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Haberler Yaşam Bugün televizyonda neler var? 1 Ocak 2022 Cumartesi Kanal D, Star Tv, Show Tv, ATV, TV 8 TV yayın akışı listesi!
Giriş Tarihi: 01.01.2022 09:41 Güncelleme Tarihi: 01.01.2022 09:41

Bugün televizyonda neler var? 1 Ocak 2022 Cumartesi Kanal D, Star Tv, Show Tv, ATV, TV 8 TV yayın akışı listesi!

"Bugün TV'de neler var? Bugün televizyonda neler var?" sorularının yanıtları, 1 Ocak Cumartesi günü yeni yılın ilk saatlerinde merak konusu oluyor. Her kanalın kendi dizi, film ve programları güncel olarak tv yayın akışı ile belli olurken 1 Ocak 2022 Cumartesi Kanal D, Star Tv, Show Tv, ATV, TV 8 TV yayın akışı açıklandı. İşte 1 Ocak 2022 Cumartesi tv yayın akışı ile kanallarda neler, hangi programlar olacak?

Bugün televizyonda neler var? 1 Ocak 2022 Cumartesi Kanal D, Star Tv, Show Tv, ATV, TV 8 TV yayın akışı listesi!

Medya gündemini takip edenler 1 Ocak 2022 Cumartesi TV yayın akışı listesini öğrenmek istiyor. Bilindiği üzere; her kanalda pek çok dizi, film ve program yer alıyor. Bugün Cumartesi hafta sonu olması nedeniyle vakitlerini evlerinde geçirecek olan televizyon izleyicileri "Bugün televizyonda neler var?" sorusuna yanıt aramaya başladı. İşte 1 Ocak 2022 Cumartesi Kanal D, Star Tv, Show Tv, ATV, TV 8 TV yayın akışı listesi!

Bugün televizyonda neler var? 1 Ocak 2022 Cumartesi Kanal D, Star Tv, Show Tv, ATV, TV 8 TV yayın akışı listesi!

TV YAYIN AKIŞI

1 OCAK 2022 CUMARTESİ TV YAYIN AKIŞI TÜM KANALLAR

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:00 Yeni Gelin
10:00 Cumartesi Sürprizi
13:00 Bir Şansım Olsa
14:30 Sev Kardeşim (Yerli Sinema)
16:15 Milyarder (Yerli Sinema)
18:45 Hafta Sonu Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
23:15 Eltilerin Savaşı (Yerli Sinema)
01:45 Eltilerin Savaşı (Yerli Sinema)
03:45 Öfkeli Aşıklar

ATV YAYIN AKIŞI

06:00 Su ve Ateş (Yerli Sinema)
07:30 ATV'de Hafta Sonu
10:00 İkinci Şans (Yerli Sinema)
12:00 Destan
15:00 Kim Milyoner Olmak İster?
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Örümcek Adam: Evden Uzakta (Yabancı Sinema)
22:40 Çakallarla Dans (Yerli Sinema)
00:35 Çakallarla Dans (Yerli Sinema)
02:30 Ejderin Öpücüğü (Yabancı Sinema)
04:10 Maria İle Mustafa

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Sihirli Annem
08:00 Konuştukça
09:45 Magazin D Cumartesi
13:00 Arda'nın Mutfağı
14:00 Gırgıriye
16:00 Çok Güzel Hareketler 2
18:45 Kanal D Haber Hafta Sonu
20:00 Bizum Hoca 2 (Yerli Sinema)
22:15 Şarkılar Bizi Söyler
02:15 Dinozorlar Çağı (Yabancı Sinema)
04:00 Müzik Arası
05:00 Geniş Aile

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Bugün televizyonda neler var? 1 Ocak 2022 Cumartesi Kanal D, Star Tv, Show Tv, ATV, TV 8 TV yayın akışı listesi!

STAR TV YAYIN AKIŞI

06:15 Pulsar
08:30 Çizgi Film Kuşağı
09:00 Güldüy Güldüy Show Çocuk
11:00 Tom Sawyer ve Huckleberry Finn (Yabancı Sinema)
13:00 Kiralık Aşk
15:30 Kaderimin Oyunu
18:45 Star Haber
20:00 Yol Arkadaşım 2 (Yerli Sinema)
22:30 Yol Arkadaşım 2 (Yerli Sinema(
00:45 Annemizi Saklarken
03:30 Kiralık Aşk
05:30 Pulsar

TV8 YAYIN AKIŞI

06:30 Oynat Bakalım
08:30 Çook Yaşa (Yeni Bölüm)
09:45 Bir Yemek Olsan (Yeni Bölüm)
10:30 O Ses Türkiye Yılbaşı Özel
16:30 Yargı (EXXEN Dizi)
17:00 Arabeskin Aşk Kadınların (EXXEN Dizi)
18:00 Gibi (EXXEN Dizi)
20:00 O Ses Türkiye Yılbaşı
03:30 8X8
04:45 Bilginiz Olsun

TRT 1 YAYIN AKIŞI

07:30 Doğa İle Mücadele
09:30 Tozkoparan İskender
11:00 Yeni Hayat
13:10 Seksenler Yılbaşı Özel
17:40 3'Te 3
19:00 Ana Haber
20:00 Gönül Dağı- Kurban
23:00 Pelin Çift İle Gündem Ötesi
01:10 Pelin Çift İle Gündem Ötesi Artı
01:40 Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı
04:00 Gönül Dağı-Kurban

1 OCAK 2022 CUMARTESİ TV YAYIN AKIŞI LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

Bugün televizyonda neler var? 1 Ocak 2022 Cumartesi Kanal D, Star Tv, Show Tv, ATV, TV 8 TV yayın akışı listesi!
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