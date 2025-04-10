Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam BUGÜNKÜ MAÇLAR LİSTESİ: 10 Nisan bugün kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?
Giriş Tarihi: 10.04.2025 09:02 Güncelleme Tarihi: 10.04.2025 09:02

BUGÜNKÜ MAÇLAR LİSTESİ: 10 Nisan bugün kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

Avrupa'nın ve Türkiye'nin dört bir yanından önemli karşılaşmaların sahne alacağı bu günde, futbol heyecanı adeta zirveye çıkacak. Kritik mücadeleler, liglerdeki dengeleri değiştirecek nitelikte olacak. Ekran başına kilitlenecek taraftarlar için, TRT 1, TRT Spor, TV8,5, beIN Sports, S Sport ve A Spor gibi önde gelen kanallar, gün boyunca bu maçları canlı olarak yayınlayacak. Peki, bugünün programında hangi maçlar var, saat kaçta başlayacak ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte 10 Nisan Perşembe gününün futbol takvimi…

BUGÜNKÜ MAÇLAR LİSTESİ: 10 Nisan bugün kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

Futbol tutkunları için 10 Nisan Perşembe günü, hem yerli hem de diğer ulusal liglerde büyük bir heyecana sahne olacak. Kritik mücadelelerin oynanacağı bu özel günde, ligdeki sıralamaları doğrudan etkileyebilecek maçlar futbolseverleri ekran başına kilitleyecek. İşte günün programında öne çıkan maçlar, başlama saatleri ve canlı yayın bilgileri...

BUGÜNKÜ MAÇLAR LİSTESİ: 10 Nisan bugün kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

BUGÜNKÜ MAÇLAR LİSTESİ 10 NİSAN 2025

UEFA Avrupa Ligi - Çeyrek Final

19:45 Bodo/Glimt - Lazio (TRT Tabii Spor)

22:00 Lyon - Manchester United (TRT Tabii Spor)

22:00 Rangers - Athletic Bilbao (TRT Tabii Spor 1)

22:00 Tottenham - Eintracht Frankfurt (TRT 1)

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜNKÜ MAÇLAR LİSTESİ: 10 Nisan bugün kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

UEFA Konferans Ligi - Çeyrek Final

19:45 Legia Varşova - Chelsea (TRT 1)

22:00 Celje - Fiorentina (TRT Tabii Spor 3)

22:00 Djurgarden - Rapid Wien (TRT Tabii Spor 2)

22:00 Real Betis - Jagiellonia Bialystok (TRT Tabii Spor 4)

BUGÜNKÜ MAÇLAR LİSTESİ: 10 Nisan bugün kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

1. Lig

14:00 Yeni Malatyaspor - Bandırmaspor (TRT Spor)

17:00 Gençlerbirliği - Ümraniyespor (TRT Spor)

20:00 Adanaspor - Kocaelispor (TRT Spor)

BUGÜNKÜ MAÇLAR LİSTESİ: 10 Nisan bugün kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?
DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