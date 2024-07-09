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Giriş Tarihi: 09.07.2024 16:03 Güncelleme Tarihi: 09.07.2024 16:31

Bu acının tarifi yok: Onlara fitre toplardık o geldi oğlumu vurdu!

İstanbul Zeytinburnu'nda tüyleri diken diken eden bir olay yaşandı. 1 yıl önce cezaevinden çıkan Mert Kutluer çocukluk arkadaşı tarafından tabancayla öldürüldü. Baba Mustafa Kutluer, "Benim oğlum 2018 öncesinde beraber büyüdü bu mahallede onlarla. Vuran kişinin babası rahmetli oldu, elimizden gelen yardımları yaptık. Ramazan'da onlara fitre toplardık ama o geldi benim oğlumu vurdu" diyerek gözyaşı döktü…

Mustafa KAYA
Bu acının tarifi yok: Onlara fitre toplardık o geldi oğlumu vurdu!

Kan donduran olay dün akşam Zeytinburnu'nda yaşandı. Elektronik tamiri yapan Mert Kutluer, 2018'de uyuşturucu madde bulundurmak ve satmak suçlamasıyla girdiği cezaevinden 2023'te tahliye oldu. Cezaevinden çıktıktan sonra psikolojik sorunları olduğu iddia edilen Mert Kutluer, iş yerinin yanındaki market sahibiyle tartışmaya başladı. Market sahibinin arkadaşlarının da dahil olduğu tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü.

Bu acının tarifi yok: Onlara fitre toplardık o geldi oğlumu vurdu!

SİLAH ÇEKTİĞİ ANLAR KAMERADA!
Kavga sırasında, market sahibi ve arkadaşları Kutluer'in sahibi olduğu elektrikçinin camına taş attı. Karşılık vermek için dükkandan çıkan Kutluer, tartıştığı kişilerden birinin açtığı ateş sonucu 3 yerinden yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları ilk müdahalenin ardından yaralanan Kutluer'i hastaneye kaldırdı. Kutluer, hastanedeki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis, olay yerindeki incelemelerinin ardından şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Yaşanan arbede ve şüphelinin silah çektiği anlar güvenlik kamerasına an be an yansıdı.

1 yıl önce cezaevinden çıkan genç, çocukluk arkadaşı tarafından öldürüldü | Video

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Bu acının tarifi yok: Onlara fitre toplardık o geldi oğlumu vurdu!

OĞLUM GİTTİ BAŞKALARI GİTMESİN
Yaşananları gözyaşları içinde anlatan baba Mustafa Kutluer, "Ben tutuyorum yerlerde, 'Yapmayın dedim' öldürdüler oğlumu perişan ettiler. Oğlumu öldürmek için vurdular. Oğlum gitti 25 yaşındaydı. 6 yıldır hapisteydi. Yeni geldi doyamadan mezara girdi " dedi.

Bu acının tarifi yok: Onlara fitre toplardık o geldi oğlumu vurdu!

Baba Kutluer, "Oğlumun öldüğü nokta gözümün önünden gitmiyor. Oğlumun önünde siper oldum, oğlumu kurtarmaya çalıştım, kurtaramadım. 3 tane kurşun yedi, 4 kişi saldırıya geçti. İsimlerini emniyete tek tek verdim. Ben oğlumun katillerini bulmak istiyorum. Burada oturdukları yerleri biliyorum. Oğlum kan kaybından gitti.

Bu acının tarifi yok: Onlara fitre toplardık o geldi oğlumu vurdu!

Olay saat 20.00 civarlarında oldu o zaman burada bir kalabalık vardı. Silah seslerine çıkmışlardır. Kimse korkudan gelip de şahit olamadı. Burada her şeyi yaparlar kimsenin sesi çıkmaz.

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