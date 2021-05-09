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Haberler Yaşam Bugün anneler günü mü, ne zaman? 2021 Anneler günü bu sene ne zaman ve hangi gün kutlanıyor?
Giriş Tarihi: 09.05.2021 06:38 Güncelleme Tarihi: 09.05.2021 08:15

Bugün anneler günü mü, ne zaman? bu sene ne zaman ve hangi gün kutlanıyor?

Her sene Mayıs ayında kutlanan bu özel ve anlamlı günde sabah saatlerinden itibaren binlerce kişi "Bugün anneler günü mü, ne zaman ve hangi gün kutlanacak?" soruları bu kapsamda araştırma konusu haline geldi. Birçok ülkede farklı tarihlerde de kutlanmakta olan bu anlamlı gün 'de ise Mayıs ayının ikinci Pazar günü kutlanıyor. Bizleri dünyaya getiren annelerimizi onurlandırmak, önemlerini ön plana çıkarmak amacıyla kutlanan bu anlamlı gün çeşitli hediyeler ve güzel sözlerle kutlanır. Peki, Bugün anneler günü mü, ne zaman ve hangi gün kutlanıyor? İşte tüm detaylar…

Bugün anneler günü mü? 2021 Anneler günü bu sene ne zaman ve hangi gün kutlanıyor?

Bu sene de her yıl olduğu gibi Mayıs'ın ikinci Pazar günü kutlanmakta olan bu özel günde binlerce kişi "Bugün anneler günü mü, ne zaman ve hangi gün kutlanıyor?" sorularına ait yanıtı araştırmaya başladı. Bu günü farklı ülkelerdeki insanlar yılın farklı günlerinde kutlarken her kültürde bugünün amacı dünya üzerindeki en değerli varlığımız olan annelerimizin değerini ön plana çıkarmak oluyor. İşte Bugün anneler günü mü, ne zaman ve hangi gün kutlanıyor? Sorusunun yanıtı ve bu özel güne ait detaylar…

Bugün anneler günü mü? 2021 Anneler günü bu sene ne zaman ve hangi gün kutlanıyor?

2021 ANNELER GÜNÜ HANGİ GÜN?

Yani, bu yılki Anneler Günü 9 Mayıs 2020 Pazar gününe denk geliyor.

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Bugün anneler günü mü? 2021 Anneler günü bu sene ne zaman ve hangi gün kutlanıyor?

ANNELER GÜNÜ'NÜN TARİHÇESİ

Anneler Günü'nün nereden ortaya çıktığı ile ilgili birçok rivayet bulunmaktadır. Bunlardan en çok konuşulanı ise ABD'nin Virginia eyaletinde ikamet eden öğretmen Anna Jarvis isimli bir kadının, 1905 yılında vefat eden annesi için her yıl kutlama yapmak istemiştir.

Bugün anneler günü mü? 2021 Anneler günü bu sene ne zaman ve hangi gün kutlanıyor?

Bu kutlama ilk kez, 1908 yılında bir okulda 407 çocuk ve anneleriyle gerçekleşmiştir. Anna'nın bu girişimi, temsilciler meclisi tarafından uygun görülmemiş, resmiyete kavuşturulmamıştı. Anna bu durumu, medya ve politikacıların önde gelen isimlerine paylaşmış, bu çabalar sonunda 1914 yılının ikinci pazarı anneler günü olarak ilan edilmiştir. Bir süre sonra anneler gününün ticarileştiğini gören Anna, davalar açmış fakat hiçbirisini kazanamamıştır.

Bugün anneler günü mü? 2021 Anneler günü bu sene ne zaman ve hangi gün kutlanıyor?

Öte yandan Anneler günü geleneğinin Antik Yunanların Yunan mitolojisinde de yeri vardır. Bu özel gün Yunan mitolojisinde pek çok tanrı ve tanrıçanın annesi olan Rhea onuruna verdikleri yıllık ilkbahar festivali kutlamalarıyla başlar. Antik Romalılar da ilkbahar festivallerini İsa'nın doğumundan 250 yıl öncesinden ana tanrıça Kibele onuruna kutluyorlardı.

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