KYK burs ve kredi sonuçlarının açıklanması ile birlikte gözler KYK burs ücretine çevrildi. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, sosyal medya hesabı üzerinden GSB Burs ve Öğrenim Kredisi sonuçlarının açıklandığını duyurdu. Bu noktada, KYK burs ücreti ne kadar, kaç TL? KYK bursları ne zaman yatacak, verilecek soruları vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Yükseköğrenim gören öğrencileri maddi yönden desteklemek amacıyla Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü tarafından burs/kredi ödeniyor. Peki, KYK burs ücreti ne kadar, kaç TL? KYK bursları ne zaman yatacak, verilecek? İşte detaylar;