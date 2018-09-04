Bu dikkat testini kimse geçemiyor

Bu fotoğraflar sosyal medyayı salladı. Bakalım resimlerdeki farkları bulabilecek misiniz? Bu fotoğraftaki 'b' harfini bulabildiniz mi? Sosyal medyada herkes bu görüntüyü birbirine yolluyor. Gizlenmiş halde olan 'b' işte burada. Bulmacanın biraz daha kolay halinde yine 'b' harfi saklanmış. Bu kez 'b' burada. Yıllardır internette dolaşan bu soruyla ilk kez karşılaşanların çoğu yanlış cevaplıyor! Basit bir matematik problemi gibi görünen ve internette gittikçe popülerleşen bu zeka testini 100 kişiden biri çözebiliyor. Bu soruyu yanıtlayanlar diğerlerinden farklı düşünüyor. (bu soruların cevap anahtarları sorulardan hemen sonra...) Soru işareti yerine sarı alandaki sembollerden hangisi gelmeli?