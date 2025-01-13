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Haberler Yaşam Bugünden itibaren 81 ilde başlıyor! 48 ay vadeli faizsiz 150.000 TL evlilik kredisi başvurusu nereden ve nasıl yapılır?
Giriş Tarihi: 13.01.2025 15:53 Güncelleme Tarihi: 13.01.2025 15:57

Bugünden itibaren 81 ilde başlıyor! 48 ay vadeli faizsiz 150.000 TL evlilik kredisi başvurusu nereden ve nasıl yapılır?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde düzenlenen "Aile Yılı Tanıtım Programı" kapsamında önemli gelişmeler yaşandı. Faizsiz 150 bin TL evlilik kredisi, deprem bölgelerinde başlatılan uygulamanın ardından 81 ilde de erişime açıldı. 2024 yılının 15 Şubat tarihinde başvuruları başlayan bu destek, Aile ve Gençlik Fonu aracılığıyla sağlanıyor. Peki, 150 bin TL faizsiz evlilik kredisi başvuru şartları neler, başvurular nereden ve nasıl yapılır?

Bugünden itibaren 81 ilde başlıyor! 48 ay vadeli faizsiz 150.000 TL evlilik kredisi başvurusu nereden ve nasıl yapılır?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde Aile Yılı Tanıtım Programı'nda, deprem bölgesinde başlatılan Aile ve Gençlik Fonu kapsamında sunulan 48 ay vadeli, 2 yıl geri ödemesiz faizsiz destek uygulamasını hatırlattı. Erdoğan, bu desteği daha da genişlettiklerini belirterek, yeni evlenecek çiftlere yönelik faizsiz kredi desteğinin artık Türkiye'nin 81 ilinde hayata geçirildiğini açıkladı. Peki, faizsiz 150.000 TL evlilik kredisi başvurusu nereden ve nasıl yapılır? İşte, ayrıntılar...

Bugünden itibaren 81 ilde başlıyor! 48 ay vadeli faizsiz 150.000 TL evlilik kredisi başvurusu nereden ve nasıl yapılır?

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN DUYURDU!
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde Aile Yılı Tanıtım Programı'nda aile planlaması ve aile ekonomisi kapsamında konuştu. Cumhurbaşkanımız Erdoğan:

"Aile kurmayı teşvik edecek, maddi destekler, danışmanlık hizmetleri ve genç çiftler için konut destekleri gibi uygulamaları devreye alacağız." açıklamalarında bulundu

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Bugünden itibaren 81 ilde başlıyor! 48 ay vadeli faizsiz 150.000 TL evlilik kredisi başvurusu nereden ve nasıl yapılır?

FAİZSİZ 150.000TL EVLİLİK KREDİSİ 81 İLDE HAYATA GEÇİYOR!

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından başlatılan faizsiz evlilik kredisi projesi devam ediyor. Başkan Erdoğan'ın açıklamalrının ardından faizsiz evlilik kredilerinin bugünden itibaren 81 ilde geçerli olacağı kamuoyuna duyuruldu.

Bugünden itibaren 81 ilde başlıyor! 48 ay vadeli faizsiz 150.000 TL evlilik kredisi başvurusu nereden ve nasıl yapılır?

48 AY VADE İLE 2 YIL GERİ ÖDEMESİZ EVLİLİK KREDİSİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan Beştepe'de açıklamalarına şu sözlerle devam etti;

"Evliliğe ilk adımını atan gençlerimize 48 ay vadeli, 2 yıl geri ödemesiz, 150 bin lira tutarında faizsiz kredi desteği sunuyoruz. "Yeni evlenecek gençlerimize Aile ve Gençlik Fonu dahilinde verdiğimiz faizsiz kredi desteğini 81 ilimizin tamamında uygulamaya alıyoruz. Dünyaevine girecek gençlerimiz bu imkandan faydalanmak üzere bugün itibarıyla başvurularını yapabilirler."

Bugünden itibaren 81 ilde başlıyor! 48 ay vadeli faizsiz 150.000 TL evlilik kredisi başvurusu nereden ve nasıl yapılır?

FAİZSİZ EVLİLİK KREDİSİ BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
Projeden yararlanabilmek için eş adaylarının her ikisinin aşağıdaki şartları taşıması gerekmektedir:

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak ve Türkiye'de ikamet etmek,
Başvuru tarihi itibarıyla 18-29 yaş arasında olmak (18 yaşını doldurmuş olmak, 30 yaşını doldurmamış olmak),
Taşınmaz sahibi ya da hissedarı olmamak,
Çiftlerin son 6 aylık gelir toplamı ortalaması ve son aya ait gelirleri toplamı asgari ücretin 2,3 katından fazla olmamak,
Başvuru tarihi itibarıyla resmi nikâh tarihine en az 2 ay en fazla 6 ay kalmış olmak,
Bakanlığın evlilik öncesi sunacağı eğitim ve danışmanlık hizmetlerinden yararlanmayı taahhüt etmek ve katılmak,
Bakanlığın evlilik sonrası sunacağı eğitim hizmetlerine 2 yıl içerisinde katılmayı taahhüt etmek,
Affa uğramış olsa bile; devletin güvenliğine, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar ile cinsel dokunulmazlığa karşı işlenen suçlardan; uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti, bunların kullanılmasını kolaylaştırma, kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak suçlarından hakkında kesinleşmiş bir mahkûmiyet kararı bulunmamak,
Daha önce proje kapsamında krediden faydalanmamış olmak.

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