BUGÜNKÜ MAÇLAR LİSTESİ: 10 Nisan bugün kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

Futbol tutkunları için 10 Nisan Perşembe günü, hem yerli hem de diğer ulusal liglerde büyük bir heyecana sahne olacak. Kritik mücadelelerin oynanacağı bu özel günde, ligdeki sıralamaları doğrudan etkileyebilecek maçlar futbolseverleri ekran başına kilitleyecek. İşte günün programında öne çıkan maçlar, başlama saatleri ve canlı yayın bilgileri...