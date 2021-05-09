Her sene Mayıs ayında kutlanan bu özel ve anlamlı günde sabah saatlerinden itibaren binlerce kişi "Bugün anneler günü mü, ne zaman ve hangi gün kutlanacak?" soruları bu kapsamda araştırma konusu haline geldi. Birçok ülkede farklı tarihlerde de kutlanmakta olan bu anlamlı gün Türkiye'de ise Mayıs ayının ikinci Pazar günü kutlanıyor. Bizleri dünyaya getiren annelerimizi onurlandırmak, önemlerini ön plana çıkarmak amacıyla kutlanan bu anlamlı gün çeşitli hediyeler ve güzel sözlerle kutlanır. Peki, Bugün anneler günü mü, ne zaman ve hangi gün kutlanıyor? İşte tüm detaylar…