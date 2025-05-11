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BUGÜNKÜ MAÇ FİKSTÜRÜ: 11 Mayıs bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?
Giriş Tarihi: 11.05.2025 11:29
Güncelleme Tarihi: 11.05.2025
11:29
BUGÜNKÜ MAÇ FİKSTÜRÜ: 11 Mayıs bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?
Futbol heyecanı 11 Mayıs Pazar günü de hız kesmeden devam ediyor! Hem yerli hem de yabancı liglerde kritik mücadeleler futbolseverleri ekran başına kilitleyecek. Trendyol Süper Lig, TFF 1. Lig, İngiltere Premier Lig, İspanya La Liga, İtalya Serie A ve Almanya Bundesliga'da bugün birbirinden önemli maçlar oynanacak. Taraftarlar, "Bugün hangi maçlar var?", "Hangi takımın maçı saat kaçta?" ve "Maçlar hangi kanalda canlı yayınlanacak?" sorularının yanıtlarını merak ediyor. İşte 11 Mayıs 2025 Pazar gününün futbol maçları programı ve yayın detayları…