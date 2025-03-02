Bugün iftar saat kaçta? 2025 il il İmsakiye ile 2 Mart Ankara, Bursa, İzmir, İstanbul iftar saati ve sahur vakti

Tüm İslam alemi, dün akşam iftar sofralarında buluşarak bir Ramazan'a daha erişmenin huzuru ve mutluluğunu paylaştı. Ramazan ayının ikinci günü için oruca niyet eden milyonlar, iftar vakitleri listesi için 2025 il il İmsakiye takvimine yöneldi. İftar hazırlıklarına başlamak için ezan vakitlerini takip eden pek çok kişi İzmir, Ankara, Konya, Bursa, Antalya, İstanbul'da iftar vakti saat kaçta sorusuna yanıt arıyor. Ramazan boyunca güncel olarak ezan saatlerini takip edebilmek adına İstanbul iftar saati ve sahur vakti hakkında bilgilere ulaşabileceğiniz Ramazan İmsakiyesi paylaşıldı. Peki, bugün iftar saat kaçta? İşte il il güncel saatler…