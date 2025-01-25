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BUGÜNKÜ MAÇLAR LİSTESİ: 25 Ocak 2025 bugün kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?
Giriş Tarihi: 25.01.2025 12:37
Güncelleme Tarihi: 25.01.2025
12:37
BUGÜNKÜ MAÇLAR LİSTESİ: 25 Ocak 2025 bugün kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?
25 Ocak Cumartesi günü futbol heyecanı dolu bir programla devam ediyor. Süper Lig'de lider Galatasaray, sahasında Konyaspor'u ağırlayacak. Avrupa'da Arda Güler'in formasını giydiği Real Madrid, Valladolid ile mücadele edecek Premier Lig'de ise dev bir maç futbolseverleri bekliyor: Manchester City, Chelsea ile kozlarını paylaşacak.Bugün futbol tutkunlarını heyecanlandıracak karşılaşmalar ekranda olacak Peki, bugün hangi maçlar oynanıyor, saat kaçta? İşte günün maç detayları!