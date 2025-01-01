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Haberler Yaşam Bugün kargolar açık mı, kapalı mı? 1 Ocak PTT Kargo, MNG, Sürat, Aras, Yurtiçi kargo çalışıyor mu, dağıtım yapacak mı?
Giriş Tarihi: 01.01.2025 07:46 Güncelleme Tarihi: 01.01.2025 07:46

Bugün kargolar açık mı, kapalı mı? 1 Ocak PTT Kargo, MNG, Sürat, Aras, Yurtiçi kargo çalışıyor mu, dağıtım yapacak mı?

Yeni yılın ilk günü olan 1 Ocak, ülkemizde resmi tatil olarak kabul edilmektedir. Resmi tatillerde birçok işletme hizmetine ara verirken, kargo şirketlerinin çalışma durumu kargo bekleyen vatandaşların gündeminde yerini aldı. PTT Kargo, Sürat Kargo, Aras Kargo ve MNG Kargo çalışma saatleri merak ediliyor. Peki; 1 Ocak 2025 bugün kargolar açık mı, kapalı mı? Bugün PTT Kargo, MNG, Sürat, Aras, Yurtiçi çalışıyor mu, dağıtım yapacak mı?

Bugün kargolar açık mı, kapalı mı? 1 Ocak PTT Kargo, MNG, Sürat, Aras, Yurtiçi kargo çalışıyor mu, dağıtım yapacak mı?

Yeni yılın ilk günü olan 1 Ocak, resmi tatil olması nedeniyle banka, hastane gibi kurumlar kapalı olurken gözler kargo şirketlerine çevrildi. Özellikle kargo bekleyen veya gönderim yapmayı bekleyen kişiler "1 Ocak kargolar açık mı, kapalı mı?" sorsuna yanıt arıyor. Peki, Bugün kargolar çalışıyor mu, PTT Kargo, MNG, Sürat, Aras, Yurtiçi kargo dağıtım yapacak mı?

Bugün kargolar açık mı, kapalı mı? 1 Ocak PTT Kargo, MNG, Sürat, Aras, Yurtiçi kargo çalışıyor mu, dağıtım yapacak mı?

1 OCAK 2025 KARGOLAR AÇIK MI?

Yeni yılın ilk günü olan 1 Ocak, ülkemizde resmi tatil olarak kabul edilmektedir. 1 Ocak tarihinşn mesai gününe denk gelmesi sebebiyle kamu, kurum ve kuruluşlarında çalışan vatandaşlar 1 gün tatil yapacak.

Bankalar, borsalar, PTT ve kargolar bugün hizmet vermeyecek.

Kargolar 2 Ocak 2025 Perşembe günü hizmet vermeye kaldığı yerden devam edecek.

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Bugün kargolar açık mı, kapalı mı? 1 Ocak PTT Kargo, MNG, Sürat, Aras, Yurtiçi kargo çalışıyor mu, dağıtım yapacak mı?

BUGÜN PTT KARGO, MNG, SÜRAT, ARAS, YURTİÇİ ÇALIŞIYOR MU, DAĞITIM YAPACAK MI?

Bazı özel kargo şirketleri yeni ürün teslim almasa da halihazırda dağıtımda olan ürünlerinin dağıtımlarını gerçekleştirebiliyorlar. Bu nedenle kargoları dağıtımda olan kişilerin ilgili kargo firmasını arayarak 1 Ocak 2025 tarihindeki çalışma durumlarını öğrenebilirler.

Ancak genel olarak birçok kargo firması hem alım hem dağıtım gerçekleştirmeyecek. Resmi tatilin sona ermesinin ardından kargo alım ve dağıtımları cumartesi günü devam edecek.

Bugün kargolar açık mı, kapalı mı? 1 Ocak PTT Kargo, MNG, Sürat, Aras, Yurtiçi kargo çalışıyor mu, dağıtım yapacak mı?

KARGO ÇALIŞMA SAATLERİ 2024

PTT, Yurtiçi Kargo, MNG Kargo, Sürat Kargo, Aras Kargo ve UPS gibi büyük kargo şirketleri, sabah erken saatlerde açılarak gün boyunca hizmet verirler. Örneğin, PTT şubeleri sabah 8.30'da açılarak akşam 17.30'a kadar hizmet sunar. Benzer şekilde, diğer kargo şirketleri de hafta içi belirli saatler arasında faaliyet gösterirler.

Bugün kargolar açık mı, kapalı mı? 1 Ocak PTT Kargo, MNG, Sürat, Aras, Yurtiçi kargo çalışıyor mu, dağıtım yapacak mı?
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