Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Bugün iftar saat kaçta? 2025 il il İmsakiye ile 2 Mart Ankara, Bursa, İzmir, İstanbul iftar saati ve sahur vakti
Giriş Tarihi: 02.03.2025 14:12 Güncelleme Tarihi: 02.03.2025 14:18

Bugün iftar saat kaçta? 2025 il il İmsakiye ile 2 Mart Ankara, Bursa, İzmir, İstanbul iftar saati ve sahur vakti

Dün akşam ilk iftar sofraları hazırlandı. 2025 Ramazan ayının ikinci günü orucuna niyet eden milyonlarca vatandaş, "iftar vakti saat kaçta" sorusuyla Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayınladığı Ramazan İmsakiyesi için inceleme yapıyor. Her gün iftar vakti 1-2 dakika ileri gittiğinden ezan saatlerini günlük olarak takip etmek gerekiyor. Bu noktada bugün İzmir, Ankara, Konya, Bursa, İstanbul iftar saat kaçta sorusu 2025 il il İmsakiye listesi ile yanıt buluyor. İşte 2 Mart 2025 il il iftar saati ve sahur vakti...

Bugün iftar saat kaçta? 2025 il il İmsakiye ile 2 Mart Ankara, Bursa, İzmir, İstanbul iftar saati ve sahur vakti

Tüm İslam alemi, dün akşam iftar sofralarında buluşarak bir Ramazan'a daha erişmenin huzuru ve mutluluğunu paylaştı. Ramazan ayının ikinci günü için oruca niyet eden milyonlar, iftar vakitleri listesi için 2025 il il İmsakiye takvimine yöneldi. İftar hazırlıklarına başlamak için ezan vakitlerini takip eden pek çok kişi İzmir, Ankara, Konya, Bursa, Antalya, İstanbul'da iftar vakti saat kaçta sorusuna yanıt arıyor. Ramazan boyunca güncel olarak ezan saatlerini takip edebilmek adına İstanbul iftar saati ve sahur vakti hakkında bilgilere ulaşabileceğiniz Ramazan İmsakiyesi paylaşıldı. Peki, bugün iftar saat kaçta? İşte il il güncel saatler…

Bugün iftar saat kaçta? 2025 il il İmsakiye ile 2 Mart Ankara, Bursa, İzmir, İstanbul iftar saati ve sahur vakti

BUGÜN İFTAR SAAT KAÇTA? İŞTE İL İL 2025 RAMAZAN İMSAKİYESİ

Diyanet İşleri Başkanlığı, iftar ve sahur (imsak) vakitlerini içeren Ramazan İmsakiyesi'ni paylaştı. 81 il için vakitleri 29 gün boyunca takip edebileceğiniz ekran aşağıda yer alıyor.

İşte tüm iller için iftar vakti ve sahur saatleri bilgileri;

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Bugün iftar saat kaçta? 2025 il il İmsakiye ile 2 Mart Ankara, Bursa, İzmir, İstanbul iftar saati ve sahur vakti

İSTANBUL İFTAR VAKTİ VE SAHUR (İMSAK) SAAT KAÇTA?

2 Mart Pazar

Sahur (İmsak) Vakti: 06:06

İftar Vakti: 19:03

Teravih Namazı Vakti: 20:22

3 Mart Pazartesi

Sahur (İmsak) Vakti: 06:04

İftar Vakti: 19:04

Teravih Namazı Vakti: 20:23

İSTANBUL İFTAR VAKTİ ❰❰❰ 29 GÜNLÜK İMSAKİYE İÇİN TIKLAYIN

Bugün iftar saat kaçta? 2025 il il İmsakiye ile 2 Mart Ankara, Bursa, İzmir, İstanbul iftar saati ve sahur vakti

İZMİR İFTAR VAKTİ VE SAHUR (İMSAK) SAAT KAÇTA?

2 Mart Pazar

Sahur (İmsak) Vakti: 06:14

İftar Vakti: 19:12

Teravih Namazı Vakti: 20:28

3 Mart Pazartesi

Sahur (İmsak) Vakti: 06:13

İftar Vakti: 19:13

Teravih Namazı Vakti: 20:29

İZMİR İFTAR VAKTİ ❰❰❰ 29 GÜNLÜK İMSAKİYE İÇİN TIKLAYIN

Bugün iftar saat kaçta? 2025 il il İmsakiye ile 2 Mart Ankara, Bursa, İzmir, İstanbul iftar saati ve sahur vakti

ANKARA İFTAR VE SAHUR VAKTİ

2 Mart Pazar

Sahur (İmsak) Vakti: 05:51

İftar Vakti: 18:48

Teravih Namazı Vakti: 20:06

3 Mart Pazartesi

Sahur (İmsak) Vakti: 05:49

İftar Vakti: 18:49

Teravih Namazı Vakti: 20:07

ANKARA İFTAR VAKTİ ❰❰❰ 29 GÜNLÜK İMSAKİYE İÇİN TIKLAYIN