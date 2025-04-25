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Giriş Tarihi: 25.04.2025 20:36 Güncelleme Tarihi: 25.04.2025 20:36

BİR ZAMANLAR İSTANBUL 11.BÖLÜM İZLE HD: TRT 1 ile Bir Zamanlar İstanbul son bölüm izle,tek parça,kesintisiz

TRT 1'de Cuma akşamları yayınlanmaya devam eden Bir Zamanlar İstanbul dizisinin 11. bölümü öncesi, izleyiciler önceki bölümü izlemek için arayışa geçti. Cihangir Ceyhan ve Alina Boz'un başrolünde yer aldığı yapımda yeni bölüm öncesi beklenti yüksek. Bu hafta dizide neler olacağı izleyiciler tarafından takip ediliyor. İşte Bir Zamanlar İstanbul son bölüm izle, tek parça, full HD.

BİR ZAMANLAR İSTANBUL 11.BÖLÜM İZLE HD: TRT 1 ile Bir Zamanlar İstanbul son bölüm izle,tek parça,kesintisiz

TRT 1'de yayınlanan Bir Zamanlar İstanbul dizisinin 11. bölümü izleyiciler tarafından araştırılıyor. 1990'lı yılların İstanbul'unda geçen hikâyede, toplumsal olaylar çerçevesinde aşk ve adalet temaları işleniyor. Cihangir Ceyhan ile Alina Boz'un başrollerde yer aldığı dizide yeni bölüm öncesinde son gelişmeler merak ediliyor. İşte Bir Zamanlar İstanbul 11. bölüm izle,tek parça, full HD.

BİR ZAMANLAR İSTANBUL 11.BÖLÜM İZLE HD: TRT 1 ile Bir Zamanlar İstanbul son bölüm izle,tek parça,kesintisiz

BİR ZAMANLAR İSTANBUL SON BÖLÜM İZLE

Bir Zamanlar İstanbul, TRT1 ekranlarında izleyicilerle buluşuyor.

25 Nisan 2025 tarihli bölümü izlemek için aşağıdaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.

https://www.trt1.com.tr/diziler/bir-zamanlar-istanbul

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BİR ZAMANLAR İSTANBUL 11.BÖLÜM İZLE HD: TRT 1 ile Bir Zamanlar İstanbul son bölüm izle,tek parça,kesintisiz

SON BÖLÜM ÖZETİ

Ali, F-16 projesine dair karanlık sırların tek canlı tanığı olan mühendis Muzaffer Tekin'i yakalamayı başarmıştır. Onu adalete teslim etmeye hazırlanırken ağabeyi Emin'in kaçırıldığını öğrenmesi her şeyi değiştirir. Ali ve arkadaşları hem Emin'i kurtarmak hem de büyük planları boşa çıkarmak için sessizce harekete geçer ancak Ogün de kendini kurtarmak için Emin'i pazarlık konusu yapar. Bu durum işleri daha da karıştırır. Muzaffer Tekin'i yakalamak için elinde çok imkân olmadığını fark eden Mithat, Çetin'i devreye sokar ama Çetin'in önüne ansızın gelen bir belge, denklemi değiştirir. Bu belge hayat mı kurtaracak yoksa dengeleri yeniden mi kuracaktır?

BİR ZAMANLAR İSTANBUL 11.BÖLÜM İZLE HD: TRT 1 ile Bir Zamanlar İstanbul son bölüm izle,tek parça,kesintisiz

Ali tüm bu mücadelenin arasında arkadaşlarıyla yeni kurdukları derneğin hazırlığı içindedir. Bosna'nın simge ismi Aliya İzzetbegoviç'in Türkiye'ye geleceği haberi onu derneklerinde ağırlamak isteyen Ali ve arkadaşlarını hazırlıkları hızlandırmaya iter. Alilerin dışında İzzetbegoviç için hazırlık yapan iki isim daha vardır: Külhan ve Mithat. Onların planı Türkiye siyasetini değiştirmeye yöneliktir.

BİR ZAMANLAR İSTANBUL 11.BÖLÜM İZLE HD: TRT 1 ile Bir Zamanlar İstanbul son bölüm izle,tek parça,kesintisiz

Seher ise Ali'den geldiğini sandığı mektup nedeniyle Ali ile arasına mesafe koymak ister. Ali aralarındaki uzaklığı annesi Serpil'in sözlerine bağlarken, asıl kopuşun başka bir yerden beslendiğinden habersizdir. Mektup ve Serpil'in sözleri Ali ile Seher'i ayırmaya yetecek midir yoksa kaderin onları yeniden bir araya getirecek başka planları mı vardır?