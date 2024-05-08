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Haberler Yaşam Böyle dehşet görülmedi! Antalya'da insanlık dışı görüntü: Komşusunu bağladı aracıyla metrelerce sürükledi!
Giriş Tarihi: 08.05.2024 11:36 Güncelleme Tarihi: 08.05.2024 13:06

Böyle dehşet görülmedi! Antalya'da insanlık dışı görüntü: Komşusunu bağladı aracıyla metrelerce sürükledi!

Antalya'da insanlık dışı bir olay yaşandı. Görüntüler kan dondurdu! Kaş ilçesi Kınık Mahallesi'nde iki komşu arasında köpek öldürme tartışması sonrası kavga çıktı. Kavgada Şaban T. köpeğini öldüren Orhan S.'yi aracının arkasına ip ile bağlayarak metrelerce sürükledi. Skandal görüntüler sosyal medyada büyük tepkiye neden oldu.

Erdoğan ÖZTÜRK
Hayrettin ŞAŞMAZ
Böyle dehşet görülmedi! Antalya’da insanlık dışı görüntü: Komşusunu bağladı aracıyla metrelerce sürükledi!

Antalya'nın Kınık Mahallesi'nde 7 Mayıs tarihinde Orhan S. daha önce köpeğini öldürdüğü Şaban T. ile tartışmaya başladı.

Böyle dehşet görülmedi! Antalya’da insanlık dışı görüntü: Komşusunu bağladı aracıyla metrelerce sürükledi!

Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

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Böyle dehşet görülmedi! Antalya’da insanlık dışı görüntü: Komşusunu bağladı aracıyla metrelerce sürükledi!

ARACIN ARKASINA BAĞLAYIP SÜRÜKLEDİ

Yaşananların ardından Şaban T. köpeğini öldüren Orhan S.'yi ayaklarından aracına bağladı.

Komşudan insanlık dışı eziyet: Komşusunu iple arabaya bağladı, metrelerce sürükledi!

Böyle dehşet görülmedi! Antalya’da insanlık dışı görüntü: Komşusunu bağladı aracıyla metrelerce sürükledi!

Daha sonra da mahallede gezdirdi. Bu anlar komşuları tarafından kaydedildi.

Böyle dehşet görülmedi! Antalya’da insanlık dışı görüntü: Komşusunu bağladı aracıyla metrelerce sürükledi!

GÖZALTINA ALINDI

Jandarma Karakolu ekipleri, olayı sonlandırarak Şaban.T.'yi gözaltına aldı. Ekipler, ellerini ve ayaklarını çözdüğü Orhan S.'yi tedavisinin yapılması için sağlık ekiplerine teslim etti.

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