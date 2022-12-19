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Haberler Yaşam Bu mantarın kilo fiyatı duyanları şaşırtıyor: Dokunmak 15 koklamak ise 20 TL!
Giriş Tarihi: 19.12.2022 13:12 Güncelleme Tarihi: 19.12.2022 13:12

Bu mantarın kilo fiyatı duyanları şaşırtıyor: Dokunmak 15 koklamak ise 20 TL!

Denizli'nin Çameli ilçesinde doğada kendiliğinden yetişen çıntar, birçok vatandaşın alternatif geçim kaynağı oldu. Yağışların ardından tezgahlarca bolca yerini alan çıntarın fiyatı eti geçince, pazarcı esnafı hazırladığı ilginç bir etiketle dikkat çekmeyi başardı.

Bu mantarın kilo fiyatı duyanları şaşırtıyor: Dokunmak 15 koklamak ise 20 TL!

Bu yıl yağışların geç gelmesiyle geciken çıntar sezonu, son günlerde sağanak yağışların artmasıyla birlikte dağlık ve ormanlık alanlarda bereketlendi.

Bu mantarın kilo fiyatı duyanları şaşırtıyor: Dokunmak 15 koklamak ise 20 TL!

Kilosu 140 ile 180 TL arası değişen, lezzetiyle eti aratmayan çıntar için çevre il ve ilçelerden gelen vatandaşlar, şifa kaynağını toplamaya çıkıyor.

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Bu mantarın kilo fiyatı duyanları şaşırtıyor: Dokunmak 15 koklamak ise 20 TL!

Özellikle son bahar mevsiminde yüksek kesimlerde bolca yetişen mantarı satan vatandaşlar, adeta bayram yapıyor. Tadı kadar sağlığa olan faydalarıyla da dikkat çeken çıntara her geçen gün talep artıyor.

Bu mantarın kilo fiyatı duyanları şaşırtıyor: Dokunmak 15 koklamak ise 20 TL!

Çameli'nin ilçesine bağlı Belevi Mahallesi çıntar toplayarak geçimin önemli bir kısmını sağlayan vatandaşlar, yağışlı havanın ardından çıntar aramaya koyuldu.

Bu mantarın kilo fiyatı duyanları şaşırtıyor: Dokunmak 15 koklamak ise 20 TL!

Ormanlık alanlarda bitki örtüsünün altında çıntar arayanlar, yaklaşık 50 kilo çıntar topladı. Topladıkları çıntarları tezgahlara dizen satıcılar, yaptığı hareketle hem şaşırttı hem de güldürdü.

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