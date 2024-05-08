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Böyle dehşet görülmedi! Antalya'da insanlık dışı görüntü: Komşusunu bağladı aracıyla metrelerce sürükledi!
Giriş Tarihi: 08.05.2024 11:36
Güncelleme Tarihi: 08.05.2024
13:06
Böyle dehşet görülmedi! Antalya'da insanlık dışı görüntü: Komşusunu bağladı aracıyla metrelerce sürükledi!
Antalya'da insanlık dışı bir olay yaşandı. Görüntüler kan dondurdu! Kaş ilçesi Kınık Mahallesi'nde iki komşu arasında köpek öldürme tartışması sonrası kavga çıktı. Kavgada Şaban T. köpeğini öldüren Orhan S.'yi aracının arkasına ip ile bağlayarak metrelerce sürükledi. Skandal görüntüler sosyal medyada büyük tepkiye neden oldu.