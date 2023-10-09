Bu kelebeğin tırtılına sakın dokunmayın: Zehirli olabilir!

İskenderun ilçesinde bir askeri personelin kamuflajına konan 'mekik kelebeği', cep telefonu kamerası ile görüntülendi. Personel, 'kamuflaj ustası' olarak da bilinen kelebeğin adını bilmediği için görüntüleri, Dicle Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Zooloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ali Satar'a gönderdi. Görüntüleri inceleyen Prof. Dr. Satar, yalnızca geceleri uçabilen ve 'dünyanın en hızlı kanat çırpan kelebeği' olarak bilinen 'mekik kelebeği'nin havada asılı duran bir tür olduğunu söyledi.