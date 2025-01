Bolu Kartalkaya’da ihmalle gelen facia! Ölüm otelinden geriye bu sorular kaldı: İtfaiye neden 54 dakika sonra geldi?

CAN PAZARI YAŞANDI

Dışarıya açılan bir yangın merdiveni ve yangın söndürme sistemi bulunmayan otelde adeta can pazarı yaşandı. Bağırışlar ve sesler üzerine uyanan vatandaşlar otelin içini kaplayan dumanlar nedeniyle dışarı çıkmakta zorlandı. Birçoğu pencerelere koştu. İlk anda panikle pencereden atlayan 2 kişi yaşamını yitirdi. Bazı vatandaşlar ise can havliyle çarşafları birbirine bağlayarak pencereden inmeye çalıştı.