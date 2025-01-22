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Bolu Kartalkaya'da ihmalle gelen facia! Ölüm otelinden geriye bu sorular kaldı: İtfaiye neden 54 dakika sonra geldi?
Giriş Tarihi: 22.01.2025 06:46
Güncelleme Tarihi: 22.01.2025
06:47
Bolu Kartalkaya'da ihmalle gelen facia! Ölüm otelinden geriye bu sorular kaldı: İtfaiye neden 54 dakika sonra geldi?
Kış turizmi merkezlerinden Kartalkaya'daki Grand Kartal Otel'de çıkan yangında büyük bir facia yaşandı. Otelin restoranında gece çıkan yangın nedeniyle 76 kişi ölürken, 51 kişi ise yaralandı Yangın söndürme sisteminin çalışmadığı otelde adeta can pazarı yaşandı. Kimi panikle pencereden atlarken kimi de çarşafları birbirine bağlayarak aşağı inmeye çalıştı. İtfaiye ise olay yerine yaklaşık 1 saat sonra geldi...