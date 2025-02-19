BUGÜN KOCAELİ’NDE OKULLAR TATİL Mİ? 19 Şubat Kocaeli’nde bugün okullar var mı yok mu? Gözler Valilik kararında!

20 Şubat 2025, Perşembe:

Yer yer kar sağanakları görülebilir. Gün boyunca sıcaklık 3°C ile -3°C arasında değişecek. Kar yağışı, özellikle sabah ve akşam saatlerinde etkili olabilir. Rüzgarın hızı ise 10-15 km/sa civarında olacak.

Bu hava koşulları, Kocaeli'nin kış aylarında karşılaşılan tipik durumları yansıtmaktadır. Bölgenin iklimi, Karadeniz iklimi olarak sınıflandırılır ve bu da kış aylarında soğuk ve yağışlı, yaz aylarında ise ılık ve nemli hava koşullarını beraberinde getirir.

Kocaeli'nin coğrafi konumu, deniz etkisi nedeniyle nem oranının yüksek olmasına neden olur. Bu durum, özellikle kış aylarında soğuk havanın daha sert hissedilmesine yol açar. Ayrıca, bölgedeki dağlık alanlar, kar yağışının yerel olarak yoğunlaşmasına neden olabilir.