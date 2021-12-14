Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından sağlanmakta olan KYK burs ve kredi ücreti için beklenen son dakika açıklaması geldi. Günlerdir beklenen KYK burs sonuçlarının açıklandığı az önce ilan edildi. Açıklama Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'ndan geldi. Sonuçlarla birlikte KYK burs ücreti ne kadar, kaç tl? KYK bursları ne zaman yatacak soruları merak konusu oluyor. Burs/kredi başvurusunda bulunan öğrenciler, sonuçları resmi internet sitesinden öğrenebilecek. Peki, KYK burs ücreti ne kadar, kaç TL? KYK bursları ne zaman yatacak, verilecek?