BUGÜNKÜ MAÇ FİKSTÜRÜ: 11 Mayıs bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

11 Mayıs 2025 Pazar günü futbolseverleri heyecan dolu bir gün bekliyor. Süper Lig, 1. Lig, Premier Lig, La Liga, Serie A ve Bundesliga'da önemli karşılaşmalar oynanacak. Süper Lig'de Beşiktaş, sahasında Adana Demirspor'u konuk ediyor. La Liga'da ise El Clasico heyecanı yaşanacak; Barcelona ile Real Madrid kozlarını paylaşacak. Peki, bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte 11 Mayıs Pazar gününün maç programı…