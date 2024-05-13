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Haberler Yaşam Bu ülkede şişman olmayan evlenemiyor! Zayıfların cehennemi olarak biliniyor
Giriş Tarihi: 13.05.2024 14:02 Güncelleme Tarihi: 13.05.2024 14:33

Bu ülkede şişman olmayan evlenemiyor! Zayıfların cehennemi olarak biliniyor

Moritanya'da, evlenmek isteyen kadınların şişman olması bekleniyor ve bu bir gereklilik olarak kabul ediliyor. Bu durum, birçok insan için şaşırtıcı olabilir çünkü çoğu ülkede obezite sağlık sorunlarına yol açan ciddi bir endişe kaynağıdır. Ancak, Batı Afrika ülkesi Moritanya'da, tam tersi bir durum söz konusu.

Bu ülkede şişman olmayan evlenemiyor! Zayıfların cehennemi olarak biliniyor

Moritanya'da, yüksek kilo sadece bir estetik tercih değil, aynı zamanda statü ve güzellik göstergesi olarak da kabul ediliyor. Bu nedenle, genç kızlar çocukluktan itibaren büyük miktarlarda kalori almak için zorlanıyorlar, bu rakam azen günde 16 bin kaloriye kadar çıkıyor.

Bu ülkede şişman olmayan evlenemiyor! Zayıfların cehennemi olarak biliniyor

Evlenecek kızlar özellikle, geleneksel olarak keçi sütü, zeytinyağlı ekmekler, kuskus ve keçi eti gibi besinlerle beslenerek bu kilo standartlarına ulaşmaya çalışıyorlar. Bu geleneğin adı Leblouh olarak biliniyor.

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Bu ülkede şişman olmayan evlenemiyor! Zayıfların cehennemi olarak biliniyor

MORİTANYA'DAKİ BU GELENEĞE LEBLOUH ADI VERİLİYOR

Moritanyalı kadınlar günde iki kez öğle yemeği yiyorlar ve bu ritüel, Leblouh adı verilen bir gelenekle ilişkilendirilir. Bu gelenek, aslında Moritanya'nın fakirliği ile bir bağ kurar.

Bu ülkede şişman olmayan evlenemiyor! Zayıfların cehennemi olarak biliniyor

Geleneğin arkasındaki inanışa göre, şişman kadınlar genellikle varlıklı ve iyi beslenmiş olarak kabul edilir.

Bu ülkede şişman olmayan evlenemiyor! Zayıfların cehennemi olarak biliniyor

EVLENMEK İÇİN ZORLA BESLENİYORLAR

Eğer bir kadın şişman ise, bu onunla evlenecek bir erkeğin besleyecek güç ve paraya sahip olduğu anlamına gelir. Ancak zayıf kızların aileleri için bu durum bir utanç kaynağı olabilir.

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