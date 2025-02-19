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BUGÜN KOCAELİ'NDE OKULLAR TATİL Mİ? 19 Şubat Kocaeli'nde bugün okullar var mı yok mu? Gözler Valilik kararında!
Giriş Tarihi: 19.02.2025 07:33
Güncelleme Tarihi: 19.02.2025
07:34
BUGÜN KOCAELİ'NDE OKULLAR TATİL Mİ? 19 Şubat Kocaeli'nde bugün okullar var mı yok mu? Gözler Valilik kararında!
Türkiye genelinde etkili olan kar yağışı, özellikle Marmara Bölgesi'ni etkisi altına alarak birçok şehirde günlük yaşamı zorlaştırdı. Kocaeli'de de yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları, eğitim kurumlarında tatil kararlarının alınmasına yol açtı. Okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve liselerdeki öğrenciler ve veliler, Kocaeli Valiliği'nin konuya ilişkin yapacağı açıklamaları yakından takip ediyor. 19 Şubat Çarşamba günü, Kocaeli'de kar yağışının şiddetini artırması bekleniyor. Peki, Kocaeli'nde bugün okullar tatil mi, Valilikten açıklama geldi mi?