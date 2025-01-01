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Haberler Yaşam BORSA BUGÜN AÇIK MI? 1 Ocak 2025 Borsa İstanbul tatil mi, çalışıyor mu, işlem yapılır mı?
Giriş Tarihi: 01.01.2025 09:32 Güncelleme Tarihi: 01.01.2025 09:32

BORSA BUGÜN AÇIK MI? 1 Ocak 2025 Borsa İstanbul tatil mi, çalışıyor mu, işlem yapılır mı?

Bugün borsa açık mı sorusu Borsa İstanbul (BİST) çalışma saatleri ile sorgulanıyor. 1 Ocak yılın ilk gününde borsa üzerinde işlem yapılıp yapılmayacağı merak konusu. Yatırımcıların yakın takibinde olduğu resmi tatil takvimi 2025 yılı itibarıyla sorgulanmaya başladı. Peki; 1 Ocak borsa açık mı, tatil mi, işlem yapılıyor mu?

BORSA BUGÜN AÇIK MI? 1 Ocak 2025 Borsa İstanbul tatil mi, çalışıyor mu, işlem yapılır mı?

1 Ocak borsa açık mı 2025 yılı için sorgulanıyor. BİST üzerinden işlemlerini gerçekleştirmek isteyenlerin araştırmalarına konu ettiği çalışma takvimi gündemde. Peki; bugün borsa tatil mi, çalışıyor mu?

BORSA BUGÜN AÇIK MI? 1 Ocak 2025 Borsa İstanbul tatil mi, çalışıyor mu, işlem yapılır mı?

1 OCAK BORSA AÇIK MI?

1 Ocak resmi tatil kapsamında olduğu için Borsa İstanbul bugün kapalı olacak.

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BORSA BUGÜN AÇIK MI? 1 Ocak 2025 Borsa İstanbul tatil mi, çalışıyor mu, işlem yapılır mı?

BORSA İSTANBUL RESMİ TATİL GÜNLERİ

Yeni Yıl Tatili Kapalı

Ramazan Bayramı Arefesi (Yarım Gün Tatil)

Ramazan Bayramı Kapalı

Pazar Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Kapalı

Emek ve Dayanışma Günü Kapalı

Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı Kapalı

Kurban Bayramı Arefesi (Yarım Gün Tatil) Saat 13:00'e kadara

Kurban Bayramı Kapalı

Demokrasi ve Milli Birlik Günü Kapalı

Zafer Bayramı Kapalı

Cumhuriyet Bayramı Kapalı

BORSA BUGÜN AÇIK MI? 1 Ocak 2025 Borsa İstanbul tatil mi, çalışıyor mu, işlem yapılır mı?

BORSA NE ZAMAN AÇILACAK?

Borsa İstanbul 2 Ocak Perşembe günü normal çalışma düzenine dönecek.

BORSA BUGÜN AÇIK MI? 1 Ocak 2025 Borsa İstanbul tatil mi, çalışıyor mu, işlem yapılır mı?
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