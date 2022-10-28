Haberler Yaşam Bugün toplu taşıma ücretsiz mi? 28 - 29 Ekim bugün ve yarın toplu taşıma bedava mı, metro, metrobüs, otobüs, Marmaray ücretsiz mi?

Giriş Tarihi: 28.10.2022 07:31 Güncelleme Tarihi: 28.10.2022 07:32

28-29 Ekim toplu taşıma tarifesi ile ilgili araştırmalar sürüyor. Bu yıl Cumhuriyetimizin 99. Yıldönümü, yurdun dört bir yanında büyük bir coşkuyla kutlanacak. Bilindiği üzere Cumhuriyet Bayramı resmi tatili, 28 Ekim Cuma günü öğleden sonra başlıyor. Genellikle resmi tatil günlerinde toplu taşımalar ücretsiz hizmet verdiğinden metro, metrobüs, otobüs, Marmaray gibi toplu taşıma araçlarının ücretsiz olup olmadığı merak ediliyor. Bu noktada ''Bugün toplu taşıma ücretsiz mi?'' sorusuna yanıt aranıyor. Peki, 28-29 Ekim bugün ve yarın toplu taşıma bedava mı, metro, metrobüs, otobüs, Marmaray ücretsiz mi? İşte 28-29 Ekim Cuma ve Cumartesi toplu taşıma tarifesi…