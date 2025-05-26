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Haberler Yaşam Bu cezanın eşi benzeri yok! Promil sınırı bisikletliye de vurdu! Sürücü şaştı kaldı...
Giriş Tarihi: 26.05.2025 16:25 Güncelleme Tarihi: 26.05.2025 16:25

Bu cezanın eşi benzeri yok! Promil sınırı bisikletliye de vurdu! Sürücü şaştı kaldı...

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde eşi benzeri görülmemiş bir trafik cezası kesildi. Şarköy İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro ekipleri, rutin bir denetimde normal bisikletiyle seyir halinde olan M.Ş. isimli kişiyi durdurdu. Yapılan alkol kontrolünde 0,23 promil alkol tespit edilen M.Ş.'ye, Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince tam 6.439 TL idari para cezası kesildi.

YAKUP ÖNAL
Bu cezanın eşi benzeri yok! Promil sınırı bisikletliye de vurdu! Sürücü şaştı kaldı...

Şarköy İlçe Emniyet Müdürlüğü Çarşı Polis Merkezi Amirliği Trafik Büro ekipleri Pazar günü İstiklal Mahallesi İsmail Hakkı Özgen Caddesinde trafik denetiminde bulundu.

Bu cezanın eşi benzeri yok! Promil sınırı bisikletliye de vurdu! Sürücü şaştı kaldı...

Plaka, ehliyet, ruhsat ve tescil işlemlerinin dışında kalan normal bisikletiyle seyir halinde olan M.Ş. adlı kişi, trafik polisi tarafından durduruldu.

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Bu cezanın eşi benzeri yok! Promil sınırı bisikletliye de vurdu! Sürücü şaştı kaldı...

Alkolmetreyi üflemesi istenilen M.Ş.de 0,23 promil alkol tespit edildi. Kendisine "Otomobil dışında kalan diğer araçları 0,20 promil üzerinde alkollü olarak kullanmak suçundan" 6 bin 439 TL idari para cezası kesildi.

Bu cezanın eşi benzeri yok! Promil sınırı bisikletliye de vurdu! Sürücü şaştı kaldı...

Karayolları Trafik Kanunu ve Türk Ceza Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince cezai işlem uygulanan bisiklet sürücüsü M.Ş. kendisine uygulanan cezaya şaşırken, yakın çevresine bir şişe hafif alkollü içki kullandığını, bisikletiyle eve giderken trafik memuru tarafından durdurularak alkolmetre üfletildiğini, 0,20 olan alkol alt limitini 0,23'le ihlal ettiği için cezai işleme maruz kaldığını ifade ettiği öğrenildi.

Bu cezanın eşi benzeri yok! Promil sınırı bisikletliye de vurdu! Sürücü şaştı kaldı...

Evli ve üç çocuk babası olan M.Ş.'nin ekonomik durumunun iyi olmadığı, Kaymakamlık Sosyal Yardımlaşma Vakfından maddi destek aldıkları, kendisine tebliğ edilen 6 bin 439 TL idari para cezasını nasıl ödeyeceğini kara kara düşündüğü öğrenildi. Emniyet yetkilileri, alkollü sürüşün sadece motorlu araçlar için değil, trafik güvenliğini tehlikeye atan her araç için risk taşıdığını belirtti.