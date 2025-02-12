Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Boşanma aşamasındaki eşini öldürmüştü: Katil bodyguard cinayeti tek tek anlattı! Pişkin sözleri aileyi kızdırdı
Giriş Tarihi: 12.02.2025 10:43 Güncelleme Tarihi: 12.02.2025 10:45

Boşanma aşamasındaki eşini öldürmüştü: Katil bodyguard cinayeti tek tek anlattı! Pişkin sözleri aileyi kızdırdı

Antalya'da 12 Eylül 20224 tarihinde boşanma aşamasındaki eşi Fadim Temirhanoğulları'nı (53) öldüren Savaş Temirharoğulları'nın (48) yargılanmasına başlandı. Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile yargılanan, kaçmasına yardım ettiği öne sürülen Fikret.İ. hakkında ise 10 yıla kadar hapis istemiyle yargılanan davada ikili ilk kez hakim karşısına çıktı. Duruşmaya kadın dernekleri yoğun ilgi gösterirken, öldürülen Fadim Temirhanoğulları'nın annesi Mediha, baba Mehmet Saçlı duruşma salonuna kızının fotoğrafıyla ağlayarak girdi. Eş katili Temirhanoğulları ise savunmasında, "Ben bir canavar değilim" sözleri aileyi kızdırdı.

Erdoğan ÖZTÜRK
Boşanma aşamasındaki eşini öldürmüştü: Katil bodyguard cinayeti tek tek anlattı! Pişkin sözleri aileyi kızdırdı

Antalya 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya maktul Fadim Temirhanoğulları'nın annesi, kardeşleri, kızları, kadın dernekleri ve taraf avukatları katıldı.

Boşanma aşamasındaki eşini öldürmüştü: Katil bodyguard cinayeti tek tek anlattı! Pişkin sözleri aileyi kızdırdı

Savunmasına suçlamaların anlatıldığı gibi olmadığını anlatarak başlayan Savaş Temirhanoğulları, "Evet, eşimi ben öldürdüm. Bizi de tanıştıran arkadaşım Fikret İ'dir. Kendisi bayan kuaförüdür. 17 yıl mutlu evliliğim oldu. Ben bir canavar değilim. Ailesinden özür diliyorum. Kadın öldüren adam, adam değil, onurlu insan değil" dedi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Boşanma aşamasındaki eşini öldürmüştü: Katil bodyguard cinayeti tek tek anlattı! Pişkin sözleri aileyi kızdırdı

"KAÇ DEFA TETİĞE BASTIĞIMI HATIRLAMIYORUM"

Eşinin kendisine uzaklaştırma kararı aldırttığını da belirten bodyguard Savaş, "Uzaklaştırma kararı vardı. Bizi evlendiren kişi Fikret I'dir. Yaşadığımız olaylardan haberi vardır. Eşimle bizi barıştırabileceğini söyledi. Gece saat 03.35 sıralarıydı. Binaya girdik. Yukarıya çıktık. Eşim kapıyı açtı. Fikret'in bizi barıştırmak istediği için geldiğimi söyledim. Tartışırken, eşim evdeki ruhsatsız silahı aldı. Ben silahı elinden aldım. Bana 'Adamsan beni vur. Ölümden korkmuyorum' dedi. Ardından beni aldattığını itiraf etti. Merdivene doğru ateş ettim. Fikret İ. beni durdurmaya çalıştı. Küfürlere devam etti. Kaç defa tetiğe bastığımı hatırlamıyorum. Eşim sadece küfür ediyordu. Sonra eşim yere yığıldı. Sonrasında Fikretİ'nin beni götürdüğünü hatırlamıyorum. Fikret İ. bizi oraya barıştırmaya götüren bir kişi. Bu insanın hiçbir suçu yoktur. Ben kalbimdeki gülümü koparmışım. Masum kimsenin ceza almasını istemem" dedi.

Boşanma aşamasındaki eşini öldürmüştü: Katil bodyguard cinayeti tek tek anlattı! Pişkin sözleri aileyi kızdırdı

'ENGEL OLMAYA ÇALIŞTIM'

Fikret İ. ise savunmasında. "Olay anında ablamın ağır tahriki tükürmesi ve bağırması vardı. Kendisinden korkuyorduk. Psikolojisi yerinde değildi. Biz gerçekten barışmaya gittik. Fadim abla bizden korktuğu için silahı vestiyerden aldı. Savaş ağabey de silahı onun elinden aldı."

Boşanma aşamasındaki eşini öldürmüştü: Katil bodyguard cinayeti tek tek anlattı! Pişkin sözleri aileyi kızdırdı

"Ben engel olmaya çalışınca da bana da vurdu. Sonra ateş etti. Fadim abla üçüncü basamakta idi. Savaş abi 5-6 saniye sıktı. Silahı elindeydi. Apartmandan çıkarken silahı cebine koydu. Çok pişmanım. Psikolojim benim de bozuk. Ailemi düşündüğüm için yardım için kimseyi aramadım" diye konuştu.

SON DAKİKA