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Bolu Kartalkaya’daki yangında Çetiz ailesinden kurtulan olmadı: DNA detayı yürek sızlattı!
Giriş Tarihi: 22.01.2025 15:32
Güncelleme Tarihi: 22.01.2025
16:09
Bolu Kartalkaya’daki yangında Çetiz ailesinden kurtulan olmadı: DNA detayı yürek sızlattı!
Türkiye, Bolu Kartalkaya'daki Grand Kartal Otel'de yaşanan yangın faciasında 76 canını yitirdi. Uzman Doktor Ahmet Çetiz (44) ile öğretmen eşi Habibe (39), çocukları Vedat (11) ile ikizi Sedat ve Esat Çetiz (9) de feci olayda hayatını kaybetti. Ahmet Çetiz, eşi ve iki çocuğu için bugün Ankara'da cenaze töreni düzenlendi. Vedat'ın ikizi Sedat'la ilgili DNA detayı dikkat çekti.