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Bu dikkat testini kimse geçemiyor

Giriş Tarihi: 04.09.2018 23:03 Güncelleme Tarihi: 04.09.2018 23:08
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Bu dikkat testini kimse geçemiyor
Bu dikkat testini kimse geçemiyor

Bu fotoğraflar sosyal medyayı salladı. Bakalım resimlerdeki farkları bulabilecek misiniz?

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Bu dikkat testini kimse geçemiyor
Bu dikkat testini kimse geçemiyor

Bu fotoğraftaki 'b' harfini bulabildiniz mi? Sosyal medyada herkes bu görüntüyü birbirine yolluyor.

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Bu dikkat testini kimse geçemiyor
Bu dikkat testini kimse geçemiyor

Gizlenmiş halde olan 'b' işte burada.

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Bu dikkat testini kimse geçemiyor
Bu dikkat testini kimse geçemiyor

Bulmacanın biraz daha kolay halinde yine 'b' harfi saklanmış.

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Bu dikkat testini kimse geçemiyor
Bu dikkat testini kimse geçemiyor

Bu kez 'b' burada.

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Bu dikkat testini kimse geçemiyor
Bu dikkat testini kimse geçemiyor

Yıllardır internette dolaşan bu soruyla ilk kez karşılaşanların çoğu yanlış cevaplıyor! Basit bir matematik problemi gibi görünen ve internette gittikçe popülerleşen bu zeka testini 100 kişiden biri çözebiliyor. Bu soruyu yanıtlayanlar diğerlerinden farklı düşünüyor.

(bu soruların cevap anahtarları sorulardan hemen sonra...)

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Bu dikkat testini kimse geçemiyor
Bu dikkat testini kimse geçemiyor

Soru işareti yerine sarı alandaki sembollerden hangisi gelmeli?

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