için izleyiciler TRT 1'e gözünü çevirdi. Başrollerde Cihangir Ceyhan ve Alina Boz'un yer aldığı dizide, bu hafta yaşanan gelişmeler sonrası yeni bölüm merakı arttı. Hikâyede tansiyon yükselirken, takipçiler gelecek haftaya dair ilk ipuçlarını öğrenmek için fragman araştırmalarını yoğunlaştırdı. Peki, Bir Zamanlar İstanbul yeni fragman yayımlandı mı, yeni bölümde izleyicileri neler bekliyor?