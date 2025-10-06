Bugün televizyonda neler var? İşte 6 Ekim 2025 Pazartesi ATV, TRT 1, Kanal D, Star TV yayın akışı ile günün dizileri ve filmleri

Bu akşam televizyonda hangi yapımların yer alacağını merak eden pek çok dizisever kanalların yayın akışını kontrol ediyor. Her gün yayınlanan program listesi sayesinde dizilerin yeni bölümleriyle ekrana gelip gelmeyeceği öğrenilebiliyor. Peki, bugün televizyonda neler var? İşte 6 Ekim 2025 ATV, TRT 1, Kanal D, Star TV yayın akışı;