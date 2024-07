Bu acının tarifi yok: Onlara fitre toplardık o geldi oğlumu vurdu!

SİLAH ÇEKTİĞİ ANLAR KAMERADA!

Kavga sırasında, market sahibi ve arkadaşları Kutluer'in sahibi olduğu elektrikçinin camına taş attı. Karşılık vermek için dükkandan çıkan Kutluer, tartıştığı kişilerden birinin açtığı ateş sonucu 3 yerinden yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları ilk müdahalenin ardından yaralanan Kutluer'i hastaneye kaldırdı. Kutluer, hastanedeki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis, olay yerindeki incelemelerinin ardından şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Yaşanan arbede ve şüphelinin silah çektiği anlar güvenlik kamerasına an be an yansıdı.

