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Haberler Yaşam Bu yıl anneler günü ne zaman? 2021 Anneler günü ayın kaçında kutlanacak?
Giriş Tarihi: 06.05.2021 21:48 Güncelleme Tarihi: 06.05.2021 21:49

Bu yıl ne zaman? ayın kaçında kutlanacak?

Her sene Mayıs ayında kutlanan milyonlarca kişi tarafından heyecanla bekleniyor. Mayıs ayının ikinci haftasında kutlanıldığı bilinen annelerimizin günü tarihi aslında çok eski zamana dayanıyor. Yunan mitolojisindeki pek çok tanrı ve tanrıçanın annesi olarak kabul edilen Rhea için ilkbahar festivalleri düzenlenmekte ve bu özel gün kutlanmaktaydı. Peki, bu yıl Annenler günü ne zaman, hangi gün kutlanacak? İşte detaylar;

Bu yıl anneler günü ne zaman? 2021 Anneler günü ayın kaçında kutlanacak?

Dünyanın birçok ülkesinde çeşitli zamanlarda kutlanan 2021 tarihi merak ediliyor. Ülkemizde Mayıs ayının ikinci haftasında kutlanıldığı bilinen Anneler günü bu yıl hangi tarihe denk geliyor? Mayıs ayının ikinci haftasında kutlanıldığı bilinen annelerimizin günü tarihi aslında çok eski zamana dayanıyor. Yunan mitolojisindeki pek çok tanrı ve tanrıçanın annesi olarak kabul edilen Rhea için ilkbahar festivalleri düzenlenmekte ve bu özel gün kutlanmaktaydı. İşte tarihi…

Bu yıl anneler günü ne zaman? 2021 Anneler günü ayın kaçında kutlanacak?

ANNELER GÜNÜ NE ZAMAN KUTLANACAK?

hazırlıkları her yıl olduğu gibi bu yıl da günler öncesinden başladı. Ülkelere göre kutlama tarihleri değişen bu anlamlı gün, Türkiye'de mayıs ayının ikinci haftasının pazar günü kutlanıyor. Yani bu yılki Anneler Günü 9 Mayıs 2021 Pazar gününe denk geliyor.

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Bu yıl anneler günü ne zaman? 2021 Anneler günü ayın kaçında kutlanacak?

ANNELER GÜNÜ MESAJLARI VE SÖZLERİ

Sen öğrettin; sevgiyi, saygıyı, hem kaya gibi sağlam, hem merhametli hem adil olmayı. Dik yokuşlarda, rampalarda, en yüksek merdivenlerde vazgeçmeden tırmanmayı, ihtiyacı olan ellere, el uzatmayı, çalışmayı, üretmeyi, paylaşmayı, bu dünyada sadece "insanlığı kaybetmeme" inadı taşımayı, tüm bunları sen öğrettin baş tacım. Her günün kutlu olsun.

Yeryüzündeki binlerce çiçek arasından en güzeli olan anneme, seni çok ama çok seviyorum. Bu anlamlı günde yanında olmak çok güzel... Anneler Günün Kutlu Olsun Annem...

Küçükken başucumda bana ninni söylerdin, sabahları uyanınca, beni okşar severdin. Benim annem, güzel annem beni al dizlerine. Kucağında okşa beni, ninniler söyle yine. Bugün hâlâ kulağımda çınlıyor tatlı sesin. Güzel annem, kalbimin sen, en büyük neşesisin. Anneler günün kutlu olsun.

Ah dağılsam dizine, uyusam doymaksızın, sabah olmasa gece kaçmaktan dermansızım, sür beni gül yüzüne ki, sende kalsın sızım. Ağlıyor musun anne gidiyor hayırsızım. Anneler günün kutlu olsun canım annem.

Bu yıl anneler günü ne zaman? 2021 Anneler günü ayın kaçında kutlanacak?

Biraz şans, biraz sevgi ve sabır, birer parça zaman, başarı ve memnuniyeti de eklersek malzemelere, hepsini karıştırıp senin için uzun ve dileklerinin gerçekleştiği bir "hayat pastası" yapabiliriz sanırım… Anneler günün kutlu olsun canım annem!

Anne senin yüreğin taş olsa dayanır mı, kuş olsa, çiçek olsa, gündüz olsa, kırılmaz mı? Acıdan bir sap menekşenin boynu bu kez dağlar doğursun beni anne. Sen de ılık bir yağmur ol durmadan yağ kanayan yerlerime. Anneler günün kutlu olsun canım annem.

Beni başkası ağlatırken derdime derman olan o, başkası bırakırken her an yeniden sahip çıkan o. Seni seviyorum anneciğim. Anneler günün kutlu olsun.

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