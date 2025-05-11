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Haberler Yaşam BUGÜNKÜ MAÇ FİKSTÜRÜ: 11 Mayıs bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?
Giriş Tarihi: 11.05.2025 11:29 Güncelleme Tarihi: 11.05.2025 11:29

BUGÜNKÜ MAÇ FİKSTÜRÜ: 11 Mayıs bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

Futbol heyecanı 11 Mayıs Pazar günü de hız kesmeden devam ediyor! Hem yerli hem de yabancı liglerde kritik mücadeleler futbolseverleri ekran başına kilitleyecek. Trendyol Süper Lig, TFF 1. Lig, İngiltere Premier Lig, İspanya La Liga, İtalya Serie A ve Almanya Bundesliga'da bugün birbirinden önemli maçlar oynanacak. Taraftarlar, "Bugün hangi maçlar var?", "Hangi takımın maçı saat kaçta?" ve "Maçlar hangi kanalda canlı yayınlanacak?" sorularının yanıtlarını merak ediyor. İşte 11 Mayıs 2025 Pazar gününün futbol maçları programı ve yayın detayları…

BUGÜNKÜ MAÇ FİKSTÜRÜ: 11 Mayıs bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

11 Mayıs 2025 Pazar günü futbolseverleri heyecan dolu bir gün bekliyor. Süper Lig, 1. Lig, Premier Lig, La Liga, Serie A ve Bundesliga'da önemli karşılaşmalar oynanacak. Süper Lig'de Beşiktaş, sahasında Adana Demirspor'u konuk ediyor. La Liga'da ise El Clasico heyecanı yaşanacak; Barcelona ile Real Madrid kozlarını paylaşacak. Peki, bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte 11 Mayıs Pazar gününün maç programı…

BUGÜNKÜ MAÇ FİKSTÜRÜ: 11 Mayıs bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

11 MAYIS 2025 BUGÜNKÜ MAÇLAR

TRENDYOL SÜPER LİG

16.00 Net Global Sivasspor-Sipay Bodrum FK (beIN Sports 1)

19.00 Beşiktaş-Adana Demirspor (beIN Sports 1)

19.00 Göztepe-Atakaş Hatayspor (beIN Sports 2)

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BUGÜNKÜ MAÇ FİKSTÜRÜ: 11 Mayıs bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

TFF 1. LİG

16.00 Kocaelispor-Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü (beIN Sports MAX 1, Tabii ve TRT Spor)

BUGÜNKÜ MAÇ FİKSTÜRÜ: 11 Mayıs bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

İNGİLTERE PREMİER LİG

14.00 Newcastle United-Chelsea

16.15 Nottingham Forest-Leicester City

16.15 Manchester United-West Ham United

16.15 Tottenham-Crystal Palace

18.30 Liverpool-Arsenal

BUGÜNKÜ MAÇ FİKSTÜRÜ: 11 Mayıs bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

İSPANYA LA LİGA

15.00 Leganes-Espanyol

17.15 Barcelona-Real Madrid

19.30 Athletic Bilbao-Deportivo Alaves

22.00 Real Betis-Osasuna