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Haberler Yaşam Bugün iftar vakti saat kaçta? 15 Nisan Perşembe İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa iftar saati ve il il iftar saatleri: İstanbul'da ezan ne zaman okunuyor?
Giriş Tarihi: 15.04.2021 15:09 Güncelleme Tarihi: 15.04.2021 17:12

Bugün iftar vakti saat kaçta? 15 Nisan Perşembe İstanbul, , , ve il il iftar saatleri: İstanbul'da ezan ne zaman okunuyor?

Bereket ayı Ramazan, koronavirüs nedeniyle bu yıl da buruk bir heyecan ile geldi. Bugün, Ramazan takvimine göre üçüncü iftar yapılacak. İstanbul, , ve gibi büyükşehirler başta olmak üzere, il il iftar saatleri ve ezan vakti araştırılıyor. Bu nokta, 81 ilde yaşayan vatandaşlar, "bugün iftar saat kaçta, için ne kadar kaldı" gibi soruların yanıtını araştırıyor. Aşağıda, İstanbul, Ankara, , , Adana, Konya, Şanlıurfa, Gaziantep, Kocaeli, Mersin, Diyarbakır, Hatay, Manisa, Kayseri, Samsun, Balıkesir iftar saati ve Diyanet ile İmsak vakitleri...

Bugün iftar vakti saat kaçta? 15 Nisan Perşembe İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa iftar saati ve il il iftar saatleri: İstanbul'da ezan ne zaman okunuyor?

2021 Ramazan ayının üçüncü gününde için geri sayım başladı. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından sene başında yayınlanan İstanbul detayları ve iftar saatleri, bugünün en çok merak edilen konuları arasında yerini aldı. Bahar-yaz mevsimi geçişi olduğu için iftar saati ileri gidiyor. On Bir Ayın Sultanı, Ramazan'ın üçüncü günü yani 15 Nisan Perşembe tarihinde, İstanbul iftar saat kaçta, ezan ne zaman okunuyor? İşte, 2021 Diyanet Ramazan imsakiyesi ile il il iftar vakti ve iftar saatleri…

RAMAZAN İMSAKİYE 2021 İLE İFTAR VE SAHUR VAKTİ SAAT KAÇTA?

Ramazan İmsakiyesi 2021 takvimi on bir ayın sultanı yaklaşırken en önemli gündem maddeleri arasında yer aldı. İkinci sahura kalkarak oruç ibadetini yerine getirecek olanlar sahur saat kaçta, iftar saat kaçta sorularına cevap arıyor.

İşte il il imsakiye takvimi;

Bugün iftar vakti saat kaçta? 15 Nisan Perşembe İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa iftar saati ve il il iftar saatleri: İstanbul'da ezan ne zaman okunuyor?

İSTANBUL İFTAR VAKTİ İÇİN TIKLAYINIZ

ANKARA İFTAR VAKTİ İÇİN TIKLAYINIZ

İZMİR İFTAR VAKTİ İÇİN TIKLAYINIZ

RAMAZAN NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayınladığı takvime göre, bu yıl 13 Nisan'da başladı. 12 Nisan Pazartesi gecesi ilk sahur kalkılacak ve 14 Nisan'da ilk oruç tutulmuş oldu.

Ramazan Başlangıcı: 13 Nisan

Arefe Günü: 12 Mayıs Çarşamba gününe denk geliyor.

Ramazan Bayramı 1. gün: 13 Mayıs Perşembe

Ramazan Bayramı 2. gün: 14 Mayıs Cuma

Ramazan Bayramı 3. gün: 15 Mayıs Cumartesi

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Bugün iftar vakti saat kaçta? 15 Nisan Perşembe İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa iftar saati ve il il iftar saatleri: İstanbul'da ezan ne zaman okunuyor?

RAMAZAN AYININ ÖNEMİ

3 Aylar'ı uğurladığımız faziletlerle dolu bir aydır. Ramazan ayı, hayır ayı, yoksullara ve düşkünlere yardım ayı ve bütün anlarıyla Kur'an ayıdır. Ramazanın diriltici özelliği, bütün insanlığı hidayete ve mutluluğa ulaştırmak için insanlığa gönderilen Kur'an-ı Kerim'in bu ayda inmeye başlamasından kaynaklanmaktadır. Ayrıca İslam'ın temel esaslarından biri olan
oruç ibadetinin bu ayda yerine getirilmesinden dolayıdır.

İşte il il sahur ve iftar vakitleri;

Bugün iftar vakti saat kaçta? 15 Nisan Perşembe İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa iftar saati ve il il iftar saatleri: İstanbul'da ezan ne zaman okunuyor?

ADIYAMAN İFTAR VE SAHUR VAKTİ

Bugün iftar vakti saat kaçta? 15 Nisan Perşembe İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa iftar saati ve il il iftar saatleri: İstanbul'da ezan ne zaman okunuyor?

AFYONKARAHİSAR İFTAR VE SAHUR VAKTİ

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