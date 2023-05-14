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Haberler Yaşam Bravo sana Mehmet Emin! 5 yılda 100 binin üzerinde çocuğun yüzünü güldürdü
Giriş Tarihi: 14.05.2023 06:26 Güncelleme Tarihi: 14.05.2023 06:27

Bravo sana Mehmet Emin! 5 yılda 100 binin üzerinde çocuğun yüzünü güldürdü

Batman'da yaşayan Mehmet Emin Sevin (30), 8 yıl önce bireysel olarak başladığı 'Rotamız Umut' sloganı ile bugüne kadar 100 binin üzerinde çocuğa ulaştı. Kurduğu 'Bir Umut Bin Mutluluk' grubu ile Doğu ve Güneydoğu'da ayak basılmadık köy bırakmayan Sevin, çocuklara bot, mont, kırtasiye malzemesi gibi hediyeler dağıtıyor. Elinden geldiğince bu mücadeleye devam edeceğini belirten Sevin, "Bir köy okulunda iki kardeşin aynı deftere yazı yazdığını görünce harekete geçtim. Kız çocuklarının okuması için aileler ile görüşüyoruz. Maddi imkanlarını sağlıyoruz. Ben o çocukların mutluluğunu gördükçe daha fazla yardımcı olmak istiyorum. Her geçen gün daha çok çocuğa ulaşmaya çalışıyoruz. Bunu para ile pulla ölçemeyiz. Bana, 'Köy okulları ağabeyi' diye sesleniyorlar" dedi.

TOLGA YANIK
Bravo sana Mehmet Emin! 5 yılda 100 binin üzerinde çocuğun yüzünü güldürdü

Yüksek lisans yapmaya hazırlanan üniversite mezunu Mehmet Emin Sevin, 2015 yılında gittiği bir köy okulunda hayatı değişti. Orada iki kardeşin aynı deftere yazı yazdığını gören Sevin, kardeşlere kırtasiye yardımında bulunan Sevin, 'Başka çocukları da güldürebilirim' düşüncesiyle bireysel olarak çocuklar hediyeler vermeye devam etti.

Bravo sana Mehmet Emin! 5 yılda 100 binin üzerinde çocuğun yüzünü güldürdü

'BİR UMUT BİN MUTLULUK'
Mehmet Emin Sevin, 2018 yılında sosyal medya üzerinde 'Bir Umut Bin Mutluluk' grubunu kurdu. Buradan da gelen yardımları toplayan Sevin, özellikle Doğu ve Güneydoğu bölgelerindeki köylere giderek çocuklara ulaştırdı. Kar kış demeden aracına binip köylere giden Sevin onların gülen yüzü oluyor.

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Bravo sana Mehmet Emin! 5 yılda 100 binin üzerinde çocuğun yüzünü güldürdü

'100 BİNİN ÜZERİNDE ÇOCUĞA ULAŞTI'
Her geçen gün hediyeleri çocuklara ulaştırmaya devam eden Mehmet Emin Sevin, duygularını SABAH'a anlattı. Sevin, "İlk bir köy okuluna gitmiştik. İki kardeşin aynı deftere yazı yazdığını fark ettim. Onlara kırtasiye malzemesi getirdim. O günden beri Doğu ve Güneydoğu bölgesine gidiyorum. Hemen hemen gitmediğimiz yer kalmadı.

Bravo sana Mehmet Emin! 5 yılda 100 binin üzerinde çocuğun yüzünü güldürdü

Köy okulları ağabeyi olarak tanınıyorum. Çocuklara kırtasiye malzemesi getirerek eğitimlerine destek oluyoruz, kışın bot, mont getiriyoruz. Bayramlık getiriyorum. Kız çocuklarının okuması için aileler ile görüşüyoruz. Ailelere maddi imkanlar sağlıyoruz. Deprem bölgesine de gidip çocukları mutlu ediyoruz. Bugüne kadar 100 binin üzerinde çocuğumuza ulaştık" dedi.

Bravo sana Mehmet Emin! 5 yılda 100 binin üzerinde çocuğun yüzünü güldürdü

'ÇOCUKLAR ALDIKLARI HEDİYELERİ ÖPÜYORLAR'
Daha fazla çocuğa ulaşmak için mücadele ettiğini belirten Mehmet Emin Sevin, "Çocuklara pasta getiriyorum. Hiç pasta yemeyen, pizza yemeyen çocuklarımız oluyor. Bazı köylerde pasta yemeyen anne ve babalar bile oluyor. Ben o çocukların mutluluğunu gördükçe daha fazla yardımcı olmak istiyorum. Her geçen gün daha çok çocuğa ulaşmaya çalışıyoruz.

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