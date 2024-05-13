Haberler
Yaşam
Bu ülkede şişman olmayan evlenemiyor! Zayıfların cehennemi olarak biliniyor
Giriş Tarihi: 13.05.2024 14:02
Güncelleme Tarihi: 13.05.2024
14:33
Bu ülkede şişman olmayan evlenemiyor! Zayıfların cehennemi olarak biliniyor
Moritanya'da, evlenmek isteyen kadınların şişman olması bekleniyor ve bu bir gereklilik olarak kabul ediliyor. Bu durum, birçok insan için şaşırtıcı olabilir çünkü çoğu ülkede obezite sağlık sorunlarına yol açan ciddi bir endişe kaynağıdır. Ancak, Batı Afrika ülkesi Moritanya'da, tam tersi bir durum söz konusu.