BUGÜN NOTERLER AÇIK MI? 1 Ocak 2025 Çarşamba noterler çalışıyor mu, kapalı mı, tatil mi?

1 Ocak noter çalışma saatleri noterde işlem yapmak isteyen vatandaşlar tarafından inceleniyor. Yeni yılın ilk gününde nöbetçi noter olup olmadığı merak ediliyor. 1 Ocak tarihinin resmi tatil olması sebebiyle bugün pek çok resmi kurum kapalı olacak. Peki, 1 Ocak noterler açık mı, çalışıyor mu?