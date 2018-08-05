Bu resme baktığınızda ilk ne görüyorsunuz? Karakterinize dair çok şey söylüyor

Bu resimlerin içerisinde gizlenmiş birden fazla görüntü var. Peki sizin ilginizi ilk hangisi çekiyor? Bu test karakterinize yönelil çok şey söylüyor... Objelere verdiğimiz anlık tepkiler aslında bilinçaltımızla ilgili çok şey anlatır. Sosyal medya kullanıcılarının büyük ilgisini çeken testle, işte size kişiliğinizle ilgili bazen kendinizden bile sakladığınız gerçeklerle yüzleşmek için fırsat. Bu resimlere baktığınızda ilk ne görüyorsunuz? Bu resimde ilk genç kadını fark ediyorsanız; iyimser ve az da olsa düşüncesiz birisiniz. Kendinizi mutlu bir insan olarak görüyorsunuz. Eğer yaşlı kadını gördüyseniz; büyük bir yaşam tecrübesine sahipsiniz. Hayatta karşınıza çıkan problemleri bütün açılardan düşünüp değerlendirebiliyorsunuz. Kafatası. Gerçekçi bir yapınız var ve olaylar karşısında kötümser birisiniz.Aynaya bakan kadın. Kullanılmaya açık bir saflığınız var. Problemleri tespit etmekte genelde başarısızsınız. Ördek. Beyninizin sağ tarafını kullanıyorsunuz. Daha insancıl ve yufka yürekli bir yapınız var.Tavşan. Beyninizin sol tarafı daha baskın. Duygulardan çok mantığınızla hareket ediyorsunuz. Merdivenleri tırmanan kedi. Detaylara dikkat etmiyorsunuz. Düzensiz ve toy bir yapınız var.Merdivenlerden inen kedi. Sezgileriniz çok kuvvetli. Detayları fark ediyor ve onları dikkatlice analiz ederek problemlerin üstesinden geliyorsunuz. Bu resime baktığınızda ilk önce hangi hayvan dikkatinizi çekiyor?