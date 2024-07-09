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Bu acının tarifi yok: Onlara fitre toplardık o geldi oğlumu vurdu!
Giriş Tarihi: 09.07.2024 16:03
Güncelleme Tarihi: 09.07.2024
16:31
Bu acının tarifi yok: Onlara fitre toplardık o geldi oğlumu vurdu!
İstanbul Zeytinburnu'nda tüyleri diken diken eden bir olay yaşandı. 1 yıl önce cezaevinden çıkan Mert Kutluer çocukluk arkadaşı tarafından tabancayla öldürüldü. Baba Mustafa Kutluer, "Benim oğlum 2018 öncesinde beraber büyüdü bu mahallede onlarla. Vuran kişinin babası rahmetli oldu, elimizden gelen yardımları yaptık. Ramazan'da onlara fitre toplardık ama o geldi benim oğlumu vurdu" diyerek gözyaşı döktü…