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Haberler Yaşam Bu dava iki ilin sınırını değiştirdi: Köylülerin iki yıllık hukuk mücadelesi sonuçlandı!
Giriş Tarihi: 18.07.2024 11:11 Güncelleme Tarihi: 18.07.2024 11:18

Bu dava iki ilin sınırını değiştirdi: Köylülerin iki yıllık hukuk mücadelesi sonuçlandı!

Bitlis'teki Alakır Köyü sakinleri Muş'un Bulanık ilçesine bağlı Arı Köyü ile sınırda uyuşmazlık yaşadıklarını iddia etti. Durumu mahkeme taşıyan köylülerin başlattığı hukuk mücadelesi sonuç verdi. Alakırlılar, köylerine bin 270 dönüm alan eklerken Bitlis ve Muş'un sınırı değişti!

İHA
Bu dava iki ilin sınırını değiştirdi: Köylülerin iki yıllık hukuk mücadelesi sonuçlandı!

Tarım ve Hayvancılıkla geçimini sağlayan Alakır Köyü sakinleri, Muş'un Bulanık ilçesine bağlı Arı Köyü ile mera alanının sınırlandırılması noktasında yaşadığı sorunları mahkemeye taşıdı. Alakır Köyü Muhtarlığı tarafından, Ahlat Asliye Hukuk Mahkemesinde açılan davada yerinde keşifler yapılarak tanıklar dinlendi.

Bu dava iki ilin sınırını değiştirdi: Köylülerin iki yıllık hukuk mücadelesi sonuçlandı!

Yaklaşık 2 yıl hukuk mücadelesini sürdüren köylüler, mahkeme tarafından verilen kesinleşmiş kararla birlikte davayı kazandı. Bu kararla birlikte Alakır Köyü, Arı Köyü'nden yaklaşık bin 270 dönüm alanı bünyesine katarak hem kendi mera alanını genişletti hem de Ahlat ilçesinin sınırını bin 270 dönüm artırdı. Kararla birlikte Bitlis il sınırı değişerek toprak bütünlüğü artarken Muş'un toprak bütünlüğü azaldı.

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Bu dava iki ilin sınırını değiştirdi: Köylülerin iki yıllık hukuk mücadelesi sonuçlandı!

Konuyla ilgili açıklama yapan Alakır köyü muhtarı Derih Doğan, davayı kazandıkları ve mera alanlarının köylerine katmalarının mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Doğan, "Yaklaşık 2 yıl önce Bitlis ile Muş arasında bulunan sınır için anlaşmazlık yaşandı.

Bu dava iki ilin sınırını değiştirdi: Köylülerin iki yıllık hukuk mücadelesi sonuçlandı!

Bu bölge için Ahlat Asliye Hukuk Mahkemesinde dava açtık. 2 yılı aşkın süren davayı kazandık. Bin 270 dönüm il sınırına katmış olduk. Aramızda tampon bölge olan bu alanı Ahlat sınırlarına kattık. Böylece hem köy hem de ilçe sınırımızı genişletmiş olduk. Bu davanın lehimize sonuçlanmasından dolayı oldukça mutluyuz" dedi.

Bu dava iki ilin sınırını değiştirdi: Köylülerin iki yıllık hukuk mücadelesi sonuçlandı!

Davanın avukatı Muhammed Akif Koçak ise "Alakır köyü sakinlerinin karşı sınır köy olan Bulanık'a bağlı Arı Köyü ile sınır uyuşmazlığıyla ilgili hukuk büromuza başvuruda bulundular. Bizde köy sakinleriyle birlikte Ahlat'ta bir tapu sınırının, köyün sınırının değişimi için bir dava açtık. Bu dava yaklaşık 2 yıl sürdü. Mahkeme heyetiyle beraber gerek Alakır Köyü gerekse karşı davalı olan köy ve karşı köylerle beraber büyük bir keşif yaptık.

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