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Bugün iftar saat kaçta? 2025 il il İmsakiye ile 2 Mart Ankara, Bursa, İzmir, İstanbul iftar saati ve sahur vakti
Giriş Tarihi: 02.03.2025 14:12
Güncelleme Tarihi: 02.03.2025
14:18
Dün akşam ilk iftar sofraları hazırlandı. 2025 Ramazan ayının ikinci günü orucuna niyet eden milyonlarca vatandaş, "iftar vakti saat kaçta" sorusuyla Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayınladığı Ramazan İmsakiyesi için inceleme yapıyor. Her gün iftar vakti 1-2 dakika ileri gittiğinden ezan saatlerini günlük olarak takip etmek gerekiyor. Bu noktada bugün İzmir, Ankara, Konya, Bursa, İstanbul iftar saat kaçta sorusu 2025 il il İmsakiye listesi ile yanıt buluyor. İşte 2 Mart 2025 il il iftar saati ve sahur vakti...