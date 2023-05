Kalpten çıkan, vücuttaki en büyük damar aortun, tüm vücuda kanın yayılmasını sağlayan ana damar olması nedeniyle durumu hassasiyetle inceleyen Prof. Dr. Biçer, damarın her an yırtılma riski taşıması nedeniyle hastayı ameliyata aldı.

Ameliyatta, damar çıkarılarak yerine sentetik bir damar yerleştirildi. Biçer, aynı bölümdeki Dr. Öğretim Üyesi Ahmet Yüksel ve Dr. İrem İris Kan'la ameliyatla ilgili makale hazırladı. Makale uluslararası kardiyovasküler dergisi ''Brazilian Journal of Cardiovascular Surgery"de yayınlanarak, bugüne kadar bu genişlikte bir aort damara yapılmış ameliyat olarak tıp literatürüne girmişti.