Bugün televizyonda neler var? 7 Ocak Salı ATV, Show TV, TRT 1, Star TV, Kanal D, TV8 yayın akışı listesi yayında!

Sevdikleri dizi veya programların yeni bölümlerinin bu hafta yayınlanıp yayınlanmayacağını öğrenmek isteyen izleyiciler günün yayın akış listesini incelemeye başladı. 7 Ocak 2025 Salı TV yayın akışı çizelgesine göre Mehmed: Fetihler Sultanı, Sen Ağlama İstanbul dizileri ekrana gelirken Bahar ve Bir Gece Masalı ise bu hafta yayınlanmayacak. Peki, Bugün televizyonda neler var? İşte, 5 Ocak 2025 Pazar ATV, Kanal D, Star TV, Show TV, TV8 TV yayın akışı listesi...