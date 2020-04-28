Mübarek Ramazan ayına girmemizle birlikte İzmir ve Ankara ilimizde oruç tutan vatandaşlar ''Bugün akşam ezanı saat kaçta okunacak, iftar saat kaçta sorularının yanıtını merak etmeye başladı. Farz olan oruç ibadetini yerine getirmek için sahura kalkan islam alemi Ankara ve İzmir başta olmak üzere il il iftar saatlerini beklemeye başladı. Diyanet İşleri Başkanlığı 2020 İmsakiyesi yayınlandıktan sonra, iftar ve sahur vakitleri de netleşti. İftar vakti, oruç yasaklarının sona erdiği vakit anlamında olup, güneşin batma vaktidir. Bu nedenle de Ankara ve İzmir illerimizde yaşayan insanlar, 'Ankara iftar saati ve sahur saati kaçta?', '' İzmir iftar saati kaçta?', sorularının yanıtını araştırıyorlar. Buna göre 28 Nisan bugün iftar saati kaçta? sorusunun yanıtı belli oldu. Haberimizde, 2020 Diyanet İşleri Başkanlığı imsakiye takvimi ile il il iftar ve sahur saati ile ezan vakitleri yer alıyor.