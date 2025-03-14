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Bir Zamanlar İstanbul 6. Bölüm izle! TRT 1 dizi ekranı ile Bir Zamanlar son bölüm izle!
Giriş Tarihi: 14.03.2025 18:52
Güncelleme Tarihi: 14.03.2025
18:53
Bir Zamanlar İstanbul 6. Bölüm izle! TRT 1 dizi ekranı ile Bir Zamanlar son bölüm izle!
Bir Zamanlar İstanbul'un yeni bölümü izleyicilerle buluşuyor. TRT 1 ekranlarında yayınlanan ve başrollerini Cihangir Ceyhan ile Alina Boz'un paylaştığı dizi, bu hafta da sürükleyici hikayesiyle ekrana geliyor. Öğretmen olma hayaliyle İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'nde eğitimine devam eden Ali'nin yaşadığı çalkantılı olaylar, izleyicileri ekran başına kilitleyecek. İşte, Bir Zamanlar İstanbul 6. bölüm izleme linki!