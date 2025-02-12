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Boşanma aşamasındaki eşini öldürmüştü: Katil bodyguard cinayeti tek tek anlattı! Pişkin sözleri aileyi kızdırdı
Giriş Tarihi: 12.02.2025 10:43
Güncelleme Tarihi: 12.02.2025
10:45
Boşanma aşamasındaki eşini öldürmüştü: Katil bodyguard cinayeti tek tek anlattı! Pişkin sözleri aileyi kızdırdı
Antalya'da 12 Eylül 20224 tarihinde boşanma aşamasındaki eşi Fadim Temirhanoğulları'nı (53) öldüren Savaş Temirharoğulları'nın (48) yargılanmasına başlandı. Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile yargılanan, kaçmasına yardım ettiği öne sürülen Fikret.İ. hakkında ise 10 yıla kadar hapis istemiyle yargılanan davada ikili ilk kez hakim karşısına çıktı. Duruşmaya kadın dernekleri yoğun ilgi gösterirken, öldürülen Fadim Temirhanoğulları'nın annesi Mediha, baba Mehmet Saçlı duruşma salonuna kızının fotoğrafıyla ağlayarak girdi. Eş katili Temirhanoğulları ise savunmasında, "Ben bir canavar değilim" sözleri aileyi kızdırdı.