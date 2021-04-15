Bugün iftar vakti saat kaçta? 15 Nisan İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa iftar saati ve il il iftar saatleri: İstanbul'da ezan ne zaman okunuyor?

2021 Ramazan ayının üçüncü gününde iftar saati için geri sayım başladı. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından sene başında yayınlanan İstanbul imsakiye detayları ve iftar saatleri, bugünün en çok merak edilen konuları arasında yerini aldı. Bahar-yaz mevsimi geçişi olduğu için iftar saati ileri gidiyor. On Bir Ayın Sultanı, Ramazan'ın üçüncü günü yani 15 Nisan Perşembe tarihinde, İstanbul iftar saat kaçta, ezan ne zaman okunuyor? İşte, 2021 Diyanet Ramazan imsakiyesi ile il il iftar vakti ve iftar saatleri…

RAMAZAN İMSAKİYE 2021 İLE İFTAR VE SAHUR VAKTİ SAAT KAÇTA?

Ramazan İmsakiyesi 2021 takvimi on bir ayın sultanı yaklaşırken en önemli gündem maddeleri arasında yer aldı. İkinci sahura kalkarak oruç ibadetini yerine getirecek olanlar sahur saat kaçta, iftar saat kaçta sorularına cevap arıyor.

İşte il il imsakiye takvimi;