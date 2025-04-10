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BUGÜNKÜ MAÇLAR LİSTESİ: 10 Nisan bugün kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?
Giriş Tarihi: 10.04.2025 09:02
Güncelleme Tarihi: 10.04.2025
09:02
BUGÜNKÜ MAÇLAR LİSTESİ: 10 Nisan bugün kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?
Avrupa'nın ve Türkiye'nin dört bir yanından önemli karşılaşmaların sahne alacağı bu günde, futbol heyecanı adeta zirveye çıkacak. Kritik mücadeleler, liglerdeki dengeleri değiştirecek nitelikte olacak. Ekran başına kilitlenecek taraftarlar için, TRT 1, TRT Spor, TV8,5, beIN Sports, S Sport ve A Spor gibi önde gelen kanallar, gün boyunca bu maçları canlı olarak yayınlayacak. Peki, bugünün programında hangi maçlar var, saat kaçta başlayacak ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte 10 Nisan Perşembe gününün futbol takvimi…