Bitlis İftar Vakti

Oruç tutan kişilerin en çok merak ettiği konuların başında iftar zamanı gelir. Bitlis ilinde tutulacak ilk oruç için iftar vakti 18:32'dir. Ülkemizde ilk orucunu açacak merkezlerden biri Bitlis'tir. İftar, doğu yerleşim yerlerinden başlayarak batıya doğru devam eder.

Bitlis iftar vakitleri incelendiğinde 23 Mart 2023 ilk iftardan sonraki her gün iftar zamanının 1-2 dakika ileri gittiği görülür. Yani oruç tutan insanlar her gün biraz daha fazla süre ile oruç tutmalıdır. Sahur zamanının da geri geldiği düşünülürse her gün tutulacak oruç süresinin 3-4 dakika artacağı sonucuna ulaşılır.