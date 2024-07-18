Haberler
Yaşam
Bu dava iki ilin sınırını değiştirdi: Köylülerin iki yıllık hukuk mücadelesi sonuçlandı!
Giriş Tarihi: 18.07.2024 11:11
Güncelleme Tarihi: 18.07.2024
11:18
Bu dava iki ilin sınırını değiştirdi: Köylülerin iki yıllık hukuk mücadelesi sonuçlandı!
Bitlis'teki Alakır Köyü sakinleri Muş'un Bulanık ilçesine bağlı Arı Köyü ile sınırda uyuşmazlık yaşadıklarını iddia etti. Durumu mahkeme taşıyan köylülerin başlattığı hukuk mücadelesi sonuç verdi. Alakırlılar, köylerine bin 270 dönüm alan eklerken Bitlis ve Muş'un sınırı değişti!