Bravo sana Mehmet Emin! 5 yılda 100 binin üzerinde çocuğun yüzünü güldürdü

'ÇOCUKLAR ALDIKLARI HEDİYELERİ ÖPÜYORLAR'

Daha fazla çocuğa ulaşmak için mücadele ettiğini belirten Mehmet Emin Sevin, "Çocuklara pasta getiriyorum. Hiç pasta yemeyen, pizza yemeyen çocuklarımız oluyor. Bazı köylerde pasta yemeyen anne ve babalar bile oluyor. Ben o çocukların mutluluğunu gördükçe daha fazla yardımcı olmak istiyorum. Her geçen gün daha çok çocuğa ulaşmaya çalışıyoruz.