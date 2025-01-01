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Giriş Tarihi: 01.01.2025 07:45 Güncelleme Tarihi: 01.01.2025 07:45

BUGÜN NOTERLER AÇIK MI? 1 Ocak 2025 Çarşamba noterler çalışıyor mu, kapalı mı, tatil mi?

1 Ocak 2025 Çarşamba günü, resmi tatil olması nedeniyle pek çok kurum ve kuruluş hizmet vermeyecek. Durum böyle olunca acil işlemleri olan ve notere gitmesi gereken vatandaşlar "Bugün noterler açık mı?" sorusuna yanıt arıyor. Peki; 1 Ocak noterler çalışıyor mu, kapalı mı, kaça kadar açık?

BUGÜN NOTERLER AÇIK MI? 1 Ocak 2025 Çarşamba noterler çalışıyor mu, kapalı mı, tatil mi?

1 Ocak noter çalışma saatleri noterde işlem yapmak isteyen vatandaşlar tarafından inceleniyor. Yeni yılın ilk gününde nöbetçi noter olup olmadığı merak ediliyor. 1 Ocak tarihinin resmi tatil olması sebebiyle bugün pek çok resmi kurum kapalı olacak. Peki, 1 Ocak noterler açık mı, çalışıyor mu?

BUGÜN NOTERLER AÇIK MI? 1 Ocak 2025 Çarşamba noterler çalışıyor mu, kapalı mı, tatil mi?

1 OCAK'TA NOTERLER KAPALI MI?
1 Ocak günü olarak anılan yeni yılın ilk günü 2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun kapsamında resmi tatil olup, noterler 1 Ocak'ta kapalı olacaktır.

Noterde işi olan vatandaşların 2 Ocak 2025 Çarşamba günü notere gitmeleri gerekmektedir.

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BUGÜN NOTERLER AÇIK MI? 1 Ocak 2025 Çarşamba noterler çalışıyor mu, kapalı mı, tatil mi?

NÖBETÇİ NOTER VAR MI, NASIL ÖĞRENİLİR?
Nöbetçi noterlerle ilgili Türkiye Noter Birliği resmi sitesinde yer alan duyuru şöyle:
"Nöbetçi noterlikler, 3 Nisan 2019 tarihli 57 sayılı Genel Yazımızda da detayları açıklandığı üzere resmi tatil günleri hariç olmak üzere, sadece hafta sonlarında hizmet vermektedirler. "

BUGÜN NOTERLER AÇIK MI? 1 Ocak 2025 Çarşamba noterler çalışıyor mu, kapalı mı, tatil mi?

NOTER ÇALIŞMA SAATLERİ
Noterler hafta içi her gün 09.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösteriyor.

BUGÜN NOTERLER AÇIK MI? 1 Ocak 2025 Çarşamba noterler çalışıyor mu, kapalı mı, tatil mi?
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