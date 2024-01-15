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Haberler Yaşam Bu besini yedikçe kilo vereceksiniz! Hem kanserden koruyor hem de metabolizmayı hızlandırıyor…
Giriş Tarihi: 15.01.2024 13:07 Güncelleme Tarihi: 15.01.2024 13:15

Bu besini yedikçe kilo vereceksiniz! Hem kanserden koruyor hem de metabolizmayı hızlandırıyor…

Tükettiğimiz gıdalar sağlığımız üzerinde önemli bir rol oynar. Bu nedenle doğru olanları tercih etmek ideal kilonuza kavuşmanıza destek olacağı gibi sizi pek çok hastalıktan da koruyabilir. İşte faydaları saymakla bitmeyen o besinlerden biri…

Bu besini yedikçe kilo vereceksiniz! Hem kanserden koruyor hem de metabolizmayı hızlandırıyor…

Zencefil, Güneydoğu Asya'da yetişen çiçekli bir bitkiden gelir. Tatlı ve tuzlu yiyeceklere lezzet katar ve sağlık açısından çeşitli faydaları vardır. Zingiberaceae familyasına aittir ve zerdeçal, kakule ve havlıcanla yakından akrabadır.

Bu besini yedikçe kilo vereceksiniz! Hem kanserden koruyor hem de metabolizmayı hızlandırıyor…

Köksap (sapın yeraltı kısmı), baharat olarak yaygın olarak kullanılan kısımdır. Genellikle zencefil kökü veya basitçe zencefil denir.

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Bu besini yedikçe kilo vereceksiniz! Hem kanserden koruyor hem de metabolizmayı hızlandırıyor…

Zencefili taze, kurutulmuş, toz haline getirilmiş veya yağ veya meyve suyu olarak kullanabilirsiniz. Pek çok tarifte, işlenmiş gıdalarda, ev temizlik malzemlerinde ve kozmetik ürünlerinde bulunur.

Bu besini yedikçe kilo vereceksiniz! Hem kanserden koruyor hem de metabolizmayı hızlandırıyor…

GÜÇLÜ TIBBİ ÖZELLİKLERE SAHİP OLAN GİNGEROL İÇERİR

Zencefilin geleneksel ve alternatif tıbbın çeşitli biçimlerinde uzun bir kullanım geçmişi vardır. Zencefilin eşsiz kokusu ve lezzeti, en önemlisi gingerol olan doğal yağlarından gelir.

Bu besini yedikçe kilo vereceksiniz! Hem kanserden koruyor hem de metabolizmayı hızlandırıyor…

Zencefildeki ana biyoaktif bileşik gingeroldür. Zencefilin birçok tıbbi özelliğinden sorumludur.

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