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Bugün kargolar açık mı, kapalı mı? 1 Ocak PTT Kargo, MNG, Sürat, Aras, Yurtiçi kargo çalışıyor mu, dağıtım yapacak mı?
Giriş Tarihi: 01.01.2025 07:46
Güncelleme Tarihi: 01.01.2025
07:46
Bugün kargolar açık mı, kapalı mı? 1 Ocak PTT Kargo, MNG, Sürat, Aras, Yurtiçi kargo çalışıyor mu, dağıtım yapacak mı?
Yeni yılın ilk günü olan 1 Ocak, ülkemizde resmi tatil olarak kabul edilmektedir. Resmi tatillerde birçok işletme hizmetine ara verirken, kargo şirketlerinin çalışma durumu kargo bekleyen vatandaşların gündeminde yerini aldı. PTT Kargo, Sürat Kargo, Aras Kargo ve MNG Kargo çalışma saatleri merak ediliyor. Peki; 1 Ocak 2025 bugün kargolar açık mı, kapalı mı? Bugün PTT Kargo, MNG, Sürat, Aras, Yurtiçi çalışıyor mu, dağıtım yapacak mı?