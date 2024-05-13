Bu ülkede şişman olmayan evlenemiyor! Zayıfların cehennemi olarak biliniyor

Moritanya'da, yüksek kilo sadece bir estetik tercih değil, aynı zamanda statü ve güzellik göstergesi olarak da kabul ediliyor. Bu nedenle, genç kızlar çocukluktan itibaren büyük miktarlarda kalori almak için zorlanıyorlar, bu rakam azen günde 16 bin kaloriye kadar çıkıyor.