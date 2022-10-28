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Haberler Yaşam Bugün toplu taşıma ücretsiz mi? 28 - 29 Ekim bugün ve yarın toplu taşıma bedava mı, metro, metrobüs, otobüs, Marmaray ücretsiz mi?
Giriş Tarihi: 28.10.2022 07:31 Güncelleme Tarihi: 28.10.2022 07:32

Bugün toplu taşıma ücretsiz mi? 28 - 29 Ekim bugün ve yarın toplu taşıma bedava mı, metro, metrobüs, otobüs, Marmaray ücretsiz mi?

28-29 Ekim toplu taşıma tarifesi ile ilgili araştırmalar sürüyor. Bu yıl Cumhuriyetimizin 99. Yıldönümü, yurdun dört bir yanında büyük bir coşkuyla kutlanacak. Bilindiği üzere Cumhuriyet Bayramı resmi tatili, 28 Ekim Cuma günü öğleden sonra başlıyor. Genellikle resmi tatil günlerinde toplu taşımalar ücretsiz hizmet verdiğinden metro, metrobüs, otobüs, Marmaray gibi toplu taşıma araçlarının ücretsiz olup olmadığı merak ediliyor. Bu noktada ''Bugün toplu taşıma ücretsiz mi?'' sorusuna yanıt aranıyor. Peki, 28-29 Ekim bugün ve yarın toplu taşıma bedava mı, metro, metrobüs, otobüs, Marmaray ücretsiz mi? İşte 28-29 Ekim Cuma ve Cumartesi toplu taşıma tarifesi…

Bugün toplu taşıma ücretsiz mi? 28 - 29 Ekim bugün ve yarın toplu taşıma bedava mı, metro, metrobüs, otobüs, Marmaray ücretsiz mi?

''Bugün toplu taşıma ücretsiz mi?'' sorusu, gündemde yoğun bir şekilde araştırılan konular arasında yer alıyor. Cumhuriyetimizin 99. Yıldönümü, 29 Ekim Cumartesi günü tüm yurtta çeşitli etkinliklerle kutlanacak. Bu kapsamda resmi tatiller arasında yer alan Cumhuriyet Bayramı'na özel ulaşım tarifesi araştırma konusu oldu. Bilindiği üzere bayramdan önceki gün de yarım gün olarak değerlendiriliyor. Durum böyleyken bugün ve yarın İstanbul, İzmir ve Ankara'da toplu taşıma kullanacak olan vatandaşlar, metro, metrobüs, otobüs, Marmaray, bedava mı olacak merak ediyor. Peki, Bugün toplu taşıma ücretsiz mi? Cuma Cumartesi 28-29 Ekim toplu taşıma ücretsiz mi, metro, metrobüs, otobüs, Marmaray bedava mı? İşte, detaylar…

Bugün toplu taşıma ücretsiz mi? 28 - 29 Ekim bugün ve yarın toplu taşıma bedava mı, metro, metrobüs, otobüs, Marmaray ücretsiz mi?

28 EKİM CUMA GÜNÜ TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?

Cumhuriyet Bayramı'ndan bir önceki gün öğleden sonra resmi tatil kapsamında yer alıyor.

Ancak 28 Ekim Cuma günü yani bugün toplu ulaşımın ücretsiz olup olmayacağı ile ilgili henüz bir açıklama gelmedi.

Geçtiğimiz yıllara bakıldığında bayram öncesindeki günde toplu taşımaların ücretsiz olarak hizmet vermediği görülüyor.

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Bugün toplu taşıma ücretsiz mi? 28 - 29 Ekim bugün ve yarın toplu taşıma bedava mı, metro, metrobüs, otobüs, Marmaray ücretsiz mi?

29 EKİM CUMARTESİ GÜNÜ TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?

Başkentray, Marmaray ve İZBAN seferleri Cumhuriyet Bayramı'nda ücretsiz olacak.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Bugün toplu taşıma ücretsiz mi? 28 - 29 Ekim bugün ve yarın toplu taşıma bedava mı, metro, metrobüs, otobüs, Marmaray ücretsiz mi?

Buna göre, Türkiye Cumhuriyeti'nin 99'uncu kuruluş yıl dönümü kutlama etkinlikleri kapsamında vatandaşlar, 29 Ekim Cumartesi günü saat 00.00'dan 24.00'e kadar Başkentray, Marmaray ve İZBAN seferlerinden ücretsiz faydalanacak.

Geçen sene uygulama; İETT, Metrobüs, OTOBÜS AŞ (havalimanı otobüsleri hariç), Özel Halk Otobüsleri, Şehir Hatları Vapurları, Özel Deniz Yolu Toplu Ulaşım Motorları ile Metro İstanbul'un yönettiği Tramvay, Metro, Füniküler, Tünel ve Teleferik hatlarında geçerli olmuştu.

Bugün toplu taşıma ücretsiz mi? 28 - 29 Ekim bugün ve yarın toplu taşıma bedava mı, metro, metrobüs, otobüs, Marmaray ücretsiz mi?
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