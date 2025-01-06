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Bugün televizyonda neler var? 6 Ocak Pazartesi ATV, Show TV, TRT 1, Star TV, Kanal D, TV8 yayın akışı listesi
Giriş Tarihi: 06.01.2025 13:39
Güncelleme Tarihi: 06.01.2025
13:39
Bugün televizyonda neler var? 6 Ocak Pazartesi ATV, Show TV, TRT 1, Star TV, Kanal D, TV8 yayın akışı listesi
Sevdikleri dizilerin yeni bölümlerini kaçırmak istemeyenler "Bugün hangi diziler var?" sorusuna yanıt aramaya başladı. Yılın ilk haftası dizi çekimlerine ara verilmesi nedeniyle, birçok dizinin yeni bölümleri yayınlanmamıştı. Durum böyle olunca 6 Ocak Pazartesi ATV, Kanal D, Star TV, Show TV, TV8 yayın akış listesi kontrol ediliyor. Pazartesi günleri seyirci ile buluşan Uzak Şehir ve Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi'nin yeni bölümleri sorgulanıyor. Peki, bugün televizyonda neler var? İşte, 6 Ocak 2025 Pazartesi TV yayın akışı…