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Bugün televizyonda neler var? 7 Ocak Salı ATV, Show TV, TRT 1, Star TV, Kanal D, TV8 yayın akışı listesi yayında!
Giriş Tarihi: 07.01.2025 15:17
Güncelleme Tarihi: 07.01.2025
15:17
Bugün televizyonda neler var? 7 Ocak Salı ATV, Show TV, TRT 1, Star TV, Kanal D, TV8 yayın akışı listesi yayında!
Yeni yılın ikinci haftasında bazı diziler yeni bölümleriyle ekrana dönerken, bazı yapımlar ise bu hafta da izleyicilerle buluşmayacak. Durum böyle olunca bu akşam televizyon başında keyifli vakit geçirmek isteyenler, "Bugün televizyonda hangi diziler var?" sorusuna yanıt aramaya başladı. Bu kapsamda 7 Ocak Salı ATV, Kanal D, Star TV, Show TV, TV8 yayın akış listesi belli oldu. Peki, bugün televizyonda neler var? İşte, 7 Ocak 2025 TV yayın akışı.