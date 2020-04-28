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Haberler Galeri Bugün iftar ezanı saat kaçta okunuyor? Ankara ve İzmir imsakiye ile iftar vakti saat kaçta? 28 Nisan Ankara ve İzmir ezan saatleri

Bugün iftar ezanı saat kaçta okunuyor? ve imsakiye ile iftar vakti saat kaçta? 28 Nisan Ankara ve İzmir ezan saatleri

Mübarek Ramazan ayına girmemizle birlikte ve ilimizde oruç tutan vatandaşlar ''Bugün akşam ezanı saat kaçta okunacak, iftar saat kaçta sorularının yanıtını merak etmeye başladı. Farz olan oruç ibadetini yerine getirmek için sahura kalkan islam alemi Ankara ve İzmir başta olmak üzere il il iftar saatlerini beklemeye başladı. 2020 İmsakiyesi yayınlandıktan sonra, iftar ve sahur vakitleri de netleşti. İftar vakti, oruç yasaklarının sona erdiği vakit anlamında olup, güneşin batma vaktidir. Bu nedenle de Ankara ve İzmir illerimizde yaşayan insanlar, ' ve sahur saati kaçta?', '' kaçta?', sorularının yanıtını araştırıyorlar. Buna göre 28 Nisan bugün iftar saati kaçta? sorusunun yanıtı belli oldu. Haberimizde, 2020 Diyanet İşleri Başkanlığı imsakiye takvimi ile il il iftar ve sahur saati ile ezan vakitleri yer alıyor.

Giriş Tarihi: 28.04.2020 18:00 Güncelleme Tarihi: 28.04.2020 18:00
Bugün iftar saati kaçta? 28 Nisan 2020 Ramazan İmsakiye ile Ankara ve İzmir il il iftar saatleri

Bugün iftar saati kaçta? 28 Nisan 2020 Ramazan İmsakiye ile Ankara ve İzmir il il iftar saatleri

İslam alemi on bir ayın sultanı Ramazan ayı telaşı içerisine girdi. İlk günden itibaren oruç tutan müminler ile ve il il iftar saatlerini merak ediyor. Mübarek üç ayların sonuncusu olan Ramazan ayına girmemizle birlikte sahur ve iftar saatiyle alakalı '' kaçta?'' kaçta?'' gibi sorulara yanıt aranıyor. Oruç ibadetini yerine getiren Müslüman alemi evlerinde iftar saatini beklemeye başladı. Bol bol dua ve ibadetle geçen bugünlerde oruç tutmanın ehemmiyeti artmış oldu. Bu nedenle Ankara ve İzmir iftar saati ve sahur saati, burada yaşayan vatandaşlar tarafından yoğun olarak araştırılıyor. Peki, 28 Nisan 2020 bugün iftar saati kaçta? Ankara iftar saati ve İzmir iftar saati ne zaman, akşam ezanı saat kaçta okunuyor? Haberimizde, 2020 İmsakiye Takvimi ile İzmir ve Ankara iftar saati ve sahur saatine ulaşabilirsiniz. İşte, Ankara ve İzmir iftar saati ve ezan vakitleri

ANKARA VE İZMİR İFTAR SAATLERİ: 28 NİSAN BUGÜN İFTAR SAAT KAÇTA?

Mübarek Ramazan Ayı'nda oruç tutanlar, akşam iftar saatini beklemeye başladı. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayınladığı 2020 imsakiye takvimine göre Ankara ve İzmir iftar vakitleri saatleri haberimizde yer alıyor.

Bugün iftar saati kaçta? 28 Nisan 2020 Ramazan İmsakiye ile Ankara ve İzmir il il iftar saatleri

Bugün iftar saati kaçta? 28 Nisan 2020 Ramazan İmsakiye ile Ankara ve İzmir il il iftar saatleri

BUGÜN İFTAR SAAT KAÇTA?

Mübarek Ramazan ayı bu sene 24 Nisan 2020 tarihinde başladı. Milyonlarca kişi dün gece sahura kalktı. Sabah saatlerinden itibaren de iftar saatleri merak konusu oldu. Bugün İstanbul'da iftar vakti 20.04'de, Adana'da ise 19.32'de okunacak. Diğer illerin iftar vakitleri için aşağıdaki bağlantıya tıklayınız.

