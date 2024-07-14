TOPLU TAŞIMA BUGÜN ÜCRETSİZ Mİ 2024? 14 Temmuz Pazar KPSS sınav günü metro, metrobüs, otobüsler bedava mı, saat kaçtan kaça kadar?

KPSS SAAT KAÇTA BAŞLIYOR VE BİTİYOR?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezinden (ÖSYM) yapılan açıklamaya göre, pazar günü saat 10.15'te başlayacak ve 120 sorudan oluşacak genel yetenek-genel kültür oturumu için adaylara 130 dakika cevaplama süresi verilecek.

Öğleden sonraki eğitim bilimleri oturumu ise saat 14.45'te başlayacak. 80 sorudan oluşan test için adaylara 100 dakika cevaplama süresi verilecek.

Ek süre kullanması uygun görülen adaylar, 30 dakika ilave sürelerini kullanabilecek.