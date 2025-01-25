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Giriş Tarihi: 25.01.2025 12:37 Güncelleme Tarihi: 25.01.2025 12:37

BUGÜNKÜ MAÇLAR LİSTESİ: 25 Ocak 2025 bugün kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

25 Ocak Cumartesi günü futbol heyecanı dolu bir programla devam ediyor. Süper Lig'de lider Galatasaray, sahasında Konyaspor'u ağırlayacak. Avrupa'da Arda Güler'in formasını giydiği Real Madrid, Valladolid ile mücadele edecek Premier Lig'de ise dev bir maç futbolseverleri bekliyor: Manchester City, Chelsea ile kozlarını paylaşacak.Bugün futbol tutkunlarını heyecanlandıracak karşılaşmalar ekranda olacak Peki, bugün hangi maçlar oynanıyor, saat kaçta? İşte günün maç detayları!

BUGÜNKÜ MAÇLAR LİSTESİ: 25 Ocak 2025 bugün kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

Bugünkü maç takviminde birbirinden heyecanlı karşılaşmalar yer alıyor. 25 Ocak Cumartesi maçlarında bugün Süper Lig, Bundesliga, La Liga, Premier Lig, Fransa Ligue 1, Serie A maçları futbol severler tarafından takip ediliecek. Yayın kanalları ve maç saatleri belli oldu. Peki Bugün kimin maçı var, saat kaçta? İşte, günün maç programı

BUGÜNKÜ MAÇLAR LİSTESİ: 25 Ocak 2025 bugün kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?

25 OCAK CUMARTESİ SÜPER LİG

13:30 Sivasspor - Kayserispor
16:00 Alanyaspor - Başakşehir
19:00 Galatasaray - Konyaspor

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BUGÜNKÜ MAÇLAR LİSTESİ: 25 Ocak 2025 bugün kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

TRENDYOL 1. LİG

13:30 Y.Malatyaspor - Esenler Erokspor
13:30 Boluspor- Gençlerbirliği
16:00 İstanbulspor - Amedspor
19:00 Adanaspor - Iğdırspor

BUGÜNKÜ MAÇLAR LİSTESİ: 25 Ocak 2025 bugün kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

PREMİER LİG

18:00 Brighton - Everton
18:00 Liverpool - Ipswich
18:00 Southampton - Newcastle United
18:00 Wolverhampton - Arsenal
18:00 Bournemouth - Nottingham Forest
20:30 Manchester City - Chelsea

BUGÜNKÜ MAÇLAR LİSTESİ: 25 Ocak 2025 bugün kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

İSPANYA LALİGA

16:00 Mallorca- Real Betis
18:15 Atletico Madrid - Villarreal
20:30 Sevilla - Espanyol
23:00 Valladolid - Real Madrid

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