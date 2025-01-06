Bugün televizyonda neler var? 6 Ocak Pazartesi ATV, Show TV, TRT 1, Star TV, Kanal D, TV8 yayın akışı listesi

6 Ocak 2025 Pazartesi günü televizyon izleyicileri, dizi, film ve eğlenceli programlarla ekran başına geçmeye hazırlanıyor. Bugün yayınlanacak yapımların yeni bölümleri, izleyiciler tarafından merakla araştırılıyor. Özellikle diziseverler, hangi dizilerin yeni bölümlerinin yayımlanıp yayımlanmayacağını ve hangi yapımların ekranlarda olacağı ile ilgili araştırmalarına hız kazandırdı. Peki, Bugün televizyonda neler var? İşte, 6 Ocak 2025 Pazar ATV, Kanal D, Star TV, Show TV, TV8 TV yayın akışı listesi...