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Bu mantarın kilo fiyatı duyanları şaşırtıyor: Dokunmak 15 koklamak ise 20 TL!
Giriş Tarihi: 19.12.2022 13:12
Güncelleme Tarihi: 19.12.2022
13:12
Bu mantarın kilo fiyatı duyanları şaşırtıyor: Dokunmak 15 koklamak ise 20 TL!
Denizli'nin Çameli ilçesinde doğada kendiliğinden yetişen çıntar, birçok vatandaşın alternatif geçim kaynağı oldu. Yağışların ardından tezgahlarca bolca yerini alan çıntarın fiyatı eti geçince, pazarcı esnafı hazırladığı ilginç bir etiketle dikkat çekmeyi başardı.