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Haberler Yaşam Bugün televizyonda neler var? 6 Ocak Pazartesi ATV, Show TV, TRT 1, Star TV, Kanal D, TV8 yayın akışı listesi
Giriş Tarihi: 06.01.2025 13:39 Güncelleme Tarihi: 06.01.2025 13:39

Bugün televizyonda neler var? 6 Ocak Pazartesi ATV, Show TV, TRT 1, Star TV, Kanal D, TV8 yayın akışı listesi

Sevdikleri dizilerin yeni bölümlerini kaçırmak istemeyenler "Bugün hangi diziler var?" sorusuna yanıt aramaya başladı. Yılın ilk haftası dizi çekimlerine ara verilmesi nedeniyle, birçok dizinin yeni bölümleri yayınlanmamıştı. Durum böyle olunca 6 Ocak Pazartesi ATV, Kanal D, Star TV, Show TV, TV8 yayın akış listesi kontrol ediliyor. Pazartesi günleri seyirci ile buluşan Uzak Şehir ve Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi'nin yeni bölümleri sorgulanıyor. Peki, bugün televizyonda neler var? İşte, 6 Ocak 2025 Pazartesi TV yayın akışı

Bugün televizyonda neler var? 6 Ocak Pazartesi ATV, Show TV, TRT 1, Star TV, Kanal D, TV8 yayın akışı listesi

6 Ocak 2025 Pazartesi günü televizyon izleyicileri, dizi, film ve eğlenceli programlarla ekran başına geçmeye hazırlanıyor. Bugün yayınlanacak yapımların yeni bölümleri, izleyiciler tarafından merakla araştırılıyor. Özellikle diziseverler, hangi dizilerin yeni bölümlerinin yayımlanıp yayımlanmayacağını ve hangi yapımların ekranlarda olacağı ile ilgili araştırmalarına hız kazandırdı. Peki, Bugün televizyonda neler var? İşte, 6 Ocak 2025 Pazar ATV, Kanal D, Star TV, Show TV, TV8 TV yayın akışı listesi...

Bugün televizyonda neler var? 6 Ocak Pazartesi ATV, Show TV, TRT 1, Star TV, Kanal D, TV8 yayın akışı listesi

6 OCAK 2025 PAZARTESİ TV YAYIN AKIŞI TÜM KANALLAR

ATV YAYIN AKIŞI

08:00 - Kahvaltı Haberleri

10:00 - Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 - atv Gün Ortası

14:00 - Sen Anlat Karadeniz

16:00 - Esra Erol'da

19:00 - atv Ana Haber

20:00 - Zembilli

23:15 - Can Borcu

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Bugün televizyonda neler var? 6 Ocak Pazartesi ATV, Show TV, TRT 1, Star TV, Kanal D, TV8 yayın akışı listesi

KANAL D YAYIN AKIŞI

09:00 - Neler Oluyor Hayatta?

11:15 - Yaprak Dökümü

13:00 - Gelinim Mutfakta

16:00 - Arka Sokaklar

18:30 - Kanal D Ana Haber

20:00 - Uzak Şehir

23:15 - Tomris

Bugün televizyonda neler var? 6 Ocak Pazartesi ATV, Show TV, TRT 1, Star TV, Kanal D, TV8 yayın akışı listesi

STAR TV YAYIN AKIŞI

09:45 - Songül ve Uğur ile Sana Değer

13:00 - Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak

16:15 - Söz

19:00 - Star Haber

20:00 - Oh Olsun

21:45 - Sahipsizler

00:30 - Sen Ağlama İstanbul

Bugün televizyonda neler var? 6 Ocak Pazartesi ATV, Show TV, TRT 1, Star TV, Kanal D, TV8 yayın akışı listesi

TRT 1 YAYIN AKIŞI

10:30 - Alişan ile Hayata Gülümse

13:15 - Seksenler

14:10 - Masumlar Apartmanı

17:45 - Lingo Türkiye

18:55 - İddiaların Aksine

19:00 - Ana Haber

20:00 - Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi

22:00 - İnter-Milan | İtalya Süper Kupa Final

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