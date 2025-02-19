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Haberler Yaşam BUGÜN KOCAELİ'NDE OKULLAR TATİL Mİ? 19 Şubat Kocaeli'nde bugün okullar var mı yok mu? Gözler Valilik kararında!
Giriş Tarihi: 19.02.2025 07:33 Güncelleme Tarihi: 19.02.2025 07:34

BUGÜN KOCAELİ'NDE OKULLAR TATİL Mİ? 19 Şubat Kocaeli'nde bugün okullar var mı yok mu? Gözler Valilik kararında!

Türkiye genelinde etkili olan kar yağışı, özellikle Marmara Bölgesi'ni etkisi altına alarak birçok şehirde günlük yaşamı zorlaştırdı. Kocaeli'de de yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları, eğitim kurumlarında tatil kararlarının alınmasına yol açtı. Okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve liselerdeki öğrenciler ve veliler, Kocaeli Valiliği'nin konuya ilişkin yapacağı açıklamaları yakından takip ediyor. 19 Şubat Çarşamba günü, Kocaeli'de kar yağışının şiddetini artırması bekleniyor. Peki, Kocaeli'nde bugün okullar tatil mi, Valilikten açıklama geldi mi?

BUGÜN KOCAELİ’NDE OKULLAR TATİL Mİ? 19 Şubat Kocaeli’nde bugün okullar var mı yok mu? Gözler Valilik kararında!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AKOM tarafından yapılan uyarılar doğrultusunda, kar yağışı Türkiye'nin birçok bölgesinde etkisini göstermeye başladı. Kocaeli il sınırlarında da kar yağışı etkisini gösterirken, 19 Şubat Çarşamba günü okulların tatil olup olmadığı merak konusu oldu. Peki, Kocaeli'nde bugün okullar tatil mi, Valilikten açıklama geldi mi? İşte, ayrıntılar..

BUGÜN KOCAELİ’NDE OKULLAR TATİL Mİ? 19 Şubat Kocaeli’nde bugün okullar var mı yok mu? Gözler Valilik kararında!

KOCAELİ'NDE BUGÜN OKULLAR TATİL Mİ? (19 ŞUBAT)

Türkiye, yağışlı havanın etkisi altına girerken uyarılar da peş peşe gelmeye başladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurdun pek çok bölümünde kuvvetli yağışların artmasıyla bazı il ve ilçelerde okullar tatil edildi.

Kocaeli Valiliği tarafından 19 Şubat Çarşamba günü Kocaeli'nde okulların tatil olup olmadığı ile ilgili henüz resmi bir açıklama gelmedi. Ancak Valilik tarafından yapılan duyuruda yoğu kar yağışı buzlanma ve donma olaylarına karşı vatandaşların önlem almaları vurgulandı.

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BUGÜN KOCAELİ’NDE OKULLAR TATİL Mİ? 19 Şubat Kocaeli’nde bugün okullar var mı yok mu? Gözler Valilik kararında!

KOCAELİ HAVA DURUMU RAPORU

Kocaeli'de 19 ve 20 Şubat 2025 tarihlerinde beklenen hava durumu, bölgenin iklimsel özellikleri ve mevsimsel geçişler göz önünde bulundurulduğunda, çeşitli hava koşullarına sahne olacaktır.

19 Şubat 2025, Çarşamba:

Gün boyunca parçalı bulutlu bir hava hakim olacak. Sabah saatlerinde sıcaklık 2°C civarında başlayacak ve gün içinde 6°C'ye ulaşacak. Akşam saatlerinde ise sıcaklık 1°C seviyelerine düşecek. Yağış beklenmiyor; ancak nem oranı yüksek olacak, bu da soğuk havanın hissedilmesini artırabilir.

BUGÜN KOCAELİ’NDE OKULLAR TATİL Mİ? 19 Şubat Kocaeli’nde bugün okullar var mı yok mu? Gözler Valilik kararında!

20 Şubat 2025, Perşembe:

Yer yer kar sağanakları görülebilir. Gün boyunca sıcaklık 3°C ile -3°C arasında değişecek. Kar yağışı, özellikle sabah ve akşam saatlerinde etkili olabilir. Rüzgarın hızı ise 10-15 km/sa civarında olacak.

Bu hava koşulları, Kocaeli'nin kış aylarında karşılaşılan tipik durumları yansıtmaktadır. Bölgenin iklimi, Karadeniz iklimi olarak sınıflandırılır ve bu da kış aylarında soğuk ve yağışlı, yaz aylarında ise ılık ve nemli hava koşullarını beraberinde getirir.

Kocaeli'nin coğrafi konumu, deniz etkisi nedeniyle nem oranının yüksek olmasına neden olur. Bu durum, özellikle kış aylarında soğuk havanın daha sert hissedilmesine yol açar. Ayrıca, bölgedeki dağlık alanlar, kar yağışının yerel olarak yoğunlaşmasına neden olabilir.

BUGÜN KOCAELİ’NDE OKULLAR TATİL Mİ? 19 Şubat Kocaeli’nde bugün okullar var mı yok mu? Gözler Valilik kararında!
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