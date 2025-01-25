BUGÜNKÜ MAÇLAR LİSTESİ: 25 Ocak 2025 bugün kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

Bugünkü maç takviminde birbirinden heyecanlı karşılaşmalar yer alıyor. 25 Ocak Cumartesi maçlarında bugün Süper Lig, Bundesliga, La Liga, Premier Lig, Fransa Ligue 1, Serie A maçları futbol severler tarafından takip ediliecek. Yayın kanalları ve maç saatleri belli oldu. Peki Bugün kimin maçı var, saat kaçta? İşte, günün maç programı