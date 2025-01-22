Bolu Kartalkaya’daki yangında Çetiz ailesinden kurtulan olmadı: DNA detayı yürek sızlattı!

"ACI GERÇEĞİ ÖĞRENDİK..."

Ural Özdemir, "3 kardeşi de kaybettik maalesef. Sabah erken saatlerde haberi televizyondan duyduktan sonra endişelenmeye başladık; ama tabii ki umudumuzu hiç kesmedik. Ancak maalesef sonra acı gerçeği öğrendik. Daha yeni gitmişlerdi tatile. Çok iyi bir aileydiler. Çocuklar çok zekiydi.