Bu cezanın eşi benzeri yok! Promil sınırı bisikletliye de vurdu! Sürücü şaştı kaldı...

Evli ve üç çocuk babası olan M.Ş.'nin ekonomik durumunun iyi olmadığı, Kaymakamlık Sosyal Yardımlaşma Vakfından maddi destek aldıkları, kendisine tebliğ edilen 6 bin 439 TL idari para cezasını nasıl ödeyeceğini kara kara düşündüğü öğrenildi. Emniyet yetkilileri, alkollü sürüşün sadece motorlu araçlar için değil, trafik güvenliğini tehlikeye atan her araç için risk taşıdığını belirtti.