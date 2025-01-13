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Bugünden itibaren 81 ilde başlıyor! 48 ay vadeli faizsiz 150.000 TL evlilik kredisi başvurusu nereden ve nasıl yapılır?
Giriş Tarihi: 13.01.2025 15:53
Güncelleme Tarihi: 13.01.2025
15:57
Bugünden itibaren 81 ilde başlıyor! 48 ay vadeli faizsiz 150.000 TL evlilik kredisi başvurusu nereden ve nasıl yapılır?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde düzenlenen "Aile Yılı Tanıtım Programı" kapsamında önemli gelişmeler yaşandı. Faizsiz 150 bin TL evlilik kredisi, deprem bölgelerinde başlatılan uygulamanın ardından 81 ilde de erişime açıldı. 2024 yılının 15 Şubat tarihinde başvuruları başlayan bu destek, Aile ve Gençlik Fonu aracılığıyla sağlanıyor. Peki, 150 bin TL faizsiz evlilik kredisi başvuru şartları neler, başvurular nereden ve nasıl yapılır?