İZMİR İFTAR SAATİ KAÇTA? 28 NİSAN

ANKARA İFTAR SAATİ KAÇTA? 28 NİSAN

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Bugün iftar saati kaçta? 28 Nisan 2020 Ramazan İmsakiye ile Ankara ve İzmir il il iftar saatleri

Bugün iftar saati kaçta? 28 Nisan 2020 Ramazan İmsakiye ile Ankara ve İzmir il il iftar saatleri

ORUCU BOZAN ŞEYLER NELERDİR?

Orucun temel unsuru, yeme, içme ve cinsel ilişkiden uzak durmak, nefsi bunlardan mahrum bırakmak olduğu için, oruçlu iken bunlar ve bu anlama gelecek davranışlar orucu bozar. Yemek ve içmek, yenilip içilmesi mûtat olan her şeyi kapsamı içine alır.

Sigara, nargile gibi keyif veren tütün kökenli dumanlı maddeler ile uyuşturucular ve tiryakilik gereği alınan tüm maddeler oruç yasakları kapsamına girer (İbn Âbidîn, Reddü'l-muhtâr, III, 386-387). Her ne sebeple olursa olsun, ağızdan alınan ilaçlar da aynı hükme tabidir.

Bugün iftar saati kaçta? 28 Nisan 2020 Ramazan İmsakiye ile Ankara ve İzmir il il iftar saatleri

Bugün iftar saati kaçta? 28 Nisan 2020 Ramazan İmsakiye ile Ankara ve İzmir il il iftar saatleri

RAMAZAN AYININ FAZİLETLERİ NELER?

Ramazan ayının faziletli olmasının belli başlı sebepleri:

- Hidâyet rehberimiz Kur'ân-ı Kerim, bu ayda indirilmeye başlamıştır. (Bakara 2/185)

- Cenâb-ı Hakk'ın, "bin aydan daha hayırlı" olduğunu haber verdiği Kadir Gecesi bu aydadır.

-En mühim sebep de Yüce Rabbimizin kullarına lûtufta bulunarak, senenin bir ayını kazanç mevsimi hâline getirmesidir. Kendilerine bahşedilen bu fırsatı değerlendiren mü'minler, Kitap ve Sünnet-i Seniyye'yi bir ay boyunca hayatlarına yansıtır, böylece büyük ecirler kazanmış ve günahları da affedilmiş olarak bayram sabahına çıkarlar.

Bugün iftar saati kaçta? 28 Nisan 2020 Ramazan İmsakiye ile Ankara ve İzmir il il iftar saatleri

Bugün iftar saati kaçta? 28 Nisan 2020 Ramazan İmsakiye ile Ankara ve İzmir il il iftar saatleri

RAMAZAN AYININ ÖNEMİ NEDİR?

3 Aylar'ı uğurladığımız Ramazan ayı faziletlerle dolu bir aydır. Ramazan ayı, hayır ayı, yoksullara ve düşkünlere yardım ayı ve bütün anlarıyla Kur'an ayıdır. Ramazanın diriltici özelliği, bütün insanlığı hidayete ve mutluluğa ulaştırmak için insanlığa gönderilen Kur'an-ı Kerim'in bu ayda inmeye başlamasından kaynaklanmaktadır. Ayrıca İslam'ın temel esaslarından biri olan oruç ibadetinin bu ayda yerine getirilmesinden dolayıdır.

Bugün iftar saati kaçta? 28 Nisan 2020 Ramazan İmsakiye ile Ankara ve İzmir il il iftar saatleri

Bugün iftar saati kaçta? 28 Nisan 2020 Ramazan İmsakiye ile Ankara ve İzmir il il iftar saatleri

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Bugün iftar saati kaçta? 28 Nisan 2020 Ramazan İmsakiye ile Ankara ve İzmir il il iftar saatleri

Bugün iftar saati kaçta? 28 Nisan 2020 Ramazan İmsakiye ile Ankara ve İzmir il il iftar saatleri

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