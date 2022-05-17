Haberler Yaşam Bugün İstanbul’da kapalı yollar ve alternatif güzergahlar: 17 Mayıs İstanbul’da hangi yollar kapalı, saat kaça kadar? İstanbul Valiliği açıklaması

Giriş Tarihi: 17.05.2022 11:19 Güncelleme Tarihi: 17.05.2022 11:21

Bugün İstanbul’da kapalı yollar ve alternatif güzergahlar: 17 Mayıs İstanbul’da hangi yollar kapalı, saat kaça kadar? İstanbul Valiliği açıklaması

Bugün İstanbul'da kapalı yollar ve alternatif güzergahlar özellikle araç sahiplerinin gündemindeki yerini aldı. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında İsytanbul'da bazı yollara sınırlama getirildi ve araçlar alternatif güzergahlara yönlendirildi. Bu noktada 17 Mayıs İstanbul'da hangi yollar kapalı, saat kaça kadar kapalı olacak ve ne zaman açılacak? Soruları yanıt arıyor. İstanbul Valiliği bugün İstanbul'da kapalı yollar ve alternatif güzergahlar konusunda açıklama yaptı. Peki, İstanbul'da hangi yollar kapalı? İşte cevaplar…