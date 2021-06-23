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Giriş Tarihi: 23.06.2021 13:21 Güncelleme Tarihi: 23.06.2021 13:21

2021 başvuru ekranı: KYK, ve vergi borç yapılandırma başvurusu nasıl yapılır, başvuru şartları nelerdir, ne zaman başlıyor?

Meclisten geçen kanunu sonrası milyonlarca borçlu konuyla ilgili detaylar için araştırmalarına başladı. , ve vergi yapılandırma başvuru şartları ve tarihleri gibi birçok konu bu kapsamda gündemdeki yerini aldı. Bu noktada "2021 KYK öğrenim kredisi, SGK prim borcu ve vergi borç yapılandırma başvurusu nasıl yapılır, başvuru şartları nelerdir, ne zaman başlıyor?" soruları yanıt aramaya başladı. 75.6 milyar liralık borcun yapılandırılmasına yönelik başvuruların 31 Ağustos'a kadar alınacağı bilinirken ilk taksit ise 1 Kasım'da. Buna göre; KYK öğrenim kredisi, SGK prim borcu ve vergi borç yapılandırma başvurusu nasıl yapılır? İşte konuya dair merak edilen tüm detaylar…

Borç yapılandırma başvuru ekranı: 2021 KYK, SGK prim borcu ve vergi borç yapılandırma başvurusu nasıl yapılır, başvuru şartları nelerdir, ne zaman başlıyor?

, ve vergi yapılandırma başvuruları son günlerde gündemde yer almaya devam ediyor. Geçtiğimiz sene sonunda alınan başvuruların ardından yeniden meclis gündemine gelen yapılandırma kanunun detayları Resmi Gazete üzerinden kamuoyu ile paylaşılmıştı. "2021 KYK öğrenim kredisi, SGK prim borcu ve vergi başvurusu nasıl yapılır, başvuru şartları nelerdir, ne zaman başlıyor?" soruları bu kapsamda yanıt aramaya başladı. Öte yandan yapılan açıklamada Genel sağlık sigortası prim borcunun aslının 31 Aralık'a kadar ödenmesi durumunda gecikme cezası ve zammının tamamı silineceği ifade edildi. İşte sürecine dair tüm detaylar…

Borç yapılandırma başvuru ekranı: 2021 KYK, SGK prim borcu ve vergi borç yapılandırma başvurusu nasıl yapılır, başvuru şartları nelerdir, ne zaman başlıyor?

Toplam 16 milyon 840 bin vatandaşın sigorta primi, genel sağlık sigortası, 'luların dondurulan sürelerinin ihyası başta olmak üzere 75.6 milyar liralık borcu yapılandırılıyor. Yapılandırmadan yararlanmak için 31 Ağustos bitimine kadar başvuruda bulunulması, ilk taksitin en son 1 Kasım'a kadar ödenmesi gerekiyor.

Genel sağlık sigortası prim borcunun aslının 31 Aralık'a kadar ödenmesi durumunda gecikme cezası ve zammının tamamı silinecek. Yapılandırmada teminat istenmeyecek, hacizler kalkacak. Sosyal Güvenlik Kurumu, sosyal güvenlikte de büyük fırsatlar sunan yapılandırmanın sunduğu avantajlar başta olmak üzere merak edilen sorulara yanıt verdi. İşte, 10 soruda güvenlikte yapılandırma süreci:

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Borç yapılandırma başvuru ekranı: 2021 KYK, SGK prim borcu ve vergi borç yapılandırma başvurusu nasıl yapılır, başvuru şartları nelerdir, ne zaman başlıyor?

1- YAPILANDIRMA HANGİ BORÇLARI KAPSIYOR?
Nisan ayı ve öncesi dönemlere ait kesinleşmiş sigorta primleri, Genel Sağlık Sigortası (GSS) primleri, işsizlik sigortası primleri, Bağ-Kur'luların dondurulan hizmet sürelerinin ihyası halinde doğan alacaklar, isteğe bağlı ve topluluk sigorta primlerine ilişkin borçlar yapılandırılacak.

2- BAŞVURULAR NASIL, NEREYE YAPILIR?
İşverenler e-sigorta kanalıyla, şahsen veya posta yoluyla sosyal güvenlik merkezlerine, Bağ-Kur sigortalıları ve primlerini kendileri ödeyenler e-devlet üzerinden, şahsen veya posta yoluyla herhangi bir sosyal güvenlik merkezine başvurabilir. Genel Sağlık Sigortası borçlarının yapılandırılması için başvuru şartı yok.

Borç yapılandırma başvuru ekranı: 2021 KYK, SGK prim borcu ve vergi borç yapılandırma başvurusu nasıl yapılır, başvuru şartları nelerdir, ne zaman başlıyor?

3- YAPILANDIRMANIN AVANTAJLARI NELER?
Süresinde ödenen alacaklara yasanın yayımlanma tarihinden sonra gecikme cezası ve zammı uygulanmayacak. Yapılandırmadan önce tatbik edilen hacizler, yapılacak ödemeler nispetinde kaldırılacak. Borçlardan dolayı icra takibi ve haciz işlemleri yapılmayacak. İki taksitin süresinde 'borcu yoktur' yazısı alınabilecek. Belediyelerin yapılandırılan borçları 120 eşit taksitle ödenebilecek. Yapılandırma devam ettiği sürece taksitlerin süresinde ödenmesi kaydıyla sigorta primi teşvik uygulamalarından yararlanılacak.

4- YAPILANDIRMA HANGİ DURUMLARDA BOZULUR?
Taksitlerden ilk ikisinin süresinde ödenmemesi, bir takvim yılında ikiden fazla taksitin ödenmemesi, eksik ödenmesi durumunda yapılandırma bozulacak. Taksitli ödemelerde 10 liraya kadar eksik ödemeler yapılandırmayı bozmayacak. Yapılandırmanın bozulması halinde, borçlular ödedikleri taksit tutarı kadar yapılandırma hükümlerinden yararlanabilecek.

Borç yapılandırma başvuru ekranı: 2021 KYK, SGK prim borcu ve vergi borç yapılandırma başvurusu nasıl yapılır, başvuru şartları nelerdir, ne zaman başlıyor?

5- GSS BORÇLARI NASIL YAPILANDIRILACAK?
Nisan 2021 ve öncesine ait GSS borçları otomatik olarak yapılandırılacak. 31 Aralık'a kadar ana para borcun tamamının ödenmesi halinde bu borca ilişkin gecikme cezası silinecek. Gelir testi için aranan bir aylık süreyi kaçıran, hiç gelir testi yaptırmamış olanlardan borcunu ödeyemeyecek durumda olanların 30 Kasım'a kadar gelir testi için başvurması gerekiyor. Başvuru yapması durumunda, geliri asgari ücretin üçte birinin altında çıkan vatandaşın borçları silinecek ve primleri devlet tarafından ödenecek. Otomatik olarak yapılandırılan GSS borçları e-devlet üzerinden öğrenilebiliyor.

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