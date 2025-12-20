Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Güncel TV yayın akışı 20 Aralık 2025: Bugün televizyonda neler var, hangi diziler ve filmler yayınlanacak?
Giriş Tarihi: 20.12.2025 20:45

Güncel TV yayın akışı 20 Aralık 2025: Bugün televizyonda neler var, hangi diziler ve filmler yayınlanacak?

Televizyon ekranlarında bugün izleyicileri birbirinden farklı yapımlar bekliyor. Dizilerden filmlere, yarışma programlarından haber bültenlerine kadar birçok içerik, bugünkü TV yayın akışı ile ekranlara gelecek. Peki bu akşam televizyonda neler var? İşte 20 Aralık 2025 Cumartesi ATV, TRT1, Show TV, Star TV yayın akışı.

Bu akşamı ekran karşısında geçirmeyi planlayanlar kanalların yayın planlarını yakından takip ediyor. Diziler, filmler ve özel programların yer aldığı listeleri öğrenmek isteyenler bu akşam televizyonda neler var sorusuyla araştırma yapıyor. İşte 20 Aralık 2025 Cumartesi ATV, TRT1, Show TV, Star TV yayın akışı;

20 ARALIK 2025 KANALLARIN YAYIN AKIŞI

İşte kanal kanal bugünkü programlar;

ATV YAYIN AKIŞI

07: 30 atv'de Hafta Sonu
10: 00 Oflu Hoca'nın Şifresi / Yerli Sinema
11: 50 Kuruluş Orhan
14: 45 Çakallarla Dans 2: Hastasıyız Dede / Yerli Sinema
16: 30 Hızlı ve Öfkeli: Hobbs ve Shaw / Yabancı Sinema
19: 00 atv Ana Haber
20: 00 Şımarık / TV'de İlk / Yerli Sinema

KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 – Yabancı Damat
08:30 – Konuştukça
09:45 – Magazin D Cumartesi
13:00 – Arda'nın Mutfağı
14:00 – Uzak Şehir
16:15 – Arka Sokaklar
18:30 – Kanal D Haber Hafta Sonu
20:00 – Güller ve Günahlar
00:15 – Arka Sokaklar
03:00 – Siyah Beyaz Aşk
04:30 – Müzik Arası
05:00 – Üç Kız Kardeş

TRT 1 YAYIN AKIŞI
05:33 – İstiklal Marşı
05:35 – Yedi Numara
06:20 – Ege'nin Hamsisi
08:45 – Kod Adı Kırlangıç
10:15 – Hayallerinin Peşinde
11:15 – Cennetin Çocukları
14:45 – Teşkilat
17:50 – Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye
19:00 – Ana Haber
20:00 – Gönül Dağı
00:15 – Pelin Çift İle Gündem Ötesi
01:30 – Pelin Çift İle Gündem Ötesi Artı
01:50 – Cennetin Çocukları
04:15 – Lingo Türkiye
05:20 – Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye

STAR TV YAYIN AKIŞI
09:00 – Hayat Bazen Tatlıdır
10:30 – Sahipsizler
14:00 – Aslı Özkaya İle Bir Şansım Olsa
15:30 – Söz
19:00 – Star Haber
20:00 – Örümcek Adam Eve Dönüş
22:30 – Örümcek Adam Eve Dönüş
01:00 – Kaldı Üç Gün
02:30 – Kaldı Üç Gün
04:30 – Söz
05:30 – Kiralık Aşk

SHOW TV YAYIN AKIŞI
06:00 – Yeni Gelin
08:00 – Keloğlan ile Cankız
10:00 – Cumartesi Sürprizi
13:00 – 7 Evlat 2 Damat
15:00 – Kızılcık Şerbeti
18:25 – Hafta Sonu Ana Haber
20:00 – Güldür Güldür Show
23:45 – Rüya Gibi
02:30 – Veliaht