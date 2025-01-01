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BUGÜN NOTERLER AÇIK MI? 1 Ocak 2025 Çarşamba noterler çalışıyor mu, kapalı mı, tatil mi?
Giriş Tarihi: 01.01.2025 07:45
Güncelleme Tarihi: 01.01.2025
07:45
BUGÜN NOTERLER AÇIK MI? 1 Ocak 2025 Çarşamba noterler çalışıyor mu, kapalı mı, tatil mi?
1 Ocak 2025 Çarşamba günü, resmi tatil olması nedeniyle pek çok kurum ve kuruluş hizmet vermeyecek. Durum böyle olunca acil işlemleri olan ve notere gitmesi gereken vatandaşlar "Bugün noterler açık mı?" sorusuna yanıt arıyor. Peki; 1 Ocak noterler çalışıyor mu, kapalı mı, kaça kadar açık?