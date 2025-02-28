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Haberler Yaşam YENİ BÖLÜM! Bir Zamanlar İstanbul 4. bölüm izle: TRT 1 ile Bir Zamanlar İstanbul son bölüm izle
Giriş Tarihi: 28.02.2025 20:10 Güncelleme Tarihi: 28.02.2025 20:10

YENİ BÖLÜM! Bir Zamanlar İstanbul 4. bölüm izle: TRT 1 ile Bir Zamanlar İstanbul son bölüm izle

TRT 1 ekranlarının yeni dizisi her hafta cuma günü yayımlanıyor. Bir Zamanlar İstanbul 4. bölüm izle araştırmaları bu noktada hız kazanmış durumda. 28 Şubat tarihli yeni bölüm için ekran başında yerler alındı. Dönem yapımında olacaklar merak ediliyor. İşte, Bir Zamanlar İstanbul son bölüm izle HD, tek parça ve kesintisiz...

YENİ BÖLÜM! Bir Zamanlar İstanbul 4. bölüm izle: TRT 1 ile Bir Zamanlar İstanbul son bölüm izle

Bir Zamanlar İstanbul 4. bölüm izle TRT 1 ekranlarında takip ediliyor. Alina Boz ve Cihangir Ceyhan'ın başrollerinde yer aldığı yapım yayın hayatına yeni başladı. Dizi takipçileri yeni bölüm için araştırmalara hız kazandırdı. İşte, Bir Zamanlar İstanbul son bölüm izle linki...

YENİ BÖLÜM! Bir Zamanlar İstanbul 4. bölüm izle: TRT 1 ile Bir Zamanlar İstanbul son bölüm izle

BİR ZAMANLAR İSTANBUL 4. BÖLÜM İZLE

TRT 1 ekranlarında izlenen dizinin yeni bölümünü aşağıdaki linkten takip edebilirsiniz:

https://www.trt1.com.tr/diziler/bir-zamanlar-istanbul

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YENİ BÖLÜM! Bir Zamanlar İstanbul 4. bölüm izle: TRT 1 ile Bir Zamanlar İstanbul son bölüm izle

BİR ZAMANLAR İSTANBUL SON BÖLÜM ÖZETİ

Ali, kendisi ve arkadaşlarının gözaltına alınmasının şokunu yaşarken, Pusat'ın elini kolunu sallayarak dışarı çıkmasıyla bir şok daha yaşar. Serpil emniyete kamp kurup oğlunu almadan ayrılmayacağını Çetin Müdür'e söyler. Çetin Müdür, Ali ve arkadaşlarını dize getirdiğini düşünüp onları serbest bırakır. Müdür haklı mıdır? Ali zulme boyun eğecek midir? Bu olanlar ikili arasında resmen bir savaş başlatır ve bu savaşın bir cephesi daha vardır: Seher.

YENİ BÖLÜM! Bir Zamanlar İstanbul 4. bölüm izle: TRT 1 ile Bir Zamanlar İstanbul son bölüm izle

Çetin kızı Seher'i Ali'den uzak tutabilecek midir? Çetin'in olduğu gibi kaderin de bu ikili için bir planı vardır. Dekan, Ali ve Seher'e yeni bir görev verir. Bu görev Ali için bir fırsattır ve o tüm engellere rağmen aşkının da peşinden gider. Ama Seher, sevgisi ve mantığı arasında sıkışıp kalmış; Ali'nin gerçekte kim olduğunu anlamaya çalışır. Kaderin planı mı yoksa Çetin'in planı mı kazanacaktır?

YENİ BÖLÜM! Bir Zamanlar İstanbul 4. bölüm izle: TRT 1 ile Bir Zamanlar İstanbul son bölüm izle

Kenan kaybolan silahlarını bulmak için herkesi karşısına almaya, Ali ise olayları çözmeye kararlıdır. Çember daralır ve Ali iki hayat birden yaşamak zorunda kalır. Ali artık gündüz bir şair, gece ise bir Köroğlu'dur. Bu ikili yaşam Seher'le aralarındaki aşkı imkânsıza yaklaştırırken, gündüz ile gece birbirine girmeye başlar.

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