Boşanma aşamasındaki eşini öldürmüştü: Katil bodyguard cinayeti tek tek anlattı! Pişkin sözleri aileyi kızdırdı

"KAÇ DEFA TETİĞE BASTIĞIMI HATIRLAMIYORUM"

Eşinin kendisine uzaklaştırma kararı aldırttığını da belirten bodyguard Savaş, "Uzaklaştırma kararı vardı. Bizi evlendiren kişi Fikret I'dir. Yaşadığımız olaylardan haberi vardır. Eşimle bizi barıştırabileceğini söyledi. Gece saat 03.35 sıralarıydı. Binaya girdik. Yukarıya çıktık. Eşim kapıyı açtı. Fikret'in bizi barıştırmak istediği için geldiğimi söyledim. Tartışırken, eşim evdeki ruhsatsız silahı aldı. Ben silahı elinden aldım. Bana 'Adamsan beni vur. Ölümden korkmuyorum' dedi. Ardından beni aldattığını itiraf etti. Merdivene doğru ateş ettim. Fikret İ. beni durdurmaya çalıştı. Küfürlere devam etti. Kaç defa tetiğe bastığımı hatırlamıyorum. Eşim sadece küfür ediyordu. Sonra eşim yere yığıldı. Sonrasında Fikretİ'nin beni götürdüğünü hatırlamıyorum. Fikret İ. bizi oraya barıştırmaya götüren bir kişi. Bu insanın hiçbir suçu yoktur. Ben kalbimdeki gülümü koparmışım. Masum kimsenin ceza almasını istemem" dedi.