Meclisten geçen borç yapılandırma kanunu sonrası milyonlarca borçlu konuyla ilgili detaylar için araştırmalarına başladı. KYK öğrenim kredisi, SGK prim borcu ve vergi yapılandırma başvuru şartları ve tarihleri gibi birçok konu bu kapsamda gündemdeki yerini aldı. Bu noktada "2021 KYK öğrenim kredisi, SGK prim borcu ve vergi borç yapılandırma başvurusu nasıl yapılır, başvuru şartları nelerdir, ne zaman başlıyor?" soruları yanıt aramaya başladı. 75.6 milyar liralık borcun yapılandırılmasına yönelik başvuruların 31 Ağustos'a kadar alınacağı bilinirken ilk taksit ise 1 Kasım'da. Buna göre; KYK öğrenim kredisi, SGK prim borcu ve vergi borç yapılandırma başvurusu nasıl yapılır? İşte konuya dair merak edilen tüm detaylar…