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Bu cezanın eşi benzeri yok! Promil sınırı bisikletliye de vurdu! Sürücü şaştı kaldı...
Giriş Tarihi: 26.05.2025 16:25
Güncelleme Tarihi: 26.05.2025
16:25
Bu cezanın eşi benzeri yok! Promil sınırı bisikletliye de vurdu! Sürücü şaştı kaldı...
Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde eşi benzeri görülmemiş bir trafik cezası kesildi. Şarköy İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro ekipleri, rutin bir denetimde normal bisikletiyle seyir halinde olan M.Ş. isimli kişiyi durdurdu. Yapılan alkol kontrolünde 0,23 promil alkol tespit edilen M.Ş.'ye, Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince tam 6.439 TL idari para cezası kesildi.