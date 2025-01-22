Bolu Kartalkaya’da ihmalle gelen facia! Ölüm otelinden geriye bu sorular kaldı: İtfaiye neden 54 dakika sonra geldi?

76 ÖLÜ, 51 YARALI

Yangının hemen ardından olay yerine giden İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy faciaya ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Yerlikaya, yangında 76 kişinin hayatını kaybettiğini, 51 kişinin de yaralandığını açıkladı. Yerlikaya, "İlk ihbar saat 03.21'de alındı. Tüm ekiplerimiz tarafından ilk müdahale saat 04.15'te yapıldı. Yangında kusuru olan kim varsa mutlaka gereği yapılacak" dedi. İdari tahkikatla ilgili çalışmayı en fazla 10 gün içinde tamamlayacaklarını bildiren Bakan Yerlikaya, kimlikleri belirlenen 45 kişinin naaşlarının ailelerine teslim edildiğini söyledi. Çalışma Bakanı Işıkhan da olayı araştırmak üzere 4 başmüfettiş görevlendirildiğini bildirdi. Sağlık Bakanı Memişoğlu ise, "51 yaralımız var. Biri ağır ve yoğun bakımda. 17'sini taburcu ettik. Diğerlerinin tedavileri devam ediyor" dedi.