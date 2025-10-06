Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Giriş Tarihi: 06.10.2025 14:12 Güncelleme Tarihi: 06.10.2025 14:16

Bugün televizyonda neler var? İşte 6 Ekim 2025 Pazartesi ATV, TRT 1, Kanal D, Star TV yayın akışı ile günün dizileri ve filmleri

Pazartesi akşamları televizyon ekranları birbirinden iddialı yapımlara yer veriyor. Kanal D, Star TV, TRT 1, ATV güncel yayın akışları izleyiciler tarafından merak ediliyor. Bu akşam ekrana gelecek diziler, filmler ve yarışma programları, bugün televizyonda neler var sorusuyla araştırılıyor. İşte 6 Ekim 2025 ATV, Kanal D, TRT 1, Star TV yayın akışı.

Bu akşam televizyonda hangi yapımların yer alacağını merak eden pek çok dizisever kanalların yayın akışını kontrol ediyor. Her gün yayınlanan program listesi sayesinde dizilerin yeni bölümleriyle ekrana gelip gelmeyeceği öğrenilebiliyor. Peki, bugün televizyonda neler var? İşte 6 Ekim 2025 ATV, TRT 1, Kanal D, Star TV yayın akışı;

ATV YAYIN AKIŞI

07:30 atv'de Hafta Sonu

10:00 Nihat Hatipoğlu ile Kur'an ve Sünnet

11:20 Dizi TV

12:10 Aşk ve Gözyaşı

16:00 Aynadaki Yabancı

19:00 atv Ana Haber

20:00 Kim Milyoner Olmak İster?

00:20 Aynadaki Yabancı

03:00 Kardeşlerim

05:30 Bir Gece Masalı

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 İstanbullu Gelin

09:00 Aramızda Kalsın

11:00 Tülin Şahin ile Moda

12:00 Vahe ile Evdeki Mutluluk

14:00 Aslı Özkaya İle Bir Şansım Olsa

15:30 Sahipsizler

19:00 Star Haber

20:00 Çarpıntı

04:00 Türk Müziği

04:45 Dürüye'nin Güğümleri

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Yabancı Damat

08:30 Konuştukça

09:45 Magazin D Pazar

13:00 Evrim Akın ile Ev Gezmesi

13:45 Yumurcak Küçük Kovboy

15:30 Eşref Rüya

18:30 Kanal D Haber Hafta Sonu

20:00 Uzak Şehir

23:15 Arka Sokaklar

02:00 Poyraz Karayel

04:15 Baht Oyunu

TRT 1 YAYIN AKIŞI

05:28 İstiklal Marşı

05:30 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye

06:25 Kalk Gidelim

09:25 Adını Sen Koy

10:30 Alişan İle Hayata Gülümse

13:15 Seksenler

14:30 Gönül Dağı

17:45 Lingo Türkiye

19:00 Ana Haber

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Cennetin Çocukları

00:15 Mehmed: Fetihler Sultanı

02:10 Seksenler

03:15 Gönül Dağı