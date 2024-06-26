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BUGÜN İZMİR’DE DEPREM Mİ OLDU? AFAD ve Kandilli Rasathanesi duyurdu! İzmir ve Manisa'da üst üste sarsıntı!
Giriş Tarihi: 26.06.2024 00:09
Güncelleme Tarihi: 26.06.2024
00:09
BUGÜN İZMİR’DE DEPREM Mİ OLDU? AFAD ve Kandilli Rasathanesi duyurdu! İzmir ve Manisa'da üst üste sarsıntı!
25 Haziran Salı son depremler araştırılıyor. Vatandaşlar yaşadıkları sarsıntıdan sonra "İzmir'de deprem mi oldu?" araştırmasına başladı. Malatya'da deprem oldu çevre illerden hissedildi. Manisa ve İzmir'de hissedilen Soma merkezli deprem korkuttu. Soma ve Akçadağ merkezli meydana gelen sarsıntı Kandilli Rasathanesi ve AFAD listesi ile beraber verileri paylaşıldı. İrili ufaklı sarsıntıların yaşandığı bölgelerin güncel verileri anlık olarak paylaşılıyor. Peki, İzmir'de deprem mi oldu? İşte, AFAD ve Kandilli Rasathanesi güncel verileri ile meydana gelen depremlerin ayrıntıları! Şiddeti, büyüklüğü, derinliği ve merkez üssü gibi bilgileri kamuoyuyla paylaşılan sarsıntının detayları