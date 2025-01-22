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Haberler Yaşam Bolu Kartalkaya’daki yangında Çetiz ailesinden kurtulan olmadı: DNA detayı yürek sızlattı!
Giriş Tarihi: 22.01.2025 15:32 Güncelleme Tarihi: 22.01.2025 16:09

Bolu Kartalkaya’daki yangında Çetiz ailesinden kurtulan olmadı: DNA detayı yürek sızlattı!

Türkiye, Bolu Kartalkaya'daki Grand Kartal Otel'de yaşanan yangın faciasında 76 canını yitirdi. Uzman Doktor Ahmet Çetiz (44) ile öğretmen eşi Habibe (39), çocukları Vedat (11) ile ikizi Sedat ve Esat Çetiz (9) de feci olayda hayatını kaybetti. Ahmet Çetiz, eşi ve iki çocuğu için bugün Ankara'da cenaze töreni düzenlendi. Vedat'ın ikizi Sedat'la ilgili DNA detayı dikkat çekti.

DHA
Bolu Kartalkaya’daki yangında Çetiz ailesinden kurtulan olmadı: DNA detayı yürek sızlattı!

Bolu'daki Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki 12 katlı Grand Kartal Otel'de dün sabaha karşı çıkan yangında Nöroloji Uzmanı Ahmet, sınıf öğretmeni eşi Habibe ile çocukları Vedat ve ikizi Sedat ile Esat Çetiz hayatını kaybetti.

Bolu Kartalkaya’daki yangında Çetiz ailesinden kurtulan olmadı: DNA detayı yürek sızlattı!

İkizlerden Sedat Çetiz için cesedinin tespiti için yakınlarından DNA örneği alındı.

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Bolu Kartalkaya’daki yangında Çetiz ailesinden kurtulan olmadı: DNA detayı yürek sızlattı!

GÖZYAŞLARI İLE TOPRAĞA VERİLDİ

Çetiz çifti ile çocukları Vedat ve Esat için ise Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi. Çetiz ailesinin cenazesi öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Gölbaşı Mezarlığı'nda gözyaşları arasında toprağa verildi.

Bolu Kartalkaya’daki yangında Çetiz ailesinden kurtulan olmadı: DNA detayı yürek sızlattı!

11. KATTA KONAKLAMIŞLAR

Çetiz ailesinin yarıyıl tatili nedeniyle pazar günü otele giriş yaptığı ve 11'inci katta konakladığı belirtildi. Habibe Çetiz'in eniştesi Ural Özdemir, dün sabah saatlerinden itibaren aileye ulaşamadıklarını belirtti.

Bolu Kartalkaya’daki yangında Çetiz ailesinden kurtulan olmadı: DNA detayı yürek sızlattı!

"ACI GERÇEĞİ ÖĞRENDİK..."

Ural Özdemir, "3 kardeşi de kaybettik maalesef. Sabah erken saatlerde haberi televizyondan duyduktan sonra endişelenmeye başladık; ama tabii ki umudumuzu hiç kesmedik. Ancak maalesef sonra acı gerçeği öğrendik. Daha yeni gitmişlerdi tatile. Çok iyi bir aileydiler. Çocuklar çok zekiydi.

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