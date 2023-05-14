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Bravo sana Mehmet Emin! 5 yılda 100 binin üzerinde çocuğun yüzünü güldürdü
Giriş Tarihi: 14.05.2023 06:26
Güncelleme Tarihi: 14.05.2023
06:27
Bravo sana Mehmet Emin! 5 yılda 100 binin üzerinde çocuğun yüzünü güldürdü
Batman'da yaşayan Mehmet Emin Sevin (30), 8 yıl önce bireysel olarak başladığı 'Rotamız Umut' sloganı ile bugüne kadar 100 binin üzerinde çocuğa ulaştı. Kurduğu 'Bir Umut Bin Mutluluk' grubu ile Doğu ve Güneydoğu'da ayak basılmadık köy bırakmayan Sevin, çocuklara bot, mont, kırtasiye malzemesi gibi hediyeler dağıtıyor. Elinden geldiğince bu mücadeleye devam edeceğini belirten Sevin, "Bir köy okulunda iki kardeşin aynı deftere yazı yazdığını görünce harekete geçtim. Kız çocuklarının okuması için aileler ile görüşüyoruz. Maddi imkanlarını sağlıyoruz. Ben o çocukların mutluluğunu gördükçe daha fazla yardımcı olmak istiyorum. Her geçen gün daha çok çocuğa ulaşmaya çalışıyoruz. Bunu para ile pulla ölçemeyiz. Bana, 'Köy okulları ağabeyi' diye sesleniyorlar" dedi.