Haberler
Yaşam
BORSA BUGÜN AÇIK MI? 1 Ocak 2025 Borsa İstanbul tatil mi, çalışıyor mu, işlem yapılır mı?
Giriş Tarihi: 01.01.2025 09:32
Güncelleme Tarihi: 01.01.2025
09:32
BORSA BUGÜN AÇIK MI? 1 Ocak 2025 Borsa İstanbul tatil mi, çalışıyor mu, işlem yapılır mı?
Bugün borsa açık mı sorusu Borsa İstanbul (BİST) çalışma saatleri ile sorgulanıyor. 1 Ocak yılın ilk gününde borsa üzerinde işlem yapılıp yapılmayacağı merak konusu. Yatırımcıların yakın takibinde olduğu resmi tatil takvimi 2025 yılı itibarıyla sorgulanmaya başladı. Peki; 1 Ocak borsa açık mı, tatil mi, işlem yapılıyor mu?