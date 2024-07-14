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TOPLU TAŞIMA BUGÜN ÜCRETSİZ Mİ 2024? 14 Temmuz Pazar KPSS sınav günü metro, metrobüs, otobüsler bedava mı, saat kaçtan kaça kadar?
Giriş Tarihi: 14.07.2024 01:52
Güncelleme Tarihi: 14.07.2024
01:52
TOPLU TAŞIMA BUGÜN ÜCRETSİZ Mİ 2024? 14 Temmuz Pazar KPSS sınav günü metro, metrobüs, otobüsler bedava mı, saat kaçtan kaça kadar?
14 Temmuz tarihinde gerçekleşecek Kamu Personeli Seçme Sınavı'na (KPSS 2024) katılacak adaylar bugün toplu taşıma ücretsiz mi merak ediyor. İstanbul, Ankara, İzmir başta olmak üzere büyükşehirlerde araştırılan konuyla ilgili olarak 14 Temmuz Pazar günü metro, metrobüs, otobüsler bedava mı, saat kaçtan kaça kadar ücretsiz merak ediliyor. Peki; KPSS günü toplu taşıma ücretsiz mi? İşte, detaylar...