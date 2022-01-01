Bugün televizyonda neler var? 1 Ocak 2022 Cumartesi Kanal D, Star Tv, Show Tv, ATV, TV 8 TV yayın akışı listesi!

TV YAYIN AKIŞI
1 OCAK 2022 CUMARTESİ TV YAYIN AKIŞI TÜM KANALLAR
SHOW TV YAYIN AKIŞI
06:00 Yeni Gelin
10:00 Cumartesi Sürprizi
13:00 Bir Şansım Olsa
14:30 Sev Kardeşim (Yerli Sinema)
16:15 Milyarder (Yerli Sinema)
18:45 Hafta Sonu Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
23:15 Eltilerin Savaşı (Yerli Sinema)
01:45 Eltilerin Savaşı (Yerli Sinema)
03:45 Öfkeli Aşıklar
ATV YAYIN AKIŞI
06:00 Su ve Ateş (Yerli Sinema)
07:30 ATV'de Hafta Sonu
10:00 İkinci Şans (Yerli Sinema)
12:00 Destan
15:00 Kim Milyoner Olmak İster?
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Örümcek Adam: Evden Uzakta (Yabancı Sinema)
22:40 Çakallarla Dans (Yerli Sinema)
00:35 Çakallarla Dans (Yerli Sinema)
02:30 Ejderin Öpücüğü (Yabancı Sinema)
04:10 Maria İle Mustafa
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Sihirli Annem
08:00 Konuştukça
09:45 Magazin D Cumartesi
13:00 Arda'nın Mutfağı
14:00 Gırgıriye
16:00 Çok Güzel Hareketler 2
18:45 Kanal D Haber Hafta Sonu
20:00 Bizum Hoca 2 (Yerli Sinema)
22:15 Şarkılar Bizi Söyler
02:15 Dinozorlar Çağı (Yabancı Sinema)
04:00 Müzik Arası
05:00 Geniş Aile