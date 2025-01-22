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Haberler Yaşam Bolu Kartalkaya'da ihmalle gelen facia! Ölüm otelinden geriye bu sorular kaldı: İtfaiye neden 54 dakika sonra geldi?
Giriş Tarihi: 22.01.2025 06:46 Güncelleme Tarihi: 22.01.2025 06:47

Bolu Kartalkaya'da ihmalle gelen facia! Ölüm otelinden geriye bu sorular kaldı: İtfaiye neden 54 dakika sonra geldi?

Kış turizmi merkezlerinden Kartalkaya'daki Grand Kartal Otel'de çıkan yangında büyük bir facia yaşandı. Otelin restoranında gece çıkan yangın nedeniyle 76 kişi ölürken, 51 kişi ise yaralandı Yangın söndürme sisteminin çalışmadığı otelde adeta can pazarı yaşandı. Kimi panikle pencereden atlarken kimi de çarşafları birbirine bağlayarak aşağı inmeye çalıştı. İtfaiye ise olay yerine yaklaşık 1 saat sonra geldi...

ÖMER ÇETİN
Kerim CENGİL
Batuhan ALTINBAŞ
Yunus Emre KAVAK
Ceyhan TORLAK
Hüseyin KAÇAR
MUSTAFA BAKIRHAN
Ali ALTUNTAŞ
Bolu Kartalkaya’da ihmalle gelen facia! Ölüm otelinden geriye bu sorular kaldı: İtfaiye neden 54 dakika sonra geldi?

Bolu'nun kış turizmi bölgesi Kartalkaya'da bulunan 12 katlı Grand Kartal Otel'in restoran bölümünde, dün sabaha karşı saat 03.21'de yangın çıktı. Yangın, mimari yapısı ağırlıklı olarak ahşap olan otelde hızla yayıldı. Alevler kısa sürede dış cepheyi sararken içeride de yoğun bir duman oluştu.

Bolu Kartalkaya’da ihmalle gelen facia! Ölüm otelinden geriye bu sorular kaldı: İtfaiye neden 54 dakika sonra geldi?

CAN PAZARI YAŞANDI
Dışarıya açılan bir yangın merdiveni ve yangın söndürme sistemi bulunmayan otelde adeta can pazarı yaşandı. Bağırışlar ve sesler üzerine uyanan vatandaşlar otelin içini kaplayan dumanlar nedeniyle dışarı çıkmakta zorlandı. Birçoğu pencerelere koştu. İlk anda panikle pencereden atlayan 2 kişi yaşamını yitirdi. Bazı vatandaşlar ise can havliyle çarşafları birbirine bağlayarak pencereden inmeye çalıştı.

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Bolu Kartalkaya’da ihmalle gelen facia! Ölüm otelinden geriye bu sorular kaldı: İtfaiye neden 54 dakika sonra geldi?

Olay anında cep telefonuyla kaydedilen bazı görüntülerde, mahsur kalan vatandaşların "Nereden çıkacağız, inemiyorum, yardım edin" diye feryat ettiği duyuldu. İhbar üzerine Bolu ve çevre illerden çok sayıda itfaiye, AFAD, UMKE ve sağlık ekibi ile helikopter sevk edildi. Sömestir tatili nedeniyle dolu olan ve kayıtlı 238 kişinin bulunduğu oteldeki yangın, itfaiye ekiplerinin yoğun çabası sonucu 10 saatte kontrol altına alındı. Yaralılar bölgede kurulan sahra hastanesinde tedavi altına alındı. Yangından yara almadan kurtulanlar ise geçici olarak bölgedeki diğer otellere yerleştirildi.

Bolu Kartalkaya’da ihmalle gelen facia! Ölüm otelinden geriye bu sorular kaldı: İtfaiye neden 54 dakika sonra geldi?

76 ÖLÜ, 51 YARALI
Yangının hemen ardından olay yerine giden İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy faciaya ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Yerlikaya, yangında 76 kişinin hayatını kaybettiğini, 51 kişinin de yaralandığını açıkladı. Yerlikaya, "İlk ihbar saat 03.21'de alındı. Tüm ekiplerimiz tarafından ilk müdahale saat 04.15'te yapıldı. Yangında kusuru olan kim varsa mutlaka gereği yapılacak" dedi. İdari tahkikatla ilgili çalışmayı en fazla 10 gün içinde tamamlayacaklarını bildiren Bakan Yerlikaya, kimlikleri belirlenen 45 kişinin naaşlarının ailelerine teslim edildiğini söyledi. Çalışma Bakanı Işıkhan da olayı araştırmak üzere 4 başmüfettiş görevlendirildiğini bildirdi. Sağlık Bakanı Memişoğlu ise, "51 yaralımız var. Biri ağır ve yoğun bakımda. 17'sini taburcu ettik. Diğerlerinin tedavileri devam ediyor" dedi.

Bolu Kartalkaya’da ihmalle gelen facia! Ölüm otelinden geriye bu sorular kaldı: İtfaiye neden 54 dakika sonra geldi?

İNSAN HAYATI BU KADAR UCUZ MU?
Bir gece için otele 38 bin TL ödeyen tatilciler daha önce eksiklikleri bildirse de işletme hiçbirini dikkate almadı. Faciadan geriye "Otel bakımsız. Telesiyejde 3.5 saat mahsur kaldık. İnsan hayatı bu kadar ucuz olmamalı, lütfen altyapınızı düzeltin" şikâyetleri kaldı.

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