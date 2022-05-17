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Haberler Yaşam Bugün İstanbul’da kapalı yollar ve alternatif güzergahlar: 17 Mayıs İstanbul’da hangi yollar kapalı, saat kaça kadar? İstanbul Valiliği açıklaması
Giriş Tarihi: 17.05.2022 11:19 Güncelleme Tarihi: 17.05.2022 11:21

Bugün İstanbul’da kapalı yollar ve alternatif güzergahlar: 17 Mayıs İstanbul’da hangi yollar kapalı, saat kaça kadar? İstanbul Valiliği açıklaması

Bugün İstanbul'da kapalı yollar ve alternatif güzergahlar özellikle araç sahiplerinin gündemindeki yerini aldı. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında İsytanbul'da bazı yollara sınırlama getirildi ve araçlar alternatif güzergahlara yönlendirildi. Bu noktada 17 Mayıs İstanbul'da hangi yollar kapalı, saat kaça kadar kapalı olacak ve ne zaman açılacak? Soruları yanıt arıyor. İstanbul Valiliği bugün İstanbul'da kapalı yollar ve alternatif güzergahlar konusunda açıklama yaptı. Peki, İstanbul'da hangi yollar kapalı? İşte cevaplar…

Bugün İstanbul’da kapalı yollar ve alternatif güzergahlar: 17 Mayıs İstanbul’da hangi yollar kapalı, saat kaça kadar? İstanbul Valiliği açıklaması

19 Mayıs kutlamaları sebebiyle İstanbul'da kapalı yollar ve alternatif güzergahlar belirlendi. Bugünden başlayarak alınan önlemler ışığında İstanbul Valiliği'nden açıklama geldi. Araçlar alternatif yollara yönlendirilirken vatandaşların mağduriyet yaşamaması adına bugün İstanbul'da kapalı yollar ve alternatif güzergahlar yayımlandı. Peki, 17 Mayıs İstanbul'da hangi yollar kapalı, saat kaça kadar kapalı olacak ve ne zaman açılacak? İşte detaylar…

Bugün İstanbul’da kapalı yollar ve alternatif güzergahlar: 17 Mayıs İstanbul’da hangi yollar kapalı, saat kaça kadar? İstanbul Valiliği açıklaması

İSTANBUL'DA HANGİ YOLLAR KAPALI?

İstanbul Valiliği açıklamasına göre "19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Gençlik Yürüyüşü" kapsamında trafiğe kapatılacak yollarda düzenleme başladı. Saat 11.00'den itibaren araçlar alternatif güzergahlara yönlendirilmeye başladı.

İşte 17 Mayıs bugün İstanbul'da kapalı yollar ve alternatif güzergahlar…

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Bugün İstanbul’da kapalı yollar ve alternatif güzergahlar: 17 Mayıs İstanbul’da hangi yollar kapalı, saat kaça kadar? İstanbul Valiliği açıklaması

BUGÜN İSTANBUL'DA KAPALI YOLLAR VE ALTERNATİF GÜZERGAHLAR

Kapatılacak Yollar

Öğrenci Grubunun Geçisi Esnasında;

Rıhtım Caddesi (Atatürk Anıtı İle İskele Polis Merkezi Girişi Arasında Kalan Kısım)

Rıhtım Sokak

Albay Faik Sözdener Caddesi (Rıhtım Sokak Kesişimi İle Söğütlüçeşme Caddesi Kesişimi Arasında Kalan Kısım)

Söğütlüçeşme Caddesi Tramvay Yolu

General Asım Gündüz Caddesi (Sakız Gülü Sokak Kesişimi İle Kuşdili Caddesi Kesişimi Arasında Kalan Kısım)

Bugün İstanbul’da kapalı yollar ve alternatif güzergahlar: 17 Mayıs İstanbul’da hangi yollar kapalı, saat kaça kadar? İstanbul Valiliği açıklaması

ALTERNATİF GÜZERGAHLAR

- Mühürdar Caddesi

- Moda Caddesi

Bugün İstanbul’da kapalı yollar ve alternatif güzergahlar: 17 Mayıs İstanbul’da hangi yollar kapalı, saat kaça kadar? İstanbul Valiliği açıklaması
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