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Haberler Yaşam Bugün televizyonda neler var? 7 Ocak Salı ATV, Show TV, TRT 1, Star TV, Kanal D, TV8 yayın akışı listesi yayında!
Giriş Tarihi: 07.01.2025 15:17 Güncelleme Tarihi: 07.01.2025 15:17

Bugün televizyonda neler var? 7 Ocak Salı ATV, Show TV, TRT 1, Star TV, Kanal D, TV8 yayın akışı listesi yayında!

Yeni yılın ikinci haftasında bazı diziler yeni bölümleriyle ekrana dönerken, bazı yapımlar ise bu hafta da izleyicilerle buluşmayacak. Durum böyle olunca bu akşam televizyon başında keyifli vakit geçirmek isteyenler, "Bugün televizyonda hangi diziler var?" sorusuna yanıt aramaya başladı. Bu kapsamda 7 Ocak Salı ATV, Kanal D, Star TV, Show TV, TV8 yayın akış listesi belli oldu. Peki, bugün televizyonda neler var? İşte, 7 Ocak 2025 TV yayın akışı.

Bugün televizyonda neler var? 7 Ocak Salı ATV, Show TV, TRT 1, Star TV, Kanal D, TV8 yayın akışı listesi yayında!

Sevdikleri dizi veya programların yeni bölümlerinin bu hafta yayınlanıp yayınlanmayacağını öğrenmek isteyen izleyiciler günün yayın akış listesini incelemeye başladı. 7 Ocak 2025 Salı TV yayın akışı çizelgesine göre Mehmed: Fetihler Sultanı, Sen Ağlama İstanbul dizileri ekrana gelirken Bahar ve Bir Gece Masalı ise bu hafta yayınlanmayacak. Peki, Bugün televizyonda neler var? İşte, 5 Ocak 2025 Pazar ATV, Kanal D, Star TV, Show TV, TV8 TV yayın akışı listesi...

Bugün televizyonda neler var? 7 Ocak Salı ATV, Show TV, TRT 1, Star TV, Kanal D, TV8 yayın akışı listesi yayında!

ATV YAYIN AKIŞI
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert
13:00 atv Gün Ortası
14:00 Sen Anlat Karadeniz
16:00 Esra Erol'da
19:00 Sivasspor - Beşiktaş
21:00 Bir Gece Masalı
00:20 Zembilli
03:00 Aldatmak

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Bugün televizyonda neler var? 7 Ocak Salı ATV, Show TV, TRT 1, Star TV, Kanal D, TV8 yayın akışı listesi yayında!

TRT 1 Yayın Akışı
06.33 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
06.35 Hayallerinin Peşinde
07.25 Hayatımın Neşesi
10.30 Alişan İle Hayata Gülümse
13.15 Seksenler
14.45 Masumlar Apartmanı
17.45 Lingo Türkiye
19.00 Ana Haber
19.55 İddiaların Aksine
20.00 Mehmed: Fetihler Sultanı
00.15 Yabancı Sinema "Komşuluk Halleri"
02.25 Seksenler
03.50 Masumlar Apartmanı

Bugün televizyonda neler var? 7 Ocak Salı ATV, Show TV, TRT 1, Star TV, Kanal D, TV8 yayın akışı listesi yayında!

KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Küçük Ağa
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:15 Yaprak Dökümü
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Arka Sokaklar
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 Cengiz Han Destanı
22:45 Son Sığınak
01:00 Jaws
03:15 Zalim İstanbul
05:00 Kuzey Güney

Bugün televizyonda neler var? 7 Ocak Salı ATV, Show TV, TRT 1, Star TV, Kanal D, TV8 yayın akışı listesi yayında!

STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 Güne Başlarken
09:45 Songül ve Uğur ile Sana Değer
13:00 Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak
16:15 Söz
19:00 Star Haber
20:00 Sen Ağlama İstanbul
03:00 Güzel Köylü
05:00 Söz

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